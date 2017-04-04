Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: атакующие центральные полузащитники

«Бомбардир» продолжает серию материалов, где выбирает лучших игроков в истории чемпионата России. Предлагаем проголосовать за атакующего центрального полузащитника.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: РФПЛ
Конечно Аршавин
карвальо на 1 место
А где Семшов???
Аршавин , либо Лось, хотя Карвальо тоже был очень хорош, но не на таком длинном отрезке времени. Вальбуэна также мог бы быть в списке лучших, но не за полтора сезона же.
Широков и свинья слова-синонимы
Карвальо в составе ЦСКА помог им выиграть первый для России Кубок УЕФА!!!Лучший!!!
Аршавин на голову выше остальных по всем показателям,Вальбуена за то время,что он был в Динамо ни как не может входить в этот список,так,как список о Лучших атакующих полузащитниках в ИСТОРИИ чемпионата России!за один сезон ну ни как судить нельзя!!!
Ну а я за Костю, Рому и Матьё...
где Нобоа?
Зырянов атакующий?школота