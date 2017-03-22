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    Куртуа не видит себя в «Реале» и хочет продлить соглашение в «Челси»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил, что счастлив в лондонском клубе и готов продлить соглашение с синими. При этом бельгиец подчеркнул, что не видит себя в «Реале», который проявляет к 24-летнему стражу ворот активный интерес.

    «Пока мы не поднимали тему продления контракта. В данный момент, несмотря на 10-очковый отрыв от преследователей, все наши мысли направлены на завоевание чемпионского титула.

    Посмотрим, поступит ли мне какое-либо предложение по завершении сезона, но сейчас руководство пока не заводит разговор об этом. Со своей стороны, я бы без колебаний продлил договор.

    Я очень счастлив в «Челси», и будет прекрасно, если в клубе захотят продолжить сотрудничество со мной.

    Если говорить об интересе «Реала», то я не вижу себя в мадридской команде. Я вижу себя только «Челси». Здесь я ощущаю себя ключевым игроком», – сказал Куртуа.

    В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 29-ти матчах, пропустив 21 гол. В 14-ти встречах ему удалось сохранить свои ворота на замке.

    Источник: Skysports

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    22.03.2017 01:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 22 марта 2017, 11:19

      В принципе Тибо понять можно. Если Конте и дальше продолжит руководить командой и сможет еще усилится игроками, которые будут по его мнению необходимы ему, то на следующий год, можно будет навязать конкуренцию в ЛЧ Реалу, Барсе, Баварии. Конте сильный специалист. Я думаю, что он сможет в этом году взять Кубок Англии, потому что с медалями примьер-лиги, мне кажется все уже решено.

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      Рейтинг: +571

      levon_man 22 марта 2017, 07:35

      Браво, Тибо

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 марта 2017, 06:04

      ну вот это другое дело, а не то нытье по осени...

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 22 марта 2017, 03:05

      Красавчик!!!

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