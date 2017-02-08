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  • Кэрол Кабрино – жена самого дорогого правого защитника мира

Кэрол Кабрино – жена самого дорогого правого защитника мира

Кэрол – известная в Бразилии певица, которая заслужила признание еще в 15 лет, когда ее песни стали попадать на YouTube. Она начинала петь еще в три года в караоке-зале, который принадлежал ее отцу, а ближе к совершеннолетию дела совсем пошли в гору после выступлений на различных шоу.

В 2014 году Кэрол познакомилась с Маркиньосом через Instagram. В скором времени она стала жить в Париже у футболиста. Поженилась парочка прошлым летом.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает


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Комментарии (23)
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h3LL1k
1486573654
бля ОГОНЬ!8D
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forward33
1486586741
Гуд я нормально супергуд)))
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88serega88
1486588425
ладная женчина)) не то что тут постоянно уродов показывают!!!
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Des79
1486589503
Повезло пацану!!!
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Nerlinger
1486596277
Хороша Зараза
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Superviser77
1486615065
Горячая штучка..)))
Ответить
swot1205
1486632186
нормуль самка..зачет
Ответить
Den Bull
1486633439
Ничего особенного
Ответить
PopCorn963
1486678701
Интересно, а мозги у неё есть, или она так, для е*ли?
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MU-fanatic
1487369653
держит себя в форме,что не каждой дано,да и довольно милая девчуля!)хотя добавлю бразильяночки всегда выделялись))))
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