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  • Зомби по имени Шон. Как главный тренер «Бернли» заставил бояться всю Англию

Зомби по имени Шон. Как главный тренер «Бернли» заставил бояться всю Англию

Мяч стучал по крыше стадиона «Тюрф Мур», словно орехи по крыше лесного домика в «Антихристе», – вот только в игре «Бернли» не было ни капли усложненного фонтриеровского самолюбования. Шон Дайч и его парни – это драматургия кухонной мойки, футбол рабочего класса, простой, как мыло, бесхитростный, как отбеливатель, но все равно безумно привлекательный.

В этом сезоне «Бернли» заработал уже 29 домашних очков – это больше, чем у «Ливерпуля» (27), «Манчестер Сити» (25) и «Манчестер Юнайтед» (24). Шон Дайч превратил «Тюрф Мур» в настоящую крепость – и даже будущий чемпион «Челси» мог бы здесь проиграть, окажись хозяева менее расточительны у ворот Куртуа. Впрочем, итоговая ничья все равно расстроила Антонио Конте: «Играть здесь непросто. Дома «Бернли» – сильная команда, против которой приходится очень тяжело. Но мы все равно расстроены».

Итальянец – далеко не первый менеджер в этом сезоне, которому поездка на торфяные болота не принесла положительных эмоций. Вспомните хотя бы Юргена Клоппа, который после феерической победы над «Арсеналом» в первом туре приехал в гости в «Бернли» и получил заслуженные 0:2.

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Крутейший гол со штрафного в исполнении Брэди – Куртуа бессилен.

Уорд, Ми, Вествуд, Лоутон, Барнс – в составе «Бернли» нет известных имен, но Шон Дайч в который раз доказывает футбольному миру, что порядок бьет класс. У себя на стадионе «Бернли» играет в организованный, компактный футбол, не паркуя автобус даже против топовых команд.

Конечно, в играх с «Арсеналом» и «Челси» бордовые были согласны на ничью еще с первых минут – но они не запирались на все замки, а организовывали высокий прессинг, лишая техничных лондонских звезд возможности вольготно демонстрировать свое мастерство. В итоге «Арсенал» победил на «Тюрф Мур» только благодаря поздней судейской ошибке, а «Челси» даже не сумел организовать финального штурма. 1:1 против будущего чемпиона 22-тысячный стадион отпраздновал как победу, и это было справедливо, потому что ничья добывалась бордовыми едва ли не с позиции силы.

Стиль «Бернли» – подарок для тех, кто любит тосковать по настоящему британскому футболу, с оттенком грубости, здоровой наглостью и наскальным примитивизмом. Особые вспышки ностальгии вызывают лонгболы, которые так усердно практикуются бойцами Шона Дайча. Бордовые не любят долго разыгрывать мяч, предпочитая пулять его в сторону высокорослых нападающих, которые делают скидки на набегающих полузащитников. Такая игра отлично гармонирует с хриплым басом Дайча и отлично работает, ведь лонгболы по-прежнему остаются средством быстро и без риска отправить мяч на чужую половину поля и – в случае удачной скидки – организовать острый выпад.

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Характерная статистика: за первые 60 минут вчерашнего матча тройка защитников «Челси» не выиграла ни одного верхового единоборства.

Кого-то может смущать одно очко, набранное «Бернли» в гостях, но такова команда Шона Дайча в нынешнем сезоне: отдает все на выезде, компенсируя это богатым урожаем, выращенным на «Тюрф Мур». Да и далеко не каждая гостевая игра становилась для бордовых полной трагедией – тот же «Арсенал» по привычке обратился к помощи арбитра, чтобы забрать «причитающиеся» ему три очка. В любом случае ставка на домашние матчи уже подействовала – к 26 туру «Бернли» подходит в статусе крепкого середняка, который избежит борьбы за выживание. Теперь даже гранды Премьер-лиги опасаются поездки на «Тюрф Мур», зная, как опасны и негостеприимны местные торфяные болота.

«Он – дотошный». Кто спасает для «Халла» безнадежный сезон

Англия. Премьер-лига Англия Бернли Брэди Робби Дайч Шон
Комментарии (5)
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Pro100Kid
1486983895
Хорошая статья. Бернли действительно молодцы, обладая весьма скромным составом показывают достойный результат.
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zatonn
1486986208
Один из трёх (!!!) тренеров-англичан на всю АПЛ!
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Karpathian
1486986789
У жителей Бернли абсолютно дебильный акцент :) Они свой стадион произносят "Тоф Моо". Их этим постоянно дразнят их принципиальные соперники из соседнего Блэкберна.
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MrVanes-Zenit
1486996339
Быть может перестанут быть командой-лифтом между АПЛ и Чемпионшипом, как Халл или Норвич и закрепятся наконец в элите
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500/\500
1487098287
С ЧЕЛСИ играли в нечью и все АПЛ стали боятся.ВАУ это шок
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