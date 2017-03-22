Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Статьи
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: центральные защитники
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: центральные защитники
Бомбардир.ру
22 марта 2017, 12:00
17
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые защитники
Россия. Премьер-лига
Рейтинг
Новости СМИ2
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
КЁРТИС
1490175863
Почему нет Сесара Наваса?
Ответить
3
Артём Гаврилов
1490178457
Видич вообще не самый выдающийся футбол у нас показывал,а его на первое место?!))Очень странные подписчики)Такое ощущение,что ставят тупо из-за фамилии,а не из-за достигнутых результатов)
Ответить
1
Karpathian
1490180593
Пашинин, Сенников, Асатиани, почти любой из Локо образца начала-середины нулевых.
Ответить
2
Dammit
1490184509
Асатиани обязан был быть в этом списке. А так, проголосую за Чорлуку. Играет много лет и на стабильно высоком уровне.
Ответить
0
Nesterenko
1490185390
Считаю, что лучшие в этом списке - это Чорлука и Игнашевич. К большому сожалению не сложилась полностью карьера у Колодина, который после 2008 года мог также прекрасно и стабильно показывать свой уровень и "пушку страшную". А так тут не хватает и Сенникова и Пашинина и Наваса.
Ответить
1
D'achkov
1490188385
видич лучший
Ответить
0
ilja29
1490202320
Где Алексей Березуцкий ?
Ответить
1
igormaddog
1490232283
Игнашевич и Березуцкий лучшая связка центральных защитников!!!
Ответить
1
orgazmatron
1490822768
Никифоров был лучший, настоящий боец, со страшным по силе ударом...
Ответить
0
Loveloko
1490974813
Где Малхаз Асатиани?Много лет класно играл
Ответить
1
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото
«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+