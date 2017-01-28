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  • «Его критикуют, а это лучший голкипер в мире». Как Браво стал посмешищем и расстроил Гвардиолу

«Его критикуют, а это лучший голкипер в мире». Как Браво стал посмешищем и расстроил Гвардиолу

«Манчестер Сити» в этом сезоне выглядит невзрачно. Бодро играет Де Брейне, ярко смотрится Гюндоган, а так – ничего удивительного, включая и схемы Хосепа Гвардиолы. Испанец поэкспериментировал в начале сезона, но в итоге понял, что лучше 4-1-4-1 ему придумать пока затруднительно. Другой вопрос, что есть откровенный провал – это Клаудио Браво.

В «твиттере» просто невозможно читать английских журналистов и комментаторов в выходные: они то и делают, что глумятся над голкипером «горожан». Летом они недоумевали от того, что шейхи выложили за 33-летнего вратаря 18 миллионов евро, а уже осенью и зимой начали тролить чилийца.

Причина – устрашающая статистика бывшего кипера «Барселоны». Вдумайтесь: 19 матчей – 25 пропущенных голов. В среднем, 1,32 мяча за игру. Показатели для футболиста команды, борющейся в Англии за Лигу чемпионов, плохие. Также Браво пропустил из последних 24 ударов в створ – 16 мячей. Хуже в английской лиге не играет никто.

Это отражает и положение дел команды: «горожане» идут на пятом месте. Из команд топ-5 они меньше всего забили (43), но больше всех пропустили (28). Представляем несколько различных решений.

Менять игровую модель

Гвардиола пришел в «Манчестер Сити» строить команду, которая любит мяч и ненавидит с ним расставаться. Вспомним, что его «Барселона» и «Бавария» доминировали, бегали больше времени на чужой половине поля, поджимая соперника к собственным воротам. В Англии Пеп не изменяет себе, но подкорректировать модель все-таки решился. И не в лучшую сторону. «Манчестер Сити» испанца – это 10 футболистов, которые действуют на «высоком» расположении от своего вратаря, заставляя прессинговать на пределе соперника. Обычно начинают дергать футболистов из зон при такой схеме защитники, но у «горожан» в идеале этим должен заниматься Браво. Испанец хотел вратаря, умеющего играть ногами.

Да, чилиец сделал в этом сезоне уже за 600 передач. Другой вопрос – точность. Около 60% пасов от Браво – это короткие перекатывания мяча своим защитникам. При таком раскладе цифра «72%» в графе «точность» не выглядит удивительной. С длинными передачами еще хуже.

Такая модель предполагает ограничение при выборе адресанта передачи. В последнем матче против «Тоттенхэма» у кипера их было три. Первые два – это короткие пасы Коларову и Отаменди. В то же время защитники перепасовывались с центральным полузащитником Яя Туре. Получает эдакий «ромб», от которого уже потом идут ответвления влево и вправо. Другой вариант – дальний вынос мяча на левый фланг, где за него боролись Сильва с Клиши. Этот путь сложнее, но куда опаснее. В этом и проблема: Браво не уверен в себе. Он не так давно сказал: «Проблема заключается в том, что при таком стиле вы неизбежно делаете одну ошибку на 300 передач». Чилиец редко переводит мяч на чужую половину поля, не выдерживает давления соперника. Дело в мега-атакующей модели, а не в том, что Англия не для таких, как Браво. Пример с Виктором Вальдесом, великолепно играющем в «Мидлсбро», это подтверждает.

Поменять вратаря

И тут три пути. Первый – поставить Вилли Кабальеро. Он провел первые три стартовых матча сезона в старте, пропустил по голу в каждом из них и отправился на скамейку. Более того, он поддерживает своего соперника по позиции: «Клаудио очень трудно адаптироваться в Англии, но он хорошо справляется. Убежден, что каждому игроку необходима поддержка». Тем не менее, он вратарь опытный, и у Гвардиолы есть, кем проводить ротацию. Это встряхнет Браво и в психологическом плане.

Второй путь – купить нового голкипера. Новый слух – «горожане» интересуются Яном Облаком из «Атлетико». Мадридцы вряд ли отдадут вратаря, и нежелание терять классного футболиста выражается и в сумме отступных – 100 миллионов евро. С другой стороны, когда это останавливало шейхов?

Третий путь – вернуть Харта. Джо арендован «Торино» и играет там достойно. Он сделал в два раза сэйвов, чем Браво, немного хуже имеет статистику по точностям передач (если мы уж заговорили о любви Гвардиолы к парням в воротах, умеющих обращаться мячом), но зато и короткими пасами пользуется реже – 40% против 60% у чилийца.

Скажете, что Харт при одинаковом количестве игр пропустил на два гола больше (29 против 27-ми)? Но сравнивать «Торино» с «Манчестер Сити» неуместно, как и АПЛ с Серией А. Вы не найдете у англичанина матчей, где он бы пропустил все удары, которые летели в створ. А вот у Браво таких набралось достаточно – вспомните хотя бы последние встречи против «Эвертона» (четыре удара – четыре гола) и «Тоттенхэма» (два выстрела – два попадания). И последний аргумент: Джо даже при таких условиях провел на один сухой матч больше (пять против четырех).

С таким вариантом согласен и Джейми Каррагер: «Сити» следует вернуть Харта из «Торино», или же найти нового вратаря. Если Гвардиола хочет выиграть Лигу чемпионов или АПЛ, для чего он и был приглашен в «Сити», то с таким вратарем сделать это у него не получится».

Продолжать действовать в том же духе

Складывается ощущение, что тренерский штаб не видит проблемы. И только тролли-комментаторы вместе с болельщиками воспринимают ситуацию адекватно. Звучит забавно, однако возьмем к примеру, что по этому поводу сказал экс тренер «горожан» Мануэль Пеллегрини: «Его много критикуют, но Клаудио Браво является лучшим голкипером в мире. Английская пресса слишком жестко к нему относится, как и к любому другому футболисту». Гвардиола чуть ли не после каждой игры говорит о том, что чилиец счастлив в Манчестере. Пеп доверяет киперу, пусть тот пока играет неудачно. Поэтому вряд ли мы увидим глобальные изменения в игре команды в скором времени, особенно во вратарской позиции.

Сам Браво так высказывается о своих неудачах: «Я часто принимаю критику, потому что чувствую, что это помогает мне стать лучше и сильнее. И я почти не помню комплиментов в свой адрес». Но с чего бы им появиться, Клаудио?

Цитата дня. Яя Туре вскипел из-за китайских денег

Англия. Премьер-лига Англия. Кубок Англия
Комментарии (20)
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калач
1485588957
посмешищем стал тот кто статью писал. Браво бист
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mihail1980
1485591298
браво Браво
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Masteralex
1485592093
Отличный вратарь с хорошей реакцией, а когда команда проигрывает 4-0 только идиот будет винить вратаря в неудаче :)
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forward33
1485597439
Одним словом поменяли шило на мыло
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umarjon1935
1485603396
Вратарь конечно не виноват.Игроки должны играть на должном уровне!!
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Nesterenko
1485604011
Совершенно непонятно чем Гвардиолу не устроил Харт. Прекрасный вратарь, очень надежный. Гвардиола сам себя в дураках оставил.
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vasiok74
1485629486
эх Браво,Браво.не пошло у тебя в Англий.в Барсе здорова смотрелься.жаль...
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MU-fanatic
1485703358
да никогда этот карлик не был лучшим и не будет,что за бред!!!один раз проявил себя с лучшей стороны,выжил все соки из себя на ЧМ одном!!!это его максимум,к тому же в зрелом возрасте...
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dolf666
1485762307
дак если ему нужно от вратаря только классная игра в пас, то пусть Иньесту купит и поставит в раму. ну будут больше пропускать, зато какие пасы точные будут, он же ценит это)
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