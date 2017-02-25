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Пять главных новичков чемпионата России

Луис Адриано

«Милан» → «Спартак» (свободный агент)

Луис Адриано шел по терминалу «Шереметьево», профессионально игнорируя толпу журналистов. Каждый из них напряженно глядел на него через экран смартфона, истерично улыбался и кидал вопросы разной степени банальности. Вроде «Вы поможете «Спартаку» стать чемпионом?». Когда Адриано проворно загрузился на заднее сиденье черной иномарки, ему в окна еще долго лупили вспышки фотографов. В США так встречают актеров, а в Англии − рок-музыкантов. Луис Адриано сходу обозначил, что теперь именно он − главная звезда РФПЛ. То же самое сделал и «Спартак», сразу поставив бразильцу вторую после Промеса зарплату в команде − 3,5 млн евро.

При этом полезно помнить, что Луис Адриано: а) за полтора года в Серии А забил четыре гола; б) по-настоящему блистал только в «Шахтере», еще недавно − самом плечистом флагмане чемпионата, где половина команд была его франшизами; в) в апреле отменит тридцатилетие.

Джефферсон Фарфан

«Локомотив» → «Аль-Джазира» (свободный агент)

Фарфан выложил в инстаграм постер фильма «Железнодорожник» (который в русском переводе зачем-то называется «Возмездие») с подписью: «Хорошее кино. Мне понравилось». Так мы узнали, что самый известный перуанец современности переходит в «Локомотив». До Москвы Фарфан доехал к 32 годам и после лайтовой командировки в Эмиратах, где за два сезона сыграл всего пару десятков игр. При этом он пообещал, что с ним фанаты «Локо» забудут об уходе Самедова. Если сам Фарфан не забудет, как феерил в «Шальке» с ПСВ, и послушает советы своего друга Кевина Кураньи по адаптации в России, то все действительно будет хорошо.

Боян Йокич

«Вильярреал» → «Уфа» (свободный агент)

Неизвестно, как именно ведут дела гендиректор Шамиль Газизов и его коллеги, но по кадровой части в «Уфе» точно умеют работать интересно и громко. В клуб, который моложе и бюджетнее «Краснодара», уже приезжали Фримпонг − так себе футболист, зато абсолютно топовый медийный персонаж, Виктор Гончаренко − наиболее перспективный русскоговорящий тренер моложе Слуцкого, и Сергей Семак − тот, кто в этом почетном списке стоит сразу за белорусом. Теперь к списку добавится Боян Йокич, у которого очень приятный европейский бэкграунд: «Сошо», «Кьево», «Вильярреал», «Ноттингем Форест», сборная Словении. Чемпионат России теснее взаимодействует с футбольной цивилизацией не только в местах, где водятся большие деньги, но и в обычных середняках − и это очень приятные новости.

Александру Бурчану

«Стяуа» → «Арсенал» (свободный агент)

Люди, которые видели Бурчану на сборах «Арсенала» в Турции, убеждают: он в полнейшем порядке. Румын выносит соперников в единоборствах, раздает умные пасы и отлично готов физически. Еще говорят, что на первый сбор туляков он приехал к самому старту, но тренироваться начал через пару дней. Потому что профессионал его уровня должен работать только с подписанным контрактом. Пока его агент Ана Мария Продан − бывшая телеведущая и звезда светской хроники − дотошно обсуждала с клубом каждый пункт контракта, Бурчану спокойно ждал в холле отеля. Зато когда договор все-таки оформили, он быстро втянулся в работу и сейчас подходит к рестарту сезона как лидер обновленного «Арсенала», где, кстати, за эту зиму стало заметно больше иностранцев.

Бранислав Иванович

«Челси» → «Зенит» (свободный агент)

Бранислав Иванович − это топ-уровень. Даже в 32 года он по-прежнему тот парень, который только что провел десятилетие в лучшем чемпионате планеты и был там одним из боссов.

Бранислав Иванович − это героическая брутальность. Знаменитая история: однажды игрок «Ливерпуля» шипами бутс пробил сербу ногу. По рассказам Джона Терри, в перерыве Иванович, кивая на огромную рану, сказал взволнованному врачу: «Док, заклей это, я остаюсь на поле». Жозе Моуринью после предлагал выставлять окровавленные бутсы Ивановича в витрине, чтобы молодые пацаны из академии ходили мимо них каждый день и видели, как надо отдаваться любимому делу, за которое тебе платят миллионы.

Бранислав Иванович − это ностальгия. По чемпионату России середины нулевых. Где топ-клубы месили грязь во Владивостоке и регулярно проигрывали там, обалдевшие после долгого перелета. Где жил и цвет проект ФК «Москва», в котором Роман Адамов становился лучшим бомбардиром не на птицефабрике Таганрога, а в Премьер-лиге. Где Валерий Газзаев еще не пошел в депутаты, Вагнер и Жо не разъехались по миру, а Титов с Тихоновым каждые выходные играли в футбол на экранах наших телевизоров.

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Россия Зенит Спартак Локомотив Арсенал Уфа Иванович Бранислав Адриано Луис Йокич Боян Фарфан Джефферсон Бурчану Александру
Комментарии (6)
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giluxa1963
1488005991
это притинденты на главный трансфер или главную халяву
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kachan63
1488008484
Эти игроки даже в Китае не нужны, вот и едет к нам, пусть и задаром, всякий пенсионный сброд.
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lihindic
1488016544
посмотрим
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KoS12
1488019286
Джефферсон Фарфан «Локомотив» → «Аль-Джазира» (свободный агент) опечатки в каждой статье... уже надоели... он перешёл из «Аль-Джазира»→ «Локомотив»... поправьте!
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Джой
1488020138
Самое главное что все перешли бесплатно.
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Make25
1488037867
все главные трансферы по свободному агенту перешли. что сказать о силе лиги в этом случае
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