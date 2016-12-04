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    Болельщики «Локомотива» – Самедову: «Прощай, московская дворняжка»

    Болельщики «Локомотива» во время матча 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0) вывесили на трибунах баннер с оскорблением в адрес полузащитника железнодорожников Александра Самедова. На растянутом полотне фанаты написали: «Прощай, московская дворняжка».

    Напомним, ранее Самедов после разговора с главным тренер красно-зеленых Юрием Семиным был переведен в дубль и не попал в заявку команды на игру с грозненским клубом. По информации СМИ, полузащитник близок к переходу в «Спартак».

    Фото: l-oko.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2016 23:01
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 5 декабря 2016, 14:49

      По-человечески понять их можно, реакция понятная. Почему я так считаю? А потому что вспомните самого звездного игрока Локо - это Чорлуку, он тоже мог уйти и в Спартак и в Европу уехать. А он остался, потому что мужик, действительно лидер. А Самедов поступает некрасиво, я считаю это так, много конечно хорошего сделал для Локо, но покидать именно сейчас клуб - не красиво.

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 декабря 2016, 13:53

      Самедов-футболист!!!

      -1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 5 декабря 2016, 12:57

      слышь, любители футбола, наслаждайтесь игрой Пса в любом клубе и выражайте благодарности, но не обсуждайте того, чего не знаете. да, Самедов игрок хороший и тащил, но как человек он говно, что проявлялось ни раз в отношении болельщиков и в сливании Кучука с подачи тёти Оли. подобный баннер посвещен именно человеческим качествам Пса, а не игровым, что для фанатов важнее.

      Пусть игрок трижды деревянный, например, Михалик, но своим отношением к болельщикам и к своему делу на поле, получит слова благодарности, а Самедов пёс.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > АрбузБушь 5 декабря 2016, 14:24

      да

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > АрбузБушь 5 декабря 2016, 20:43

      читай выше, дело не в уходе в спартак как таковом - я объяснил, почему именно так его провожаем, неважно , в спартак или в томь. но конечно да, то, что именно в спартак - поддаёт дровишек в топку.
      Понимаешь, главное отличие фанатов от простых болельщиков то, что нам на первом месте не сам результат и футбол, а то, как к этому результату идут и как каждый работник клуба, в том числе футболист, проявляет себя со всех точек зрения, особенно с человеческой. команда может играть плохо и идти на 11 месте, но она получит уважение и благодарность, если делают всё что могут рвут, на поле жопу и ведут себя как настоящие Люди и мужики, а не кучка высокомерных миллионеров. и так же команда может играть хорошо, игрок может приносить много пользы, но при это он будет гнилым человеком - он получит свою порцию "благодарности".
      Капризные дети или люди с принципами и честью? каждый считает как хочет, переубеждать не буду, но свою точку зрения высказал. у меня всё, спасибо за мнение.

      1
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      Рейтинг: +1659

      KalterJax 5 декабря 2016, 10:45

      Я читаю коменты и вижу здесь очень много наивных людей) да много сделал для клуба, но удел футболистов таков, что сегодня они на вершине славы, а завтра уже смешивают с дерьмом , я не говорю , что это нормально, но это наши реалии ... поверьте если бы он ушёл в Ростов, или в Терек, никто бы слова не сказал) но переходить в стан принципиального соперника) это нигде не любят, в том числе и в европе, за примерами далеко ходить не надо, много было футболистов которые курсировали из интера в милан, из милана в интер, потом в ювентус и все такие футболисты получали соответствующую реакцию болельщиков) А быстров с его эпопеей зенит-спартак-зенит? он тоже много делал для того и другого клуба, но никому это не было важно

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > АрбузБушь 5 декабря 2016, 13:04

      Считаю сравнение не корректным. Есть один не маловажный момент: Локомотив сейчас переживает не лучшие времена, а капитан и лидер команды, коим является Самедов, решил покинуть её в межсезонье,да и ещё перейти в стан принципиальных соперников! Это мягко говоря выглядит не красиво! Вот обида и взыграла у болельщиков

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > АрбузБушь 5 декабря 2016, 14:12

      Что значит не нужен? Такой игрок нужен любому тренеру РФПЛ, в том числе уверен и Сёмину! Но мы же не знаем какой у них состоялся разговор, может быть и никогда не узнаем. Наверняка есть много нюансов, в которые нас не посвятят. Нам остается только догадываться. Слухи про Спартак не просто так ходят, да и не может тренер ни с того ни с сего перевести игрока в дубль

      -1
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > АрбузБушь 5 декабря 2016, 14:54

      А какое время было у Спартака в 2005 году? Он что шел в зоне вылета??? А в 2012 году Самедов в Локо и вовсе в межсезонье ушел, причем тут плохие времена Спартака и Динамо вообще? Ты лучше вспомни как он в 2008 году в Москву убежал!

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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > АрбузБушь 5 декабря 2016, 16:05

      Хах, ну во-первых при Старкове именно и перестал Самедов играть, значит мало доказывал, значит были причины. И какая нахрен лихорадка Спартака в 2005 году??? Они заняли тогда место в РФПЛ выше Локо, куда перешел Самедов!!!!
      2. Скандал игроков Динамо с Силкиным? Ну да, конечно, а почему тогда только один Самедов из той компании, которую ты назвал, решил свалить (Воронин в аренду ушел, но из клуба не сбежал), не расскажешь??? А тебе напомнить, что потом Силкин ушел и Динамо по-другому заиграло???
      3. Ну и наконец, третье. С чего это ты взял, что Самедов сидел на лавке при Рахимове, играл может быть не прям каждый матч, но лавку он не протирал. Ушел он в межсезонье, никто его из клуба не выкидывал.
      Я не понимаю, че ты его так защищаешь и так категорично к словам цыпляешься. Если ты считаешь его суперзвездой - ну считай ради бога. Но приводить некорректные сравнения не надо. В той ситуации, которая сейчас в Локо, не была ни к Спартаке в 2005, ни в Динамо в 2012. Каким бы он не был, уважать надо клуб, в котором играешь. Ты думаешь если он перейдет в Спартак, его фаны красно-белых будут любить? Да на стадионах будут еще более оскорбительные баннеры в его адрес.

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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > АрбузБушь 6 декабря 2016, 06:45

      Уважаемый, какая вообще разница сколько мне лет? Причем тут вообще нахрен Лебеденко? В 2005 году кроме Сычева, Челидзе, и Лебеденко больше напов в Локо и не было, и каким образом там Лебеденко там мог сломать карьеру??? Если ты не помнишь, а я так понял что ты не помнишь, ты только умничаешь, поэтому я тебе НАПОМНЮ: в августе 2005 года Сычев сломался, и атака Локо потом стала нищей, потому что твой любимый Лебеденко не попадал по воротам. Так что это скорее Локо спасься, продав Лебеденко, а не Лебеденко спасься. Это я тебе так пример привел. Если ты себя считаешь себя умником, то считай дальше, я не собираюсь тут тебе какую-то статистику приводить, есть факты, которые происходили, я их приводил. И с чего это ты взял, что я не знаю когда Рахимов пришел в Локомотив??? Я те сезоны прекрасно смотрел. Ты просто оправдываешь Самедова, что он бедненький мальчик. Не поставил его Рахимов один раз в основу - убегу в Москву. Поругаюсь с Силкиным - убегу обратно в Локо. Поругаюсь с Семиным - убегу в Спартак. Нахрена мне оценивать ход событий, если итоги тех сезонов - я тебе их сказал. Че тебе еще надо? И вообще у нас спор начался из-за того, что я у тебя спросил: какой кризис был у Спартака в 2005 году?. Лично я там кризиса не видел, взяли серебро. Не может команда находящиеся в кризисе взять серебро!

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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > АрбузБушь 7 декабря 2016, 09:29

      Да пошел ты нахер, быдло. Ответить мне просто ничего не можешь. Одни понты "я знаю, ты не родился, я такой, я сякой". Клоун ты, грубить будешь маме своей. Я свой уровень в футболе знаю, а ты если не разбираешься, то и нехер лезть. Я тебе факты твержу, а ты мне в ответ "херню несешь". Сам то какого возраста? Аналитик херов, ты случайно не Бубнов, если такой смелый и дерзкий?? И русский язык иди в школе повтори еще раз, а то видимо старенький уже, точки ставишь непонятно где.

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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > АрбузБушь 7 декабря 2016, 09:50

      P.S.
      Знаешь, дядя, недавно я тут спорил с одним пользователем на этом сайте про один момент. Долго мы с ним спорили, и в итоге каждый остался при своем мнении, но общение у нас было профессиональное, без грубости. Таких пользователей на этом сайте мало, и ты входишь в число грубиянов. Вместо того, чтобы мне все спокойно написать, ты начинаешь грубить, понтоваться о своем возрасте, и как ты хорошо умеешь анализировать 2005 год. Я тебе что грубо вопрос первоначально задал или что? Почему у тебя такая странная реакция? Учись разговаривать нормально в соц.сетях, а не понты резать "какой ты мастер в анализе футбола".

      0
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      Рейтинг: +111

      baddy 5 декабря 2016, 09:38

      Девки совсем ополумели. Его старик в основу не ставит- он уходит. Спасибо говорить надо, что из-за его игры еще держались и в кубках играли. Неблагодарные клоуны.

      5
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 5 декабря 2016, 09:27

      круг замыкается... хотя мог хорошо играть в Европе...

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 5 декабря 2016, 07:00

      сами себе диагноз поставили.
      мне как болельщику ЛОКО тоже обидно, что лидер уходит в стан врага, но оскорблять человека столько сделавшего для клуба, это мягко говоря не красиво.

      5
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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский > sergey_86-76 5 декабря 2016, 09:49

      Правильно сказал. Пацан то неплохо играл и такой баннер. Как бы помягче сказать--был лучшего мнения о болелах локо.

      4
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      Рейтинг: +18

      Аналитик г.Северск 5 декабря 2016, 06:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все верно написали ...

      -5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 декабря 2016, 06:52

      Нут это лишь показатель их воспитания-жаль ,такие люди ущербные.

      5
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      Рейтинг: +351

      zadira56 5 декабря 2016, 06:31

      От любви до ненависти...

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