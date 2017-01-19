Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Паспорт, опыт или воспоминания? Зачем ветеран Самедов понадобился «Спартаку»

Паспорт, опыт или воспоминания? Зачем ветеран Самедов понадобился «Спартаку»

Россиянин

Очередной плюс в копилку Массимо Карреры – он начинает понимать специфику российского футбольного рынка и не спорит о бредовой системе лимита, а пытается в эту систему встроиться. Именно поэтому покупка хорошего российского футболиста стояла у селекционеров «Спартака» на первом месте в списке зимних задач.

Александр рассказал, почему он будет рад поработать именно с Каррерой.

Самедов потенциально сможет заменить и Фернандо, и Ананидзе, и Промеса. Это не значит, что кто-то из перечисленных выше обязательно сядет на скамейку и перестанет играть. Самедову 32 года, из него вряд ли планируют делать ключевую фигуру красно-белых атак. Однако его трансфер точно даст тренеру больший простор в выборе футболистов.

Сборная

Самедов уходил из «Локомотива» не без скандала (хотя этот скандал всеми силами пытались скрыть от общественности) Футболист что-то не поделил с Семиным, а вроде бы даже и серьезно поругался с ним. Впрочем, обе стороны назвали это только слухами, а заострять внимание на слухах не стоит.

Но это не отменяет того факта, что Самедов был отправлен тренером в дубль и с ноября за основную команду не играл – что встревожило сборную. Александр – один из важнейших игроков Станислава Черчесова. В осенних товарищеских матчах он всегда появлялся в старте и забивал Катару и Коста-Рике. Самедов был одним из немногих игроков сборной, претензии к которому отсутствовали практически полностью.

Самедов очень важен для сборной. Главное – не сломаться на ровном месте.

Поэтому, когда полузащитник перестал получать игровую практику в клубе, Черчесов недвусмысленно намекнул «Локомотиву», что «интересы сборной в каких-то моментах должны превалировать над клубными делами». Особенно в тяжелых российских условиях, когда нужно достойно выступить на домашнем чемпионате мира.

Буквально через неделю после главного тренера высказаться решил глава РФС Виталий Мутко. Мутко был уже более конкретен и заявил, что всегда готов помочь Самедову, если ему эта помощь понадобиться. Так что в переходе Александра очевидно были заинтересованы функционеры национально команды. А вот насколько их позиция повлияла на случившийся трансфер – вопрос открытый.

«Спартак» в какой-то момент (после Евро-2008) практически перестал поставлять футболистов для сборной. Было немного странно, что в команде с пресловутым штампом «народная» нет россиян уровня сборной. Сейчас более-менее стабильно гимну России подпевают Глушаков и Комбаров, что тоже не густо. Поэтому статус сборника для «Спартака» (в большей степени, конечно, для его болельщиков) имеет особую значимость.

Связка Самедов – Зе Луиш (или Адриано)

Потенциально у Самедова есть все шансы удачно вписаться в игру красно-белых. Ему уже прочат связку с Зе Луишем или с Луисом Адриано, которого «Спартак» купил у «Милана». Правда, пока можно быть уверенным лишь в том, что Александр хорошо подает, а Зе Луиш и Адриано здорово играют на втором этаже.

Наверное, самая главная проблема Самедова – это его возраст. И дело не только в травматичности или переутомлении. Возрастному футболисту сложнее встроиться в систему отношений в команде. С этой проблемой «Спартак» столкнулся в 2014 году, когда подписал Широкова. Риски всегда большие, но прогнозировать их – дело бессмысленное и неблагодарное.

Когда-то Самедов ушел из «Спартака» и призывал его болельщиков вести себя потише. Теперь выиграет с красно-белыми золотые медали?

Этот вопрос нужно было закрыть

Конфликт Самедова с Семиным и разговоры о его переходе в «Спартак» слишком затянулись и всем мешали. Болельщики железнодорожников успели обидеться на полузащитника и помириться с ним. Самедов резко раскритиковал «Локомотив», а потом стал отрицать какие бы то ни было конфликты. Положение Александра в клубе почему-то начали комментировать его теперь уже бывшие партнеры по команде (например, Тарасов).

Все это напряжение никак не относилось к футболу, превращаясь в огромную кучу информационного мусора. Это нужно было закончить как можно раньше. И клубы пошли на достаточно серьезные компромиссы по стоимости игрока – только чтобы не затягивать.

Чемпионство превыше всего

Понятно, что за 32-летнего футболиста отдают больше 3 миллионов не ради его амбиций или потенциального роста. У «Спартака» сейчас одна задача – стать чемпионом. Прямо сейчас, в нынешнем сезоне. И сделать это нужно какими угодно средствами.

Обзор матча 2004 года между «Спартаком» и «Амкаром». Самедов оформляет хет-трик.

Проблема в том, что весна для красно-белой команды – период сложный. Последние 3 сезона «Спартак» неизменно теряет очки весной и играет в этот период гораздо хуже, нежели осенью. В среднем команда теряла по сравнению со своим осенним результатом почти 11 очков. И это при том, что в отличие, например, от «Зенита», «Спартак» уже давно не выступал в весенней части какого-либо еврокубка.

Самедов и Луис Адриано призваны именно для того, чтобы эта весна стала чемпионской. А о дальнейших перспективах пока никто не думает.

Самедов и Луис Адриано перешли в «Спартак». «Ростов» подписал Девича. Таблица зимних трансферов РФПЛ

Спартак Локомотив Самедов Александр Адриано Луис Зе Луиш Семин Юрий Каррера Массимо
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cosh18
1484807435
Паспорт, опыт... Шикарная актерская игра!
Ответить
maior-60
1484809719
Добротная аналитическая статья. Спасибо автору!
Ответить
vladimir-7
1484811399
Спартак набирает пенсионеров, без них он не может.
Ответить
kachan63
1484812194
Куплен из-за паспорта, а не для головы Луиса Адриано.
Ответить
KWN37
1484828000
Можно подумать, что в 32 года Самедов-дряхлый старик, 3-4 года он еще побегает и принесет Спартаку немало пользы.
Ответить
sergeyshubin
1484832762
Если Спартак не запорет весну,как обычно, то ни кому его не догнать!!! Зенит лихорадит и лидеров отпустили ЦСКА начинает новую жизнь Краснодар пока что сыроват для чемпионства Ростов и подавно Тереку не дадут Надо дать уже им чемпионство, а то болельщики у них уже злые и противные))) а так (если я не ошибаюсь) пятую звездочку повешают и ещё лет пять довольные и добрые будут, жить воспоминаниями будут как обычно, потом ещё лет пять орать, кричать и материться))) потом можно ещё разок чемпионство отдать))) Если честно то я только за!! Желаю хрюшкам в этом году стать наконец то чемпионами, заслужили!!!
Ответить
MaxSpartakM
1484847988
Добро пожаловать домой Саша!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+