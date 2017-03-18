Шмейхель вошел в список интересов «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

«Реал» включил голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля в свой вратарский шорт-лист на ближайшее трансферное окно. 30-летний датчанин привлек внимание сливочных своим выступлением в нынешней Лиге чемпионов, произведя на мадридцев впечатление.

Конкуренцию «бланкос» может составить «Манчестер Юнайтед». Напомним, что в свое время за «красных дьяволов» на протяжении восьми сезонов выступал отец Каспера – Петер Шмейхель.

В текущем сезоне Шмейхель принял участие в 28-ми встречах (10 – на ноль), пропустив 36 голов.