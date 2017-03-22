Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: центральные защитники


    4
    Голосов: 7
    22.03.2017 12:00
    «Бомбардир» продолжает серию голосований, в котором читатели выберут лучший состав в истории нашего чемпионата. На этот раз рейтингуем лучших центральных защитников.

    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые защитники

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +65

      Loveloko 31 марта 2017, 18:40

      Где Малхаз Асатиани?Много лет класно играл

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Loveloko 31 марта 2017, 20:35

      согласен ! один Спартак, других очень мало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      orgazmatron 30 марта 2017, 00:26

      Никифоров был лучший, настоящий боец, со страшным по силе ударом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 23 марта 2017, 04:24

      Игнашевич и Березуцкий лучшая связка центральных защитников!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +515

      Baggio1986 > igormaddog 23 марта 2017, 06:40

      точно,мы на ЧМ в Бразилии их увидели во всей красе)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      ilja29 22 марта 2017, 20:05

      Где Алексей Березуцкий ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 > ilja29 26 марта 2017, 13:25

      на банке,как и Чепчугов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 22 марта 2017, 16:13

      видич лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 22 марта 2017, 15:23

      Считаю, что лучшие в этом списке - это Чорлука и Игнашевич. К большому сожалению не сложилась полностью карьера у Колодина, который после 2008 года мог также прекрасно и стабильно показывать свой уровень и "пушку страшную". А так тут не хватает и Сенникова и Пашинина и Наваса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 22 марта 2017, 15:08

      Асатиани обязан был быть в этом списке.
      А так, проголосую за Чорлуку. Играет много лет и на стабильно высоком уровне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 марта 2017, 14:03

      Пашинин, Сенников, Асатиани, почти любой из Локо образца начала-середины нулевых.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 22 марта 2017, 13:47

      у каждого свое мнение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Артём Гаврилов 22 марта 2017, 13:27

      Видич вообще не самый выдающийся футбол у нас показывал,а его на первое место?!))Очень странные подписчики)Такое ощущение,что ставят тупо из-за фамилии,а не из-за достигнутых результатов)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Артём Гаврилов 22 марта 2017, 16:59

      Ну если ты судишь только по достижениям, то первый Ананко, он 9ти кратный чемпион, кубки там и звания... Результат делает команда, а тут рейтинг по силе игроков

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11