Кэрол Кабрино – жена самого дорогого правого защитника мира

Кэрол – известная в Бразилии певица, которая заслужила признание еще в 15 лет, когда ее песни стали попадать на YouTube. Она начинала петь еще в три года в караоке-зале, который принадлежал ее отцу, а ближе к совершеннолетию дела совсем пошли в гору после выступлений на различных шоу.

В 2014 году Кэрол познакомилась с Маркиньосом через Instagram. В скором времени она стала жить в Париже у футболиста. Поженилась парочка прошлым летом.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает



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