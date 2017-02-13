Зомби по имени Шон. Как главный тренер «Бернли» заставил бояться всю Англию

Мяч стучал по крыше стадиона «Тюрф Мур», словно орехи по крыше лесного домика в «Антихристе», – вот только в игре «Бернли» не было ни капли усложненного фонтриеровского самолюбования. Шон Дайч и его парни – это драматургия кухонной мойки, футбол рабочего класса, простой, как мыло, бесхитростный, как отбеливатель, но все равно безумно привлекательный.

В этом сезоне «Бернли» заработал уже 29 домашних очков – это больше, чем у «Ливерпуля» (27), «Манчестер Сити» (25) и «Манчестер Юнайтед» (24). Шон Дайч превратил «Тюрф Мур» в настоящую крепость – и даже будущий чемпион «Челси» мог бы здесь проиграть, окажись хозяева менее расточительны у ворот Куртуа. Впрочем, итоговая ничья все равно расстроила Антонио Конте: «Играть здесь непросто. Дома «Бернли» – сильная команда, против которой приходится очень тяжело. Но мы все равно расстроены».

Итальянец – далеко не первый менеджер в этом сезоне, которому поездка на торфяные болота не принесла положительных эмоций. Вспомните хотя бы Юргена Клоппа, который после феерической победы над «Арсеналом» в первом туре приехал в гости в «Бернли» и получил заслуженные 0:2.

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Крутейший гол со штрафного в исполнении Брэди – Куртуа бессилен.

Уорд, Ми, Вествуд, Лоутон, Барнс – в составе «Бернли» нет известных имен, но Шон Дайч в который раз доказывает футбольному миру, что порядок бьет класс. У себя на стадионе «Бернли» играет в организованный, компактный футбол, не паркуя автобус даже против топовых команд.

Конечно, в играх с «Арсеналом» и «Челси» бордовые были согласны на ничью еще с первых минут – но они не запирались на все замки, а организовывали высокий прессинг, лишая техничных лондонских звезд возможности вольготно демонстрировать свое мастерство. В итоге «Арсенал» победил на «Тюрф Мур» только благодаря поздней судейской ошибке, а «Челси» даже не сумел организовать финального штурма. 1:1 против будущего чемпиона 22-тысячный стадион отпраздновал как победу, и это было справедливо, потому что ничья добывалась бордовыми едва ли не с позиции силы.

Стиль «Бернли» – подарок для тех, кто любит тосковать по настоящему британскому футболу, с оттенком грубости, здоровой наглостью и наскальным примитивизмом. Особые вспышки ностальгии вызывают лонгболы, которые так усердно практикуются бойцами Шона Дайча. Бордовые не любят долго разыгрывать мяч, предпочитая пулять его в сторону высокорослых нападающих, которые делают скидки на набегающих полузащитников. Такая игра отлично гармонирует с хриплым басом Дайча и отлично работает, ведь лонгболы по-прежнему остаются средством быстро и без риска отправить мяч на чужую половину поля и – в случае удачной скидки – организовать острый выпад.

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Характерная статистика: за первые 60 минут вчерашнего матча тройка защитников «Челси» не выиграла ни одного верхового единоборства.

Кого-то может смущать одно очко, набранное «Бернли» в гостях, но такова команда Шона Дайча в нынешнем сезоне: отдает все на выезде, компенсируя это богатым урожаем, выращенным на «Тюрф Мур». Да и далеко не каждая гостевая игра становилась для бордовых полной трагедией – тот же «Арсенал» по привычке обратился к помощи арбитра, чтобы забрать «причитающиеся» ему три очка. В любом случае ставка на домашние матчи уже подействовала – к 26 туру «Бернли» подходит в статусе крепкого середняка, который избежит борьбы за выживание. Теперь даже гранды Премьер-лиги опасаются поездки на «Тюрф Мур», зная, как опасны и негостеприимны местные торфяные болота.

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