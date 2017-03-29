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Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые полузащитники
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые полузащитники
Бомбардир.ру
29 марта 2017, 15:40
12
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые защитники
Россия. Премьер-лига
Рейтинг
Комментарии (12)
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Seamus
1490799489
Если судить по титулам и продолжительности выступления в РФПЛ МакГиди уступает Тошичу, например... Зачем он здесь??
Ответить
3
D'achkov
1490804552
красич конечно
Ответить
3
Moveton
1490807040
6 из 10 из спартака. все легендарные правые полузащитники только там. серьёзно?
Ответить
3
ГераХэвиЛОКО
1490810494
Скудный выбор
Ответить
1
Nesterenko
1490817334
Какой еще к черту Макгиди? Что он такого сделал выдающегося ?
Ответить
5
olic29ivica
1490821719
По мнению редакции Макгиди более заслуженный игрок рфпл чем например Тошич))) зачем все эти рейтинги если не объективны и являются чисто субъективным мнением их составителей)??
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2
orgazmatron
1490822600
Кечинов, был лучший, кто видел его игру никогда не поставит минус. Настоящий боец, делал голы красавцы из ничего, просто накручивал двух-трех защитников и забивал! А каков гол был Ван Дер Сару, просто заглядение...
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1
igormaddog
1490840488
Ролан Гусев мужик!Вспомните его подачу в историческом матче с Уэльсом!!!
Ответить
4
prostoGorbunov
1490871973
Валера, верим!
Ответить
0
franck_ribery
1490875876
Самедов, Быстров и Макгиди не в с тему. Все остальные достойные футболисты! А Валера лучший!!!!
Ответить
0
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