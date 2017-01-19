Паспорт, опыт или воспоминания? Зачем ветеран Самедов понадобился «Спартаку»

Россиянин

Очередной плюс в копилку Массимо Карреры – он начинает понимать специфику российского футбольного рынка и не спорит о бредовой системе лимита, а пытается в эту систему встроиться. Именно поэтому покупка хорошего российского футболиста стояла у селекционеров «Спартака» на первом месте в списке зимних задач.

Александр рассказал, почему он будет рад поработать именно с Каррерой.

Самедов потенциально сможет заменить и Фернандо, и Ананидзе, и Промеса. Это не значит, что кто-то из перечисленных выше обязательно сядет на скамейку и перестанет играть. Самедову 32 года, из него вряд ли планируют делать ключевую фигуру красно-белых атак. Однако его трансфер точно даст тренеру больший простор в выборе футболистов.

Сборная

Самедов уходил из «Локомотива» не без скандала (хотя этот скандал всеми силами пытались скрыть от общественности) Футболист что-то не поделил с Семиным, а вроде бы даже и серьезно поругался с ним. Впрочем, обе стороны назвали это только слухами, а заострять внимание на слухах не стоит.

Но это не отменяет того факта, что Самедов был отправлен тренером в дубль и с ноября за основную команду не играл – что встревожило сборную. Александр – один из важнейших игроков Станислава Черчесова. В осенних товарищеских матчах он всегда появлялся в старте и забивал Катару и Коста-Рике. Самедов был одним из немногих игроков сборной, претензии к которому отсутствовали практически полностью.

Самедов очень важен для сборной. Главное – не сломаться на ровном месте.

Поэтому, когда полузащитник перестал получать игровую практику в клубе, Черчесов недвусмысленно намекнул «Локомотиву», что «интересы сборной в каких-то моментах должны превалировать над клубными делами». Особенно в тяжелых российских условиях, когда нужно достойно выступить на домашнем чемпионате мира.

Буквально через неделю после главного тренера высказаться решил глава РФС Виталий Мутко. Мутко был уже более конкретен и заявил, что всегда готов помочь Самедову, если ему эта помощь понадобиться. Так что в переходе Александра очевидно были заинтересованы функционеры национально команды. А вот насколько их позиция повлияла на случившийся трансфер – вопрос открытый.

«Спартак» в какой-то момент (после Евро-2008) практически перестал поставлять футболистов для сборной. Было немного странно, что в команде с пресловутым штампом «народная» нет россиян уровня сборной. Сейчас более-менее стабильно гимну России подпевают Глушаков и Комбаров, что тоже не густо. Поэтому статус сборника для «Спартака» (в большей степени, конечно, для его болельщиков) имеет особую значимость.

Связка Самедов – Зе Луиш (или Адриано)

Потенциально у Самедова есть все шансы удачно вписаться в игру красно-белых. Ему уже прочат связку с Зе Луишем или с Луисом Адриано, которого «Спартак» купил у «Милана». Правда, пока можно быть уверенным лишь в том, что Александр хорошо подает, а Зе Луиш и Адриано здорово играют на втором этаже.

Наверное, самая главная проблема Самедова – это его возраст. И дело не только в травматичности или переутомлении. Возрастному футболисту сложнее встроиться в систему отношений в команде. С этой проблемой «Спартак» столкнулся в 2014 году, когда подписал Широкова. Риски всегда большие, но прогнозировать их – дело бессмысленное и неблагодарное.

Когда-то Самедов ушел из «Спартака» и призывал его болельщиков вести себя потише. Теперь выиграет с красно-белыми золотые медали?

Этот вопрос нужно было закрыть

Конфликт Самедова с Семиным и разговоры о его переходе в «Спартак» слишком затянулись и всем мешали. Болельщики железнодорожников успели обидеться на полузащитника и помириться с ним. Самедов резко раскритиковал «Локомотив», а потом стал отрицать какие бы то ни было конфликты. Положение Александра в клубе почему-то начали комментировать его теперь уже бывшие партнеры по команде (например, Тарасов).

Все это напряжение никак не относилось к футболу, превращаясь в огромную кучу информационного мусора. Это нужно было закончить как можно раньше. И клубы пошли на достаточно серьезные компромиссы по стоимости игрока – только чтобы не затягивать.

Чемпионство превыше всего

Понятно, что за 32-летнего футболиста отдают больше 3 миллионов не ради его амбиций или потенциального роста. У «Спартака» сейчас одна задача – стать чемпионом. Прямо сейчас, в нынешнем сезоне. И сделать это нужно какими угодно средствами.

Обзор матча 2004 года между «Спартаком» и «Амкаром». Самедов оформляет хет-трик.

Проблема в том, что весна для красно-белой команды – период сложный. Последние 3 сезона «Спартак» неизменно теряет очки весной и играет в этот период гораздо хуже, нежели осенью. В среднем команда теряла по сравнению со своим осенним результатом почти 11 очков. И это при том, что в отличие, например, от «Зенита», «Спартак» уже давно не выступал в весенней части какого-либо еврокубка.

Самедов и Луис Адриано призваны именно для того, чтобы эта весна стала чемпионской. А о дальнейших перспективах пока никто не думает.

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