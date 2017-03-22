Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: центральные защитники

Где Малхаз Асатиани?Много лет класно играл
Никифоров был лучший, настоящий боец, со страшным по силе ударом...
Игнашевич и Березуцкий лучшая связка центральных защитников!!!
точно,мы на ЧМ в Бразилии их увидели во всей красе)
видич лучший
Считаю, что лучшие в этом списке - это Чорлука и Игнашевич. К большому сожалению не сложилась полностью карьера у Колодина, который после 2008 года мог также прекрасно и стабильно показывать свой уровень и "пушку страшную". А так тут не хватает и Сенникова и Пашинина и Наваса.
Асатиани обязан был быть в этом списке.
А так, проголосую за Чорлуку. Играет много лет и на стабильно высоком уровне.
Пашинин, Сенников, Асатиани, почти любой из Локо образца начала-середины нулевых.
у каждого свое мнение
Видич вообще не самый выдающийся футбол у нас показывал,а его на первое место?!))Очень странные подписчики)Такое ощущение,что ставят тупо из-за фамилии,а не из-за достигнутых результатов)
Ну если ты судишь только по достижениям, то первый Ананко, он 9ти кратный чемпион, кубки там и звания... Результат делает команда, а тут рейтинг по силе игроков