Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Во всем виноват мой отец». За что Чалханоглу влепили бан на четыре месяца

«Во всем виноват мой отец». За что Чалханоглу влепили бан на четыре месяца

Что произошло?

«Байер» выступил с заявлением, в котором сообщил, что больше не сможет рассчитывать на Чалханоглу в нынешнем сезоне. ФИФА дисквалифицировала турецкого полузащитника на четыре месяца, что автоматически означает для игрока пропуск концовки сезона. Плюсом к этому Хакану придется заплатить штраф в 100 тысяч евро. Турка подвело нарушение трансферных обязательств перед «Трабзонспором», допущенное еще в 2011 году. Выступая в «Карлсруэ», молодой игрок договорился с «Трабзоном» о контракте. Потом Чалханоглу ехать в Турцию не захотел, продлил соглашение со своим клубом, а затем вообще перешел в «Гамбург». ФИФА признала такие действия нарушением, а игрока не спас даже спортивный арбитражный суд. До конца сезона Хакан Чалханоглу будет наблюдать за игрой с трибун.

Реакция «Байера»

«Это неприятное решение для нас. «Байер» был далек от тех событий в карьере Чалханоглу. Сейчас страдает не только футболист, но и клуб, который не был к этому причастен», – негодует спортивный директор команды Руди Феллер. «У нас не осталось вариантов. Приходится принимать это решение и терять столь важного для команды игрока», – вторит ему генеральный директор Майкл Шаде. Что-то изменить прямо сейчас «Байер» никак не может. Клуб лишился важного игрока на вторую половину сезона, а сборная Турции не сможет рассчитывать на Хакана в игре с Финляндией.

Оправдание Чалханоглу

«В тот момент мне было 17 лет, когда я неожиданно узнал, что отец едет на переговоры с «Трабзонспором». Во всем виноват именно он. Тогда он доказывал мне, что это хороший вариант продолжения карьеры. Сейчас отец сильно расстроен, но по-прежнему продолжает оставаться именно моим отцом. В трансферные дела он больше не вмешивается», – рассказывает футболист. «Трабзонспор» пожаловался на игрока еще в 2013 году, но вердикт высшие организации вынесли только сейчас. Для самого Чалханоглу, по-прежнему не признающего свою вину, столь жесткое наказание явно стало неожиданностью.

Почему это важно?

Хакан Чалханоглу – один из лучших игроков «Байера» в нынешнем сезоне. В 15 матчах Бундеслиги Чалханоглу забил пять раз и сделал шесть голевых передач. Не зря летом «Байер» вел переговоры по игроку с «Атлетико» и «Тоттенхэмом». Однако оба варианта не понравились немецкому клубу по деньгам. Два года назад Байер выложил за Чалханоглу 14 миллионов евро. Сейчас в команде хотят заработать на этом трансфере почти в два раза больше. Вопрос о том, кто согласится потратить 25 миллионов на покупку перспективного игрока, пока открыт. «Байер» же идет в Бундеслиге только девятым, а без Хакана рискует упасть еще ниже.

Чем он так хорош?

Турецкий полузащитник обычно играет в команде роль диспетчера. Забивает красиво, обычно дальними ударами или со стандартных положений. «Я учился исполнению штрафных у Бекхэма и Жуниньо», – делится секретами турецкий игрок. При этом Чалханоглу всегда умел отдать точный пас, а многие из его голов можно использовать для всяких хит-парадов. Для «Байера» его отсутствие станет большой потерей, что сильно скажется и в матчах Лиги чемпионов. В противостоянии с мадридским «Атлетико» шансы «Байера» теперь резко поубавились.

Германия. Бундеслига Лига чемпионов Европа Байер Чалханоглу Хакан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
demir301
1486198492
красота
Ответить
swot
1486215562
да, не приятная история. Надо крепиться и ждать конца дисквалификации. И не запускать форму
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+