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  • Автогол Рамоса и чудо Йоветича. «Севилья» разбила «Реал» в самом удивительном матче выходных (ВИДЕО)

Автогол Рамоса и чудо Йоветича. «Севилья» разбила «Реал» в самом удивительном матче выходных (ВИДЕО)

Криштиану Роналду реализовал пенальти на 67-й минуте, сравнявшись по забитым мячам с одиннадцатиметровой отметки с Уго Санчесом. Теперь у них по 56 голов с пенальти, но мяч Роналду на этот раз «Реалу» не помог. «Севилья» в концовке матча включилась и выдала феерию, подобную тому, что сотворили мадридцы в кубковой встрече этих команд.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

После ответного матча Кубка Испании «Севилья» требовала наказать за празднование гола Серхио Рамоса. Бывший защитник севильского клуба тогда ответил на выкрики с трибун неприличными жестами, окончательно испортив отношения с фанатами «Севильи». В матче чемпионата Рамос решил оправдаться перед ними, отметившись автоголом на 85-й минуте игры. Это первый гол испанского защитника, который он забил в собственные ворота в Примере.

Затем был фееричный Йоветич, вырвавшийся из капкана ползущего по таблице Серии А миланского «Интера». В Милане черногорца оставляли в запасе, не давая играть в футбол. В «Севилье» он сразу получил шанс, за который и уцепился. В дебютных матчах за новый клуб Йоветич забил два мяча. Оба влетели в ворота «Реала». Теперь нет сомнений, что арендное соглашение летом точно превратится в полноценную покупку.

Победная серия «Реала» оборвалась на отметке в 40 матчей. Вылетев из Кубка Испании, «Севилья» может сосредоточиться на чемпионате, где умудрилась вклиниться в борьбу за чемпионство. Когда-то выскочками считали игроков мадридского «Атлетико», которые потом стали третьей силой в испанском футболе. Теперь, кажется, в нем появился еще один клуб, с которым нужно считаться. Проиграл же сегодня не только мадридский «Реал». «Ювентус», возглавляющий таблицу Серии А, умудрился уступить «Фиорентине», добавив интригу в еще один топовый чемпионат.

Испания. Примера Испания Севилья Реал Рамос Серхио Роналду Криштиану Йоветич Стеван
Комментарии (5)
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pfc--cska
1484526140
Мpaзь на воротах.
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artem 81
1484547403
севилья заслужила МОЛОДЦЫ
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uanilla
1484548458
круто
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Dellleone
1484548630
Не во время (
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franck_ribery
1484554403
Заслужили болельщики Севильи
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