Потратить ва-банк. Как «Кристал Пэлас» обошел топ-клубы в расточительстве

Особенностью захлопнувшегося трансферного окна в Англии было то, что гранды так и не порадовали громкими трансферами, а некоторые из них, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед» даже умудрились заработать кругленькую сумму на продажах игроков. В чем же дело? С деньгами ведь полный прядок, так почему не тратить?

Вероятно, коллективным убеждением селекционеров больших клубов стало то, что зимой на самом деле очень сложно заполучить нужного игрока, но легко ошибиться и выбросить деньги на ветер. Даже если приобрести хорошего защитника (а усилить оборону не мешало бы многим лидерам) – ему нужно время для адаптации, а его-то как раз и нет, так как уже сейчас начинается самое жаркое время сезона, когда каждый матч будет решающим. Менять же в такой ситуации голкипера – риск еще больший.

К тому же, на самом деле интрига в чемпионской гонке живет лишь в надеждах болельщиков – большинство менеджеров клубов топ-6 уже смирились с тем, что в этом сезоне «Челси» недосягаем, а разница между вторым и четвертым местом условна – борьба пойдет за само попадание в четверку, не более того.

Потеря места в Лиге чемпионов – проблема, но не катастрофа, в отличие от вылета из Премьер-лиги. Место в АПЛ сейчас приносит больше денег в кассу клуба, чем даже победа в Лиге чемпионов. Именно этим объясняются лихорадочные попытки усилиться даже тех клубов, что лишь косвенно причастны к борьбе за выживание, при достаточно пассивном поведении команд из верхней половины турнирной таблицы.

«Кристал Пэлас» в качестве образца клуба, которому есть что терять, подходит лучше всего, так как за последние годы в усиление состава здесь вложили несколько десятков миллионов фунтов, что привело и к неизбежному увеличению цифр в зарплатной ведомости. Для «Халл Сити», «Бернли», «Мидлсбро» и даже «Борнмута» с «Уотфордом» вылет не будет такой проблемой, как для «Пэлас». Эти клубы еще помнят, что такое Чемпионшип, а вот «орлы» уже давно оторвались от первого дивизиона, став птицей высокого полета. Пока что, в первую очередь – по стоимости основного состава и зарплатам лидеров.

Именно потому владельцы «Пэлас» решили пригласить Сэма Эллардайса, который всегда гарантировал своим клубам выживание в АПЛ и щедро выписывали чеки на новых игроков – потерять в случае неудачи они могут гораздо больше, чем потратят сейчас. К тому же – от политики постепенного наращивания силы состава здесь никто не отказывается – смена менеджера в данном случае не несет каких-то кардинальных изменений стратегического курса.

«Орлы» нуждались в новом левом защитнике, с тех пор как сенегалец Папе Суаре угодил в автокатастрофу и выбыл из строя до конца сезона с тяжелыми травмами. Сейчас у Эллардайса есть сразу два новичка, способных закрыть эту позицию – Джеффри Шлюпп и Патрик ван Аанхолт. За этих игроков «Кристал Пэлас» отдал сразу 25 миллионов евро, но и ганец и голландец стоят этих денег. Ван Аанхолт – защитник, отдающий больше всего голевых передач за последние два сезона в АПЛ, а Шлюпп – редкий универсал, способный сыграть на любой позиции с креном к левому флангу.

Серб Лука Миливоевич – качественный кадр в опорную зону, где у «Кристал Пэлас» на первый взгляд не было больших проблем. Шотландец Макартур проводит отменный сезон, Йоан Кабай и Джо Ледли справляются со своими обязанностями разрушителей, но Эллардайсу хочется иметь большую гибкость состава и несколько вариантов построения игры – как в центре поля, так и на флангах. Все это ему дадут новички – Миливоевич, Шлюпп и ван Аанхолт вместе с уже имеющимися игроками.

Теперь Эллардайсу не составит проблем собрать схему 5-4-1, которая легко трансформируется по ходу игры в 3-4-3 или другую вариацию, так как ван Аанхолт может сыграть как строго в обороне, так и по всему флангу. А в центре поля есть масса игроков, умеющих как атаковать, так и обороняться и появление даже трех опорников в составе «Кристал Пэлас» не будет означать, что Эллардайс устанавливает автобус у своих ворот. Почти все центральные полузащитники – Кабай, Ледли, Ли, Миливоевич, Макартур, могущий сыграть здесь Панчеон, наделены в равной мере оборонительными и креативными талантами. Разве что Матье Фламини – чистокровный питбуль, но его не отнесешь к разряду ключевых игроков в «Пэлас».

Не забудем о приходе в аренду опального защитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо. Эллардайс – большой мастак работать с плохими парнями. Ему не составит труда реанимировать карьеру француза. В действиях «орлов» на трансферном рынке нет паники, но если бы положение команды в турнирной таблице было более солидным – покупки могли бы отложить до лета.

Сейчас же на карту поставлено все, в то числе и репутация Эллардайса как кризисного менеджера с приставкой «топ». Есть уверенность в том, что «орлы» очень скоро расправят крылья и покинут зону вылета. У них и без того был состав крепкого середнячка – с Кристианом Бентеке, Йоаном Кабаем и сильной связкой центральных защитников Данн-Дилэйни, реактивными, пусть и немного бестолковыми вингерами Заха и Таунсендом. Сейчас же появилась и глубина и вариативность состава, чем обязательно воспользуется Эллардайс.

Схема с пятью защитниками, апробированная в матче с «Борнмутом», где Эллардайс добыл свою первую победу в чемпионате на новом месте идеально подойдет для выездных матчей. Дома же Большой Сэм сможет сыграть с более агрессивной формацией, плюс у него всегда будут варианты изменения схемы по ходу игры. С точки зрения хамелеонистости состава «Пэлас» сейчас значительно продвинулся. Это поможет клубу с «Селхерст Парк» занять свою нишу в когорте крепких середнячков АПЛ с амбициями, что не удалось Алану Пардью, но может получиться у Эллардайса, как специалиста прагматичного, опытного и амбициозного.

23-й тур Премьер-лиги прошел под знаком аутсайдеров – набрали очки все команды из последней четверки, из-за чего «орлы» даже не смогли покинуть зону вылета, хотя и победили. Весна все ближе, а в эту пору года привык радовать своих поклонников качественным футболом даже «Сандерленд». Гонка за выживание в этом сезоне будет ожесточенной, но «Кристал Пэлас» имеет отличные шансы наблюдать за ней из середины таблицы уже в марте – впереди матчи с «Сандерлендом», «Стоком» и «Мидлсбро». Набрать в них семь-девять очков команде Эллардайса вполне по силам.

Третий лишний. Бентеке «уволил» очередного тренера