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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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10 вещей, которые меня бесят в чемпионате России

Зимняя пауза

Чемпионат России начинался весной на лысых газонах, а заканчивался в конце осени − в термобелье и сугробах. Так было до реформы Сергея Фурсенко, которая по сути только рокировала круги местами. Зато теперь мы синхронизированы со всем европейским карнавалом и входим/выходим в сезон на максимально цивилизованных полянах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В этот чудо-проект коварно забрался всего один долгий и холодный минус − дырища в три месяца прямо в разгар турнирных разборок. Клубы готовятся к сезону, втягиваются в соревнование, приучают нас к экшну каждые выходные и... резко тормозят. Чтобы зависнуть на турецких сборах и готовиться к этому же самому сезону еще раз. Глядите: «Спартак» обновился в провинции и Милане, «Локомотив» выкопал из арабских песков Фарфана и поругался с ведущим юниором, а ЦСКА вообще сразу поменял и тренера, и схему и, кажется, образ жизни. Целостный турнир рвется по шву и разваливается на две неполноценные части, добавляя самосознанию русского фаната обреченной ущербности перед топ-лигами. Мы научились хитро реформировать любую структуру − но пока не можем сочинить ничего компромиссного для погоды.

Несправедливая география

Другая абстрактная мигрень − территория. То, что здорово для величия страны, губительно для ее футбола. Чемпионат России много раз пробовал жить на всю длину номинальных границ, но все равно неизменно съеживается до Уральских гор. А исключение этого года − «Томь» − не тот пример, который вам нужен, если кто-то попросит ткнуть в сильный и независимый клуб из Восточной части.

Вместо всех рассказов о том, как дела у футбола в той части − один скриншот. Таблица зоны «Восток» этого сезона ПФЛ. 6 команд на весь чемпионат. Шесть.

Мертвая экономика

Советского Союза нет так давно, что дети 90-х уже сами становятся родителями, но в футболе России до сих пор все идет по плану. Финансы десантируются сверху на государственном парашюте, а умение зарабатывать воспринимается как далекая и ненужная блажь. Поэтому пока, например, ПСВ − не самый сильный клуб не самой сильной Голландии − запускает на ютубе кулинарное шоу, работает со школьниками или анализирует отчеты о поведении, где-то на стадионах России (к счастью, уже давно − не везде!) презентуют формы рисунком из Пэинта и торгуют растворимым кофе на грязных скатертях.

Любой частный клуб знает: если он не обласкает своего зрителя − ему конец, и это продуктивный стимул, чтобы креативить и бороться. Любой государственный клуб уверен: доходы от билетов, телевизора или спонсоров − ерунда, миром правит только дружба с нужными людьми в вип-ложе своего полупустого стадиона.

Заезженные сюжеты

Рассказать какую-нибудь историю о том, как Карпин тренировал в «Спартаке»? Шутку про шампанское и Кокорина хотите? Про багаж Аленичева всех спросили? А что-нибудь про паровоз в заголовок текста о «Локомотиве» вставить? Внутри чемпионата России полно устойчивых тем, которые давно стали частью футбольной культуры. Но среди них преступно много надоевшего мейнстрима. Лучший антидот здесь − не перешивать то, о чем нельзя сказать ничего нового.

Пассивная культура потребления

Не так давно из новостного потока выплыла замечательная история. Болельщики клуба четвертого дивизиона Польши выкупили 10 000 сезонных абонементов на матчи своей команды. Повторим для закрепления: четвертый дивизион, Польша, десятка тысяч сезонной брони.

Клуб четвертого дивизиона Польши «Видзев» продал 10 тысяч абонементов

А вот один из самых популярных клубов России «Зенит» тоже продал десять тысяч абонементов. То, что эти данные совпадают с цифрой из прошлого абзаца про польскую землянку − заслуга не только «Зенита», не только системы, в которой он варится, но и нас самих. Мы − удивительно аморфная публика, когда дело доходит до услуг. Мы не выбираемся на стадион (даже на трибунах идеального «Краснодара» сияют необъяснимые плеши), не потребляем контент о любимой игре, который тоннами разбросан по СМИ, и не платим за трансляции. «Что? Я не хочу отдавать деньги за эту хрень!». Хотя вряд ли вопрос только в качестве товара и вряд ли в четвертом дивизионе Польши оно более высокое, правда?

Плохие новости: в том, как иногда бурлит футбол России, виноваты и мы тоже. Хорошие новости: мы можем что-то исправить. Если начнем проявлять инициативу и поймем, что это надо и нам в том числе.

Наши сидят дома

На ЧМ-2014 была только одна команда, чья заявка полностью состояла из игроков домашней лиги − сборная России. Через два года на Евро компанию нам (Роман Нойштедтер не в счет) составила Англия, но так почему-то случилось, что ее лига − лучшая на планете, и куда-то ехать англичанам незачем.

Напоминание: оба эти турнира кончились для нас мучительной болью. Если кто-то до сих пор не осознал: связь между результатом команды и рабочей пропиской ее участников еще более горячая и прямая, чем высказывания Александра Бубнова. Когда русские футболисты начнут охотнее менять знакомый комфорт родины на неизвестный драйв чужих чемпионатов и активно впитывать, какие процессы управляют игрой за границей, дела у нас самих внезапно пойдут веселее.

Регулярные смерти клубов

Серьезно, хватит − надоело хоронить. Особенно приятных и самобытных. ФК «Москва», ФК «Алания», ФК «Кубань». Стоп. Последние еще не умерли? Руководство снова недавно что-то пообещало?

Хм. За пару лет бодрая народная команда из Краснодара рухнула в ФНЛ, распустила, как шерсть на истасканном свитере, всех звезд и менеджеров, промелькнула лавиной грустных новостей о долгах и трудностях, организовала социальную акцию в защиту себя, но по итогу только крепче вросла в дно, которое скребет все это время. Теперь у «Кубани» есть три варианта: а) лояльный − затеряться в толпе внутри ФНЛ; б) вероятный − обнулить долги, перелив душу в «Кубань-2»; в) чудесный − ждать, что в город, где уже есть клуб Галицкого, зачем-то придет какой-то инвестор, посмотрит на желто-зеленый огонь и потушит его толстой пачкой валюты.

Кстати. Если в скором будущем футбольный клуб «Сочи» из этого же региона, но с навороченным стадионом к ЧМ-2018 и неосвоенной инфраструктурой Олимпиады начнет резво крепнуть и подниматься вверх − не удивляйтесь. Бывают же совпадения.

Разговоры про лимит

6+5, 7+4, 10+15, 11+0 − последний раз примеры со сложением причиняли такую боль только в начальной школе. Но это не математика, а цифровой протокол споров двух точек зрения на лимит. Одни кивают, что лимит нужен, потому что должны играть свои. Другие − что это главное зло, из которого растет вся гниль. Не правы обе. Во-первых, играть должны не свои, а достойные. Во-вторых, лимит − это тоже реакция на проблемы, а не их причина. Люди, которые громко вопят, что вопрос статуса легионера перевернет наш футбол, просто теряют суть.

Чтобы протрезветь, нужно легкое мыслительное похмелье. Возьмите одну «Томь» − ту самую, где управляет администрация области, где любят просить помощи у президента и где каждый сезон все разваливается, − добавьте в нее любое число иностранцев и посмотрите, что будет. Ничего не будет. Потому что клуб элементарно никогда не соберет у себя толпу этнических африканцев. На это нет ни денег, ни мультикультурного настроения. Теперь запретите этой команде вообще иметь легионеров. И как? Снова никак. Игроки «Томи» все так же не ездят в сборную и дрейфуют по середнякам. От наличия/отсутствия лимита на легионеров в мире «Томи» ничего не изменится.

И из такой условной «Томи» состоит 80% футбола, который мы так хотим понять и спасти.

Язык журналистов

«Матч ТВ» не так плох, как нам кажется, но все-таки лучшее, что случалось с каналом за полтора года − (случайно) опубликованный список стоп-слов. Все эти «игра ножа», «ваш покорный слуга», «подопечные пополнили счет» и другое зло профессиональной лексики. Штампы − это языковая халтура, а их употребление − преступление против качества и здравого смысла. У меня нет сомнений: если о русском футболе будут говорить живо и небанально, он станет от этого заметно крепче.

Что мы так сильно не любим собственный чемпионат

Если вы еще не заметили: этим утром на «Бомбардире», кроме вот этого, вышел еще один материал к рестарту сезона. И если этот − за негатив, то другой − исключительно про хорошее. Хотя на самом деле они оба об одном и то же. О том, что футбол родной страны − это, несмотря ни что, супер. В нем обязательно надо искать позитив, и у всей критики может быть только одна здоровая цель − чтобы после нее случились перемены. Если вы ненавидите ради самой ненависти − беда уже с вами, а не с чемпионатом, который когда-нибудь обязательно станет крутым. Конечно, если мы все ему в этом поможем.

10 причин, почему я люблю чемпионат России

Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (21)
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Артём Гаврилов
1488530067
Конечно не все,но у нас ленивые футболисты,которые привыкли играть в одном месте,по одной схеме,получая одни и те же комфортные деньги и не ищущие чего-либо нового.И это довольно печально!И очередные новости о Кокорине,не внушают оптимизма о нашем футболе.
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somn
1488530084
Да, наш футбол болен, но всё-таки он наш.
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kachan63
1488531663
Всегда стараюсь смотреть РФПЛ. А любить или ненавидеть - это крайности, палка о двух концах. У меня примерно серединка, но ближе к любви всё-таки.
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ILOVETHISGAME.ykt
1488532844
Главную занозу нашего футбола забыли, товарища МУДКО!
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Victor1961
1488533162
Всё то оно так, жаль выхода не видно......
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Hala Madrid
1488533609
Ленивые футболисты-ходуны, неадекватно огромные зарплаты, дорогие трансферы, общий низкий уровень футбола, слишком откровенный попил бабла.
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Kulimen
1488535055
Вывод один - покупаем трансляции у Бомбардира и поднимем наш футбол с колен.
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ufos73
1488535755
Прогнил от головы до хвоста. В кабинетах коррупционеры, на поле миллионеры. А про посещаемость, люди опять работают на унитаз, вещи годами носят, а они "потребиьель плохой"...
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Juic
1488549566
"Кстати. Если в скором будущем футбольный клуб «Сочи» из этого же региона, но с навороченным стадионом к ЧМ-2018 и неосвоенной инфраструктурой Олимпиады начнет резво крепнуть и подниматься вверх − не удивляйтесь. Бывают же совпадения." Аррагх! Частный клуб "Жемчужина" вас, редисок, не устраивал!? Травили его, пока не добили (кстати Ткачёв со своей бюджетной Кубанью и давил). Академия, семейные сектора, грамотный пиар - "ффууууу, это не true, это для девочек". "Дайте пьяным поматериться/дайте денег на народную команду ХХХ, а то без неё пенсионЭры умрут!/фуууу, буржуи недорезаные!" Жрите теперь.
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Поль
1488644648
А мне нравиться наш чемпионат. Особенно после появления Ростова. На третье место претендует туева хуча клубов. Русские бомбардиры появились. Чем меньше дорогих игроков, тем лучше играем в Европе. ЦСКА только бесит. Квадратные чуваки без яркой игры. И за..бали Березуцкие. И Кококорин.Эта тема с Кержаковым. А еще надоел дикий ор Кадырова.Но несмотря на это, наш чемп интересен. Покруче польского и чешского уж точно. Итальянский так не привлекателен, как наш. У нас колорит и прочие подобные разношёрстности. И это не гипер-ура-патриотизм. Просто нравиться. А на стадион не ходим - денег нет)))
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