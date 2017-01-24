Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Цитата дня. Яя Туре вскипел из-за китайских денег


    5
    Голосов: 3
    24.01.2017 18:30
    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре отказался ехать в Китай, придумав этому интересное объяснение. «Бомбардир» рассказывает, почему звезды мирового футбола иногда выбирают игру вместо кучи денег.

    «Туре отказался от значительно лучшего контракта, чем подписал Витсель», – смеялся агент Дмитрий Селюк. В Китае Яя Туре мог получать 24 миллиона евро в год. Около 500 тысяч евро в неделю предлагали ивуарийскому футболисту в Азии, но он выбрал возможность остаться в «Манчестер Сити». Хотя в Англии футболист не играл почти полгода из-за разногласий с Гвардиолой. Яя Туре интересно мотивировал свой отказ от китайских денег.

    Цветок Шанхая. Какой клуб сделал Тевеса самым богатым футболистом в мире

    «Отказываться нельзя, ведь нужно думать о семье». Почему Месси нужно соглашаться на дикую зарплату в Китае

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 25 января 2017, 07:47

      Китайцев 1,33 млрд. Надо помочь им собрать 22 чела на нормальную команду. А Яя не интернационалист. Видит во всём бабло, а тут благая идея.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Аналитик 100% > somn 25 января 2017, 07:52

      Не все поймут твой сарказм.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 января 2017, 00:19

      Ну, тут можно все развернуть. Любишь футбол-поезжай в Китай или Зимбабве, пропагандируй эту игру, поднимай к ней интерес во всем мире. А хули ты уехал из Африки, а не поднимал футбол в своей стране? Не за деньгами?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > Бриг 25 января 2017, 02:03

      причем здесь пропаганда футбола в стране? когда человек говорит о любви к футболу, о том что хочет играть на топ уровне, с топ игроками, в топ клубе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 24 января 2017, 22:18

      Хорошие деньги и в мансити, но все равно Яя красавчик , что выбирает ФУТБОЛ!!! Браво!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 24 января 2017, 21:39

      в китае больше миллиарда население не уже ли нет своих

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 января 2017, 21:29

      Фиг знает, может лет через 5-10 в Китае будет одна из лучших лиг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 января 2017, 20:24

      ниче предосудительного нет в том, что люди едут заработать... каждый сам решает.. несколько лет назад все хаяли МанСити за его методы работы на трансферном рынке, которые схожи с нынешними китайскими.. а сейчас ниче.. забыли уже все..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 24 января 2017, 19:40

      да это игрок настоящий----- едут в Китай только дутые звезды Зенита

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Enable > nik55 24 января 2017, 21:06

      ты сделал выводы по 1 игроку Зенита, мне тебя жаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 24 января 2017, 19:38

      Туре: -Терпеть не могу косоглазых, ёпта...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 24 января 2017, 19:37

      китайцы все равно своего добьются

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr 24 января 2017, 18:53

      Скоро будут из Китая в Европу уезжать на пенсию

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11