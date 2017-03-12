«Мы попросили его передать привет Месси». Кто сейчас самый востребованный футболист Италии

«Тотти? Я бы хотел так же хорошо владеть правой ногой», – скромно отвечает на все вопросы о возможных сравнениях Федерико Бернардески. Легендарный форвард «Ромы» – кумир Федерико, с которого воспитанник «Фиорентины» берет пример во всем. Как Тотти всю жизнь ставил футбол выше остального, прогрессируя и достигая высот, так и Бернардески постоянно покоряет новые цели. Даже несмотря на обидный перелом лодыжки, несколько лет назад помешавший экспертам назвать Бернардески лучшим юниором Серии А.

В детстве Федерико сменил аж три футбольные школы и только в девятилетнем возрасте оказался в «Фиорентине». Маленький городок Каррара, где родился Бернардески, в футбольном мире уже мелькал. Отсюда родом Джанлуиджи Буффон – еще один герой, которого любит Бернардески. Голкипер «Ювентуса» иногда сам напоминает о своей территориальной связи с игроком «фиалок». «В Карраре хороший воздух. Может, уже в следующем году мы с Бернардески будем играть за одну команду», – говорит Буффон, намекая на возможный переход Федерико в туринский клуб.

«Ювентус» ведет Бернардески с 2015 года, но сам Федерико на интерес туринцев всегда реагирует сдержано. «После стольких лет в «Фиорентине» будет сложно перейти в «Ювентус». Моя цель – настоящее, а не будущее», – спокойно отвечал юный нападающий на первые слухи о своем уходе. Сейчас же он нужен почти каждой европейской команде. «Интер» просто дает 40 миллионов евро, а «Барселона», «Челси» и «Милан» следят за Бернардески, но пока стесняются выдвигать предложения.

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«Мы попросили Бернардески передать привет Месси. В команде шутливо отнеслись к слухам о переходе Федерико в «Барселону». Он действительно талантливый парень, но мы хотим, чтобы такой игрок оставался с нами», – рассказывает защитник «Фиорентины» Давиде Астори. Номинальная стоимость 23-летнего нападающего составляет 24 миллиона евро. По сегодняшнему рынку это гроши, тем более что Федерико Бернардески часто творит удивительное. Например, такой штрафной удар он исполнил в матче Лиги Европы против «Боруссии».

Федерико Бернардески – универсал, который делает все. В «Кротоне», куда Бернардески отдавали еще после молодежки «фиалок», из него лепили центрфорварда. При быстрых атаках Федерико сначала смещался на правый фланг, потом влетал в штрафную из-за спины защитников и забивал головой. Если команда вставала в позиционное нападение, то завершалось оно дальним выстрелом от Бернардески. Снова смещение с правой бровки и пушечный удар с левой в угол ворот. Фирменный стиль Бернардески прослеживался с его первых футбольных шагов. Сейчас футболист повзрослел и накладывает на крутую основу все новые умения.

В «Фиорентине» Федерико Бернардески играет под десятым номером, который обязывает к постоянным проявлениям волшебного креатива. За необычный стиль игры его сравнивают с итальянским архитектором и скульптором эпохи Возрождения Филиппо Брунеллески. Но в клубе долгое время сознательно ограничивали креативные порывы Бернардески, привязывая его к правой бровке. В центре есть Иличич и Борха, в атаке – Калинич. «Мне хочется играть плеймейкера. На фланге нет полной свободы. Я поговорю об этом с тренером», – выступал в прессе Бернардески в концовке прошлого сезона. На Евро его засветили в сборной Италии, а затем наступило пока самое прорывное время в карьере футболиста.

За 24 матча в Серии А Бернардески забил уже 10 голов и отдал пять голевых пасов. По итогам всего предыдущего сезона Федерико сумел отметиться голами лишь дважды, добавив все те же пять ассистов. Прогресс в статистике очевиден, а Бернардески теперь действительно играет чуть ближе к центральной зоне атаки. «Всегда буду благодарен Соузе. Он помог мне вырасти, как человеку и игроку», – рассказывает Федерико о своих взаимоотношениях с главным тренером «Фиорентины». Тем самым тренером, которого слухи сейчас отправляют в отставку, потому что во второй половине сезона «фиалки» неожиданно повалились.

В таблице Серии А «Фиорентина» упала уже на восьмое место, почти потеряв шансы подняться выше. «Боруссия» из Менхенгладбаха выбила команду из Лиги Европы, забив четыре мяча на «Артемио Франки». В Кубке Италии «Фиорентина» уступила «Наполи» и остановилась на четвертьфинале. На фоне всеобщего падения Бернардески – единственный футболист «Фиорентины», не испытывающий давления сообщества болельщиков. Во Флоренции Федерико восхищаются, ставя рядом с легендарным для клуба Джанкарло Антоньони. Не зря в нынешнем сезоне 23-летний Бернардески даже попробовал себя в роли капитана команды, которая пытается его сохранить.

Клуб хочет прописать в новом контракте Бернардески отступные в 70 миллионов евро. «В «Фиорентине» Федерико счастлив. Здесь ним всегда хорошо обращались, поэтому неправильно просто так уходить», – объясняет отец футболиста. Еще из молодежной команды «фиалок» Бернардески пытался забрать «Манчестер Юнайтед». Тогда аргументы при отказе были примерно такие же.

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«Бернардески – что-то среднее между классической «десяткой» и 11-м номером. Он обладает силой и точностью удара Арьена Роббена. Но еще Федерико может сыграть треквартисту, действуя в центре. В истории «Фиорентины» появился еще один прекрасный игрок», – рассказывает о нем тот самый Джанкарло Антоньони. В свое время на Антоньони ходила смотреть вся Флоренция. Теперь здесь восхищаются Бернардески – модернизированным Роббеном, который становится лицом нового итальянского поколения.

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