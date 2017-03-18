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    Шмейхель вошел в список интересов «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

    «Реал» включил голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля в свой вратарский шорт-лист на ближайшее трансферное окно. 30-летний датчанин привлек внимание сливочных своим выступлением в нынешней Лиге чемпионов, произведя на мадридцев впечатление.

    Конкуренцию «бланкос» может составить «Манчестер Юнайтед». Напомним, что в свое время за «красных дьяволов» на протяжении восьми сезонов выступал отец Каспера – Петер Шмейхель.

    В текущем сезоне Шмейхель принял участие в 28-ми встречах (10 – на ноль), пропустив 36 голов.

    Источник: Don Balon

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    18.03.2017 12:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 18 марта 2017, 16:10

      Он нужен МЮ, гены отца проявляются!Он может стать отличным вратарём!!!!

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 18 марта 2017, 14:27

      а Реал как обычно, готов скупить всех, лишь бы никому не достались

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 марта 2017, 12:25

      В " МЮ " Каспера - по стопам папы .........

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