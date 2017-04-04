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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: атакующие центральные полузащитники


    3
    Голосов: 7
    04.04.2017 13:30
    «Бомбардир» продолжает серию материалов, где выбирает лучших игроков в истории чемпионата России. Предлагаем проголосовать за атакующего центрального полузащитника.

    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: опорные полузащитники

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 8 апреля 2017, 20:13

      Конечно Аршавин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 5 апреля 2017, 19:26

      карвальо на 1 место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 апреля 2017, 14:03

      А где Семшов???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit 5 апреля 2017, 09:51

      Аршавин , либо Лось, хотя Карвальо тоже был очень хорош, но не на таком длинном отрезке времени. Вальбуэна также мог бы быть в списке лучших, но не за полтора сезона же.

      0
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      Рейтинг: -9

      salvor01 5 апреля 2017, 06:20

      Широков и свинья слова-синонимы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 5 апреля 2017, 05:33

      Карвальо в составе ЦСКА помог им выиграть первый для России Кубок УЕФА!!!Лучший!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 4 апреля 2017, 21:37

      Аршавин на голову выше остальных по всем показателям,Вальбуена за то время,что он был в Динамо ни как не может входить в этот список,так,как список о Лучших атакующих полузащитниках в ИСТОРИИ чемпионата России!за один сезон ну ни как судить нельзя!!!

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 апреля 2017, 18:11

      Ну а я за Костю, Рому и Матьё...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 4 апреля 2017, 16:10

      где Нобоа?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Evklid 4 апреля 2017, 16:05

      Зырянов атакующий?школота

      0
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