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Цитата дня. Яя Туре вскипел из-за китайских денег

«Туре отказался от значительно лучшего контракта, чем подписал Витсель», – смеялся агент Дмитрий Селюк. В Китае Яя Туре мог получать 24 миллиона евро в год. Около 500 тысяч евро в неделю предлагали ивуарийскому футболисту в Азии, но он выбрал возможность остаться в «Манчестер Сити». Хотя в Англии футболист не играл почти полгода из-за разногласий с Гвардиолой. Яя Туре интересно мотивировал свой отказ от китайских денег.

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Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Туре Яя
Комментарии (14)
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kostyandr
1485273197
Скоро будут из Китая в Европу уезжать на пенсию
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mihail1980
1485275879
китайцы все равно своего добьются
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richi
1485275886
Туре: -Терпеть не могу косоглазых, ёпта...
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nik55
1485276026
да это игрок настоящий----- едут в Китай только дутые звезды Зенита
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mihail200606
1485278667
ниче предосудительного нет в том, что люди едут заработать... каждый сам решает.. несколько лет назад все хаяли МанСити за его методы работы на трансферном рынке, которые схожи с нынешними китайскими.. а сейчас ниче.. забыли уже все..
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roman230582
1485282572
Фиг знает, может лет через 5-10 в Китае будет одна из лучших лиг
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sega77+
1485283177
в китае больше миллиарда население не уже ли нет своих
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4agaaa
1485285510
Хорошие деньги и в мансити, но все равно Яя красавчик , что выбирает ФУТБОЛ!!! Браво!!!!
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Бриг
1485292758
Ну, тут можно все развернуть. Любишь футбол-поезжай в Китай или Зимбабве, пропагандируй эту игру, поднимай к ней интерес во всем мире. А хули ты уехал из Африки, а не поднимал футбол в своей стране? Не за деньгами?
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somn
1485319652
Китайцев 1,33 млрд. Надо помочь им собрать 22 чела на нормальную команду. А Яя не интернационалист. Видит во всём бабло, а тут благая идея.
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