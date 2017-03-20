Самый нерезультативный тур в истории. Сколько клубы РФПЛ забили в эти выходные

Август-2010. В первом туре второго круга больше половины матчей закончилось со счетом 1:0 (матч «Спартак» – «Зенит» будет сыгран гораздо позже, но завершится именно с таким исходом). Лишь «Рубин» и «Томь» сподобились на шоу из трех голов на двоих, причем у томичей забивал Дзюба. Восемь голов за тур. Лишь бы такое не повторилось.

Апрель-2013. Повторилось. Тоже восемь мячей. Еще и с тремя нулевыми ничьими. Это был 23-й тур сезона-2012/13, который сложился еще более уныло, потому что нигде больше двух голов забито не было. Ставь экспресс на все низы и уезжай отдыхать в теплые страны.

Март-2017. Может, кто-то и поедет в отпуск по итогам 20-го тура РФПЛ-2016/17. Спустя четыре года ужас повторился. Причем, если бы не гол Данни «Арсеналу» из офсайда – был бы абсолютный антирекорд. Пожалуй, пауза на матчи сборных наступила очень вовремя.

РФПЛ – 297-я по зрелищности лига мира. Падение на уровень Индии и Кении