Цитата дня. Яя Туре вскипел из-за китайских денег

«Туре отказался от значительно лучшего контракта, чем подписал Витсель», – смеялся агент Дмитрий Селюк. В Китае Яя Туре мог получать 24 миллиона евро в год. Около 500 тысяч евро в неделю предлагали ивуарийскому футболисту в Азии, но он выбрал возможность остаться в «Манчестер Сити». Хотя в Англии футболист не играл почти полгода из-за разногласий с Гвардиолой. Яя Туре интересно мотивировал свой отказ от китайских денег.

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