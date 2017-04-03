Новый турнир сборных, история президента УЕФА, футбол России в мемах. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Никто в клубе не скажет, что Ломбертс – засранец». Самый преданный легионер «Зенита» уходит

Николас Ломбертс побил рекорд по количеству матчей среди легионеров «Зенита», прошел через все главные стадии самого успешного клуба России XXI века и теперь уходит. И, кстати, уходит не совсем красиво. Никита Щербаков рассказал, как бельгиец покорял всех нас и почему заменить такого персонажа будет совсем не так просто.

«Немногие в юности соглашались с ним драться». Кто такой новый президент УЕФА и как он изменит футбол

Александр Чеферин уже полгода руководит УЕФА, а мы до сих пор не поняли, кто это такой. Виталий Ошовский все исправил, представив нам большой материал о новом президенте еврофутбола. Оказалось, очень необычный герой. Каратист, экстремал, юрист, поклонник России и, кажется, решительный реформатор. Будет весело.

Сборная России спасла матч против Бельгии. Как это было

Мы полюбили собирать всякие актуальные реакции, а вы полюбили это читать. Тем более на этой неделе был хороший повод − сборная России драматично создала себе проблемы и сама их решила. Все не так плохо. Или все-таки плохо? Твиттер-подборка разбирается.

Александр Данишевский: «В «Спартаке» Быстрову всегда не хватало сока, и он доставал этим врача»

Александр Данишевский когда-то выигрывал чемпионство со «Спартаком», видел начинку русского футбола 2000-х, а сейчас играет в чемпионате Крыма и получает приглашения от «Матч ТВ». В интервью нам Данишевский рассказал много интересных историй: о Погребняке, который всегда любил «МЮ», о тренере Яковенко, который проводил по три изнурительных тренировки в день, и об «Анжи», который выдавал зарплату в пакетах.

«Я болею только за «Спартак». Кто и как разваливает сборную России

Александр Плеханов снова создал самый резонансный материал недели. В этот раз − про сборную России и частично про «Спартак». Двойное комбо взорвало комментарии и разделило людей на несколько сторон. В общем, очень интересно.

Круче, чем «РБ Лейпциг». Как надо создавать футбольные клубы

Совместно с сервисом «Бандеролька» (обязательно воспользуйтесь им, если еще не) мы запустили большой масштабный спецпроект о футболе Америки. Чтобы объяснить главное − там уже давно настали очень приятные времена. Первый текст из серии − про два новых клуба, которые добавились к МЛС в этом сезоне. За такой срок они сделали для развития больше, чем иные команды за полвека.

Лига наций УЕФА. Что это за турнир и как в нем будет играть Россия?

УЕФА представил формулу нового турнира сборных − Лигу наций. На первый взгляд, очень запутанно и непонятно. Михаил Морозов изучил схему и обозначил в ней место для сборной России.

«Моей зарплатой по-прежнему распоряжается мама». Главный талант Франции, чью карьеру ведет семья

Адриена Рабьо воспринимают как типичного маменькиного сынка − только на контракте в «ПСЖ» и с суперспособностями. Оказалось, его история намного драматичнее и сложнее. Мама держала семью и развивала сына в одиночку, потому что отец уже много лет парализован из-за болезни. Да и сам Рабьо далеко не хлюпик. Однажды он послал самого Златана. В общем, еще одна классная история, которая оживит ваш понедельник.

Главные мемы российского футбола

Наконец-то важная аналитика. Тимофей Яценко изучил классику русского футбольного юмора и вытащил оттуда десять главных тем. Бубнов, Карпин, Черданцев, английский Мутко и «смерть» Файзулина − наслаждайтесь любимым.