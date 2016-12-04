Болельщики «Локомотива» – Самедову: «Прощай, московская дворняжка»

По-человечески понять их можно, реакция понятная. Почему я так считаю? А потому что вспомните самого звездного игрока Локо - это Чорлуку, он тоже мог уйти и в Спартак и в Европу уехать. А он остался, потому что мужик, действительно лидер. А Самедов поступает некрасиво, я считаю это так, много конечно хорошего сделал для Локо, но покидать именно сейчас клуб - не красиво.
Болельщики «Локомотива» во время матча 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0) вывесили на трибунах баннер с оскорблением в адрес полузащитника железнодорожников Александра Самедова. На растянутом полотне фанаты написали: «Прощай, московская дворняжка».
Напомним, ранее Самедов после разговора с главным тренер красно-зеленых Юрием Семиным был переведен в дубль и не попал в заявку команды на игру с грозненским клубом. По информации СМИ, полузащитник близок к переходу в «Спартак».
Фото: l-oko.ru