«Реал» ищет нового вратаря. Кто это будет?

Каспер Шмейхель («Лестер»)

Статистика: 1,55 гола за игру, 5 сухих матчей из 20

Слух о том, что Шмейхелем заинтересовался «Реал», стал одной из топ-новостей недели. Скауты мадридского клуба оценили старания Каспера в матчах с «Севильей» в Лиге чемпионов, где датчанин не только показал уверенную игру, но и отразил по пенальти в каждом из матчей. И есть предположение, что Шмейхель будет дальше прогрессировать по ходу сезона, так как футболисты «Лестера» после ухода Клаудио Раньери больше не занимается ерундой.

Каспер понимает, что для него сейчас наступил момент Х. С «Лестером» он уже вряд ли добьется такого успеха, зато у него есть возможность закрепить успех в матчах против «Атлетико». Учитывая набор исполнителей у «матрасников» во главе с Гризманном, Шмейхелю придется попотеть.

Тибо Куртуа («Челси»)

Статистика: 0,75 гола за игру, 13 сухих матчей из 28

Недавно британские журналисты спросили у бельгийца, интересен ли ему вариант с переходом в «Реал». Куртуа загрустил и ушел от ответа. Возможно, из-за того, что шесть лет назад его купили лондонцы, он три года провел в «Атлетико» и натренировал там вечную ненависть к «Реалу». Куртуа хочет продлить контракт с «Челси», который рассчитан до лета 2019 года, но, тем не менее, разговоры об интересе мадридцев к Тибо неслучайны.

Лондонцы пока не выдают Куртуа новый договор, понимая, что его игра в текущем сезоне может принести не только очки, но и потенциально большие деньги. Сейчас трансферная стоимость Тибо составляет 34 миллиона евро, но есть большая разница между стоимостью и предложением. Особенно когда говорят о деньгах мадридского «Реала». Другой вопрос – захочет ли «Челси» идти на такой риск. Потому что в запасе пока один Бегович.

Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

Статистика: 0,85 гола за игру, 10 сухих матчей из 27

Наряду со слухами о переходе в «Реал» Куртуа, обсуждается вариант и с Де Хеа. Все мы помним историю, как пару лет назад мадридцы уже согласовали все условия перехода футболиста, но произошло странное: сотрудники «Реала» не смогли открыть документ, который им прислали из Англии. Как оказалось, файл был создан на базе устаревшей Windows. В итоге переход сорвался, а «Реал» остался без топа на вратарской позиции.

С того момента трансферная стоимость Давида поднялась на 10 миллионов, и теперь испанец оценивается в районе 35 миллионов. Но этот фактор для «Реала» вряд ли имеет значение. К тому же в МЮ появился регулярный сменщик испанца – Серхио Ромеро, который не так уж и плох. Представители «Реала» до сих пор сканируют каждый матч Де Хеа и рассматривают его кандидатуру. Наверняка новую версию Windows в Манчестере уже скачали.

Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

Статистика: 1,10 гола за игру, 10 сухих матчей из 29

На днях прошла новость о том, что «Манчестер Сити» готов заплатить за юного итальянца 150 (!) миллионов евро. Если такое произойдет, то Джанлуиджи станет самым дорогим футболистом в мире. При этом неделей ранее незаметно проскользнула информация, что Доннаруммой заинтересовались в Мадриде. Испанская пресса полагает, что президент мадридцев Флорентино Перес рассматривает итальянца как альтернативу Де Хеа.

Сам футболист пока по-молодому патриотичен. Его все устраивает в родном «Милане», вот только новый контракт с ним родной клуб тоже пока не подписывает. И если миланцы не пробьются в Лигу чемпионов на следующий сезон, то свои доходы нужно будет активизировать из других ресурсов. Например, за счет продажи Доннаруммы.

Икер Касильяс («Порту»)

Статистика: 0,46 гола за игру, 16 сухих матчей из 26

Вариант, который стоит отдельно. Опытному испанцу скоро бабахнет 36 лет, но его уровень игры по-прежнему в большом порядке. Посмотрите на Буффона, который еще год точно поиграет − а ведь тому 39! После того, как Касильяс ушел из «Реала» в «Порту», кажется, много воды утекло. И боссам «сливочных» стоит задуматься о том, чтобы вернуть Икера обратно.

Из нашего списка у Касильяса самая внушительная статистика. Еще год-полтора назад у него не было уверенности в себе, зато были депрессивные мысли о том, чтобы попасть в сборную на чемпионат Европы. В итоге на Евро он поехал, но из-за скандала со «сливом» состава на матч с Хорватией Дель Боске усадил его на скамейку.

Теперь времена меняются: Лопетеги думает над тем, чтобы вернуть Икера в сборную, а «Порту» стремится к чемпионскому титулу. Недавно испанец установил рекорд, проведя наибольшее количество матчей в еврокубках (175). Если Касильяс вернется домой, это будет скоротечно, но безумно красиво.

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