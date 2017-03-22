Куртуа не видит себя в «Реале» и хочет продлить соглашение в «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил, что счастлив в лондонском клубе и готов продлить соглашение с синими. При этом бельгиец подчеркнул, что не видит себя в «Реале», который проявляет к 24-летнему стражу ворот активный интерес.

«Пока мы не поднимали тему продления контракта. В данный момент, несмотря на 10-очковый отрыв от преследователей, все наши мысли направлены на завоевание чемпионского титула.

Посмотрим, поступит ли мне какое-либо предложение по завершении сезона, но сейчас руководство пока не заводит разговор об этом. Со своей стороны, я бы без колебаний продлил договор.

Я очень счастлив в «Челси», и будет прекрасно, если в клубе захотят продолжить сотрудничество со мной.

Если говорить об интересе «Реала», то я не вижу себя в мадридской команде. Я вижу себя только «Челси». Здесь я ощущаю себя ключевым игроком», – сказал Куртуа.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 29-ти матчах, пропустив 21 гол. В 14-ти встречах ему удалось сохранить свои ворота на замке.