«Манчестер Сити» готов предложить за Доннарумму до 150 миллионов

опять 25! Гвардиола, тебе нужны 2 хороших защитника, один ЦПЗ и все! Если защита хромает то никакой голкипер не поможет! Даже Буффонище, хотя с ним вы конечно меньше пропускали бы!
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Сообщается, что руководство «горожан» готово приобрести 18-летнего итальянца за сумму от 120 до 150 миллионов евро.
В английском клубе предполагают, что покупка Доннаруммы позволит им на долгие годы закрыть проблему вратарской линии.
Ранее стало известно, что на вратаря также претендуют «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Доннарумма провел 29 матчей, в которых пропустил 31 гол.