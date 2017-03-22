«Манчестер Сити» готов предложить за Доннарумму до 150 миллионов

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Сообщается, что руководство «горожан» готово приобрести 18-летнего итальянца за сумму от 120 до 150 миллионов евро.

В английском клубе предполагают, что покупка Доннаруммы позволит им на долгие годы закрыть проблему вратарской линии.

Ранее стало известно, что на вратаря также претендуют «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Доннарумма провел 29 матчей, в которых пропустил 31 гол.