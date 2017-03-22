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  • «Манчестер Сити» готов предложить за Доннарумму до 150 миллионов

«Манчестер Сити» готов предложить за Доннарумму до 150 миллионов

22 марта 2017, 16:19
18

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Сообщается, что руководство «горожан» готово приобрести 18-летнего итальянца за сумму от 120 до 150 миллионов евро.

В английском клубе предполагают, что покупка Доннаруммы позволит им на долгие годы закрыть проблему вратарской линии.

Ранее стало известно, что на вратаря также претендуют «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Доннарумма провел 29 матчей, в которых пропустил 31 гол.

Источник: Sport.sky.it
Италия. Серия А Трансферы Милан Манчестер Сити Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (18)
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acer2003
1490189003
Его трансферная стоимость 10 млн евро ! Тихое схождение с ума ))))
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mauxa
1490189686
Таких денег не стоит даже Нойер... и не факт что он заиграет в другом клубе, тем более в АПЛ!!!
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Kulimen
1490190466
Еба...тупорылые арабы.
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СашкаГуров
1490190924
блядь откуда столько бабла ???
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Danish Dynamite
1490191925
Шмейхель тот же круче и опытнее в разы, и не кот в мешке к тому же. И стоит от силы 30 млн. Не верю, футбол хоть и пьян, но еще не настолько тронулся умом, чтобы платить за 18-летних шпендиков суммы, на которые можно построить стадионы с базой, не говоря о прочем. Лопнет этот пузырь, ЛОПНЕТ!!!!!
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ufos73
1490192021
Проблему с неадекватными деньгами в футболе решить так то легко, и без участия футбольных лиц. Надо только всем болелам на время, ну на год, вообще забить на футбик, и все цены на билеты, футболистов и их ЗП, начнут падать в разы, Всего лишь год, и мы снова будем наслаждаться НАСТОЯЩИМ футболом, а не бизнес-планом
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Сильвербой
1490192353
Китай! Твое слово!!!???
Ответить
Mr Abdullaev
1490192725
Лет 15 можно не беспокоится о вратарской линии
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de bruyne
1490200071
На месте мс за 50 облака купил бы... иско 50 и добавив 50 еще за 100 дибала.. они даже с ним буфона и ноиера посвят... с такой защитой и топ голкипер нечем не поможет
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Luis Figo
1490201085
опять 25! Гвардиола, тебе нужны 2 хороших защитника, один ЦПЗ и все! Если защита хромает то никакой голкипер не поможет! Даже Буффонище, хотя с ним вы конечно меньше пропускали бы!
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