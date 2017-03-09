«Не собираюсь подражать Роналду». Незаметный герой «Манчестер Юнайтед», которого обожает Моуринью

«Я – Антонио Валенсия. Не Роналду. Криштиану – звезда, а я простой игрок, который каждый день учится чему-то новому. Я никогда не подражал ему и не собираюсь, у меня есть собственный стиль», – бесился от сравнений с португальцем Валенсия. В 2009 году «Реал» не только взорвал трансферный рынок, за 93,4 миллиона евро выписав из Манчестера Роналду, но и оставил «МЮ» без супергероя. Когда этому городу потребовался новый Бэтмен, решение нашлось в скромном «Уигане», где атлетичный эквадорец, переросший уровень команды-середняка, давно долбился в двери топ-клубов.

«Когда мне сказали, что во мне заинтересован «Манчестер Юнайтед», подумал, что это шутка. Но увидев напротив себя Алекса Фергюсона, понял – все серьезно», – до сих пор удивляется Валенсия. Еще большее удивление испытывали в «МЮ», когда видели на тренировках машину, работавшую за троих, а потом на поле радиоуправляемыми передачами вкладывающую мяч в голову или ноги Уэйна Руни. Алекс Фергюсон сравнивал его с быком, а Рио Фердинанд завидовал, с какой легкостью эквадорец таскал в спортзале железо. Возможно, футболист был просто воодушевлен и запрограммирован одной фразой шотландца: «Ты должен работать и не копировать Роналду».

Валенсия признавался, что до перехода в «Манчестер Юнайтед» у него висело предложение «Реала», но тогда он не захотел менять ставший раем Уиган на шумный Мадрид. Не убедили даже 16 миллионов фунтов стерлингов. Разговоры о «Реале» не стихли, даже когда Валенсия переехал в Манчестер. Жозе Моуринью еще не думал, что когда-то пересечется с ним в «МЮ», но уже тогда проникся тайною любовью к футболисту-работяге. Валенсия вспоминает: «Это был один из наших первых разговоров. Моуринью сказал: «Когда я был тренером «Реала», хотел подписать тебя на место правого защитника, но «МЮ» нам отказал».

В Англии он давно уже свой, хотя здесь он сначала немного ощущал себя чужаком – сильно мешали скудные познания языка. Несмотря на это, он сразу же купил в новой стране дом и автомобиль, а экс-главный тренер «Уигана» Стив Брюс отмечал, что Валенсия и без слов мог выполнить на поле любое указание.

Главное качество Валенсии – невероятное желание. В 16 лет он втайне от отца сбежал из дома и уехал в Кито, чтобы стать игроком местного «Эль Насьоналя». В столичном клубе Антонио даже привык к жизни по армейскому уставу: футболисты не только ночевали в казармах, но и участвовали в военных парадах.

Но как-то целеустремленность подставила его. Однажды тренер для укрепления здоровья посоветовал Валенсии есть побольше пасты, в которой содержится много железа. Но игрок все перепутал и вместо макарон под соусом слопал пару тюбиков средства для чистки зубов.

Фергюсон постоянно отмечал, насколько молчалив и скромен этот парень в жизни. Хотя на незапятнанной репутации примерного семьянина, который с женой Зойлой с 2006 года воспитывает дочь, все же нашлась одна черная полоса. После поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в сентябре 2016 года Антонио быстро развеялся: поздним вечером, когда его одноклубники уже разъехались по домам, в отеле его ждал сюрприз с большой грудью. Софи Вагсатер – простая медсестра с непростой внешностью – так сильно запала в сердце Валенсии, что тот написывал ей в инстаграм, сопровождая сообщения откровенными фото. По приглашению самого Валенсии она посетила дерби Манчестера, а потом на целую ночь уединилась с ним в комнате.

В «Манчестер Юнайтед» Валенсия эволюционировал из вингера во флангового защитника. Эта метаморфоза началась еще при Фергюсоне, развилась при ван Гале и укрепились при Моуринью. Хотя сначала эквадорец отнекивался возвращаться в оборону, предпочитая со скоростью боинга разрывать фланг перед воротами соперника. Позднее Антонио втянулся: «Не поверите, но мне даже нравится играть на позиции защитника, тут я по-настоящему счастлив».

Зимой Валенсия подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед», чему Моуринью невероятно радовался: «Он лучший правый защитник мира. Обновленный договор – это не поощрение для Антонио, это привилегия для нас, потому что «МЮ» смог сохранить в команде такого хорошего игрока и человека».