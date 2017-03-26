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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые защитники


    4.2
    Голосов: 6
    26.03.2017 16:10
    «Бомбардир» продолжает выбирать лучших игроков в истории чемпионата России. Теперь предлагаем проголосовать за лучшего правого защитника.

    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые защитники​

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +29

      orgazmatron 9 апреля 2017, 12:48

      Если бы сегодня играл Мамедов, никто бы не знал кто такой Фернандес

      0
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      Рейтинг: +39

      spartak1994 31 марта 2017, 23:08

      Почему голова Тчуйсе на теле Эменике?

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 27 марта 2017, 15:06

      Где Чиди Одиа??????? Какие нахрен Паршивлюки и Смольниковы???? Вы че ребята, забыли как Быстрова в свои лучшие годы меняли на 50 й минуте из за того как его Чиди съедал?)мдааа

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > olic29ivica 27 марта 2017, 15:07

      Понабрали школоты в редакцию, можете свой опрос не продолжать он просто не объективен, Смольников, Шишкин, Паршивлюк ухахах

      2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 27 марта 2017, 12:45

      Иванович и Анюков самое лучшее что было в РФПЛ. Какой нахрен Тчуйсе??? Не считаю что Фернандес лучший правый защитник, ни раз уже говорил - в атаке хорошо, а в защите плохо.

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Nesterenko 28 марта 2017, 20:18

      Ты наверное футбол недавно по тв смотрел раз они двое

      0
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      Рейтинг: +10

      Менгеле 27 марта 2017, 04:56

      Анюков иуда! Не простим!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 26 марта 2017, 22:27

      Анюков.

      0
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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 26 марта 2017, 19:05

      МАРИО И АНЮКОВ

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > LERMONTOV 27 марта 2017, 04:51

      Тоже так считаю, ещё можно назвать Шишкина, тоже в свои лучшие года

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 26 марта 2017, 18:53

      Марио и Анюков в свои лучшие годы хороши

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 26 марта 2017, 18:38

      Однм свиньи ) болеем за Зеню!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 26 марта 2017, 18:18

      а где чиди одиа?

      -1
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