Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые защитники

Если бы сегодня играл Мамедов, никто бы не знал кто такой Фернандес
Если бы сегодня играл Мамедов, никто бы не знал кто такой Фернандес
Почему голова Тчуйсе на теле Эменике?
Где Чиди Одиа??????? Какие нахрен Паршивлюки и Смольниковы???? Вы че ребята, забыли как Быстрова в свои лучшие годы меняли на 50 й минуте из за того как его Чиди съедал?)мдааа
Понабрали школоты в редакцию, можете свой опрос не продолжать он просто не объективен, Смольников, Шишкин, Паршивлюк ухахах
Иванович и Анюков самое лучшее что было в РФПЛ. Какой нахрен Тчуйсе??? Не считаю что Фернандес лучший правый защитник, ни раз уже говорил - в атаке хорошо, а в защите плохо.
Ты наверное футбол недавно по тв смотрел раз они двое
Анюков иуда! Не простим!
Марио и Анюков в свои лучшие годы хороши
Однм свиньи ) болеем за Зеню!
а где чиди одиа?