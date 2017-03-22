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    «Манчестер Сити» готов предложить за Доннарумму до 150 миллионов

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Сообщается, что руководство «горожан» готово приобрести 18-летнего итальянца за сумму от 120 до 150 миллионов евро.

    В английском клубе предполагают, что покупка Доннаруммы позволит им на долгие годы закрыть проблему вратарской линии.

    Ранее стало известно, что на вратаря также претендуют «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Доннарумма провел 29 матчей, в которых пропустил 31 гол.

    Источник: Sport.sky.it

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    22.03.2017 16:19
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 22 марта 2017, 19:44

      опять 25! Гвардиола, тебе нужны 2 хороших защитника, один ЦПЗ и все! Если защита хромает то никакой голкипер не поможет! Даже Буффонище, хотя с ним вы конечно меньше пропускали бы!

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 марта 2017, 19:27

      На месте мс за 50 облака купил бы... иско 50 и добавив 50 еще за 100 дибала.. они даже с ним буфона и ноиера посвят... с такой защитой и топ голкипер нечем не поможет

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 22 марта 2017, 17:25

      Лет 15 можно не беспокоится о вратарской линии

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 марта 2017, 17:19

      Китай! Твое слово!!!???

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 марта 2017, 17:13

      Проблему с неадекватными деньгами в футболе решить так то легко, и без участия футбольных лиц. Надо только всем болелам на время, ну на год, вообще забить на футбик, и все цены на билеты, футболистов и их ЗП, начнут падать в разы, Всего лишь год, и мы снова будем наслаждаться НАСТОЯЩИМ футболом, а не бизнес-планом

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > ufos73 22 марта 2017, 17:39

      я понимаю о чем ты говоришь, но это лишь верхушка айсберга! Такие клубы как МанСити, ПСЖ и другие клубы-нувориши, имеют огромные средства не за счет продажи билетов и футбольной атрибутики! В них влили деньги арабы, китайцы и другие богатые компании! Поэтому, если уж так глобально взять, то на год надо не только на футбол не ходить, но и не заправлять машину бензином, не покупать современные гаджеты, не летать на самолетах богатых авиакомпаний и т.д.)))

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof > diadushka 22 марта 2017, 17:50

      Согласен с тобой, но как говорит ufos73 если не будет внимания к клубу со стороны потенциального потребителя компании быстро развернут свои активы в другую сторону.
      Но это практически невозможно.

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Nikiforof 22 марта 2017, 17:56

      Это невозможно потому, что потребителю (то есть болельщику) важно само зрелище, а не то, кто сколько кому отдал)
      Не знаю почему многие задаются этим вопросом вообще, но лично мне все равно за сколько они его купят, хоть за 150 млрд.))) Главное, чтобы футбол был интересным и зрелищным!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > diadushka 22 марта 2017, 17:59

      Нет они разбегутся особенно компания, у них ведь цель прибыль, а убытки будут в сотни млн. Даже если кто и останутся, то урок запомнят надолго, и будут вести себя скромнее.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo > ufos73 22 марта 2017, 19:46

      как все говорят надо забить на всех и на все! Год прожить в горах всем! ))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Luis Figo 22 марта 2017, 20:54

      Тока на футбик, переключаемся на хоккейц, в африке и Юж. америке... Хотя какая разница? Это континенты погоду особую не делают, Пусть все туда за практикой и едут, ЗП в бананах будет ))

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 марта 2017, 17:12

      Шмейхель тот же круче и опытнее в разы, и не кот в мешке к тому же. И стоит от силы 30 млн. Не верю, футбол хоть и пьян, но еще не настолько тронулся умом, чтобы платить за 18-летних шпендиков суммы, на которые можно построить стадионы с базой, не говоря о прочем. Лопнет этот пузырь, ЛОПНЕТ!!!!!

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 22 марта 2017, 16:55

      блядь откуда столько бабла ???

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 марта 2017, 16:47

      Еба...тупорылые арабы.

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      Рейтинг: +352

      mauxa 22 марта 2017, 16:34

      Таких денег не стоит даже Нойер... и не факт что он заиграет в другом клубе, тем более в АПЛ!!!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 марта 2017, 16:23

      Его трансферная стоимость 10 млн евро ! Тихое схождение с ума ))))

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