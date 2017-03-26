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Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые защитники
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые защитники
Бомбардир.ру
26 марта 2017, 16:10
24
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые защитники
Россия. Премьер-лига
Рейтинг
Шишкин Роман
Анюков Александр
Иванович Бранислав
Паршивлюк Сергей
Смольников Игорь
Тчуйсе Жерри-Кристиан
Фернандес Марио
Тетрадзе Омари
Парфенов Дмитрий
Комментарии (24)
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Lera_Sve
1490535771
Боже, Паршивлюк..
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2
ProstoPolzovatel
1490537308
Ребят, Бранислава уберите...Он даже толком поиграть у нас не успел...Да, и в Челси он чаще центрального играл...
Ответить
1
bset
1490538677
Где Чиди Одиа?
Ответить
3
Cant Stop
1490541514
а где чиди одиа?
Ответить
0
Max Urbanov
1490542709
Однм свиньи ) болеем за Зеню!
Ответить
0
Менгеле
1490579777
Анюков иуда! Не простим!
Ответить
0
Nesterenko
1490607942
Иванович и Анюков самое лучшее что было в РФПЛ. Какой нахрен Тчуйсе??? Не считаю что Фернандес лучший правый защитник, ни раз уже говорил - в атаке хорошо, а в защите плохо.
Ответить
0
olic29ivica
1490616380
Где Чиди Одиа??????? Какие нахрен Паршивлюки и Смольниковы???? Вы че ребята, забыли как Быстрова в свои лучшие годы меняли на 50 й минуте из за того как его Чиди съедал?)мдааа
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0
spartak1994
1490990880
Почему голова Тчуйсе на теле Эменике?
Ответить
0
orgazmatron
1491731318
Если бы сегодня играл Мамедов, никто бы не знал кто такой Фернандес
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0
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