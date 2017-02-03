«Во всем виноват мой отец». За что Чалханоглу влепили бан на четыре месяца

Что произошло?

«Байер» выступил с заявлением, в котором сообщил, что больше не сможет рассчитывать на Чалханоглу в нынешнем сезоне. ФИФА дисквалифицировала турецкого полузащитника на четыре месяца, что автоматически означает для игрока пропуск концовки сезона. Плюсом к этому Хакану придется заплатить штраф в 100 тысяч евро. Турка подвело нарушение трансферных обязательств перед «Трабзонспором», допущенное еще в 2011 году. Выступая в «Карлсруэ», молодой игрок договорился с «Трабзоном» о контракте. Потом Чалханоглу ехать в Турцию не захотел, продлил соглашение со своим клубом, а затем вообще перешел в «Гамбург». ФИФА признала такие действия нарушением, а игрока не спас даже спортивный арбитражный суд. До конца сезона Хакан Чалханоглу будет наблюдать за игрой с трибун.

Реакция «Байера»

«Это неприятное решение для нас. «Байер» был далек от тех событий в карьере Чалханоглу. Сейчас страдает не только футболист, но и клуб, который не был к этому причастен», – негодует спортивный директор команды Руди Феллер. «У нас не осталось вариантов. Приходится принимать это решение и терять столь важного для команды игрока», – вторит ему генеральный директор Майкл Шаде. Что-то изменить прямо сейчас «Байер» никак не может. Клуб лишился важного игрока на вторую половину сезона, а сборная Турции не сможет рассчитывать на Хакана в игре с Финляндией.

Оправдание Чалханоглу

«В тот момент мне было 17 лет, когда я неожиданно узнал, что отец едет на переговоры с «Трабзонспором». Во всем виноват именно он. Тогда он доказывал мне, что это хороший вариант продолжения карьеры. Сейчас отец сильно расстроен, но по-прежнему продолжает оставаться именно моим отцом. В трансферные дела он больше не вмешивается», – рассказывает футболист. «Трабзонспор» пожаловался на игрока еще в 2013 году, но вердикт высшие организации вынесли только сейчас. Для самого Чалханоглу, по-прежнему не признающего свою вину, столь жесткое наказание явно стало неожиданностью.

Почему это важно?

Хакан Чалханоглу – один из лучших игроков «Байера» в нынешнем сезоне. В 15 матчах Бундеслиги Чалханоглу забил пять раз и сделал шесть голевых передач. Не зря летом «Байер» вел переговоры по игроку с «Атлетико» и «Тоттенхэмом». Однако оба варианта не понравились немецкому клубу по деньгам. Два года назад Байер выложил за Чалханоглу 14 миллионов евро. Сейчас в команде хотят заработать на этом трансфере почти в два раза больше. Вопрос о том, кто согласится потратить 25 миллионов на покупку перспективного игрока, пока открыт. «Байер» же идет в Бундеслиге только девятым, а без Хакана рискует упасть еще ниже.

Чем он так хорош?

Турецкий полузащитник обычно играет в команде роль диспетчера. Забивает красиво, обычно дальними ударами или со стандартных положений. «Я учился исполнению штрафных у Бекхэма и Жуниньо», – делится секретами турецкий игрок. При этом Чалханоглу всегда умел отдать точный пас, а многие из его голов можно использовать для всяких хит-парадов. Для «Байера» его отсутствие станет большой потерей, что сильно скажется и в матчах Лиги чемпионов. В противостоянии с мадридским «Атлетико» шансы «Байера» теперь резко поубавились.