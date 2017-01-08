«Барселона» ушла от поражения в матче с «Вильярреалом». Ключевые моменты (ВИДЕО)

Сразу скажем, что Денис Черышев участие в матче не принимает. Россиянина, продолжающего испытывать проблемы с травмами, нет даже в заявке.

Первый тайм прошел в равной борьбе. У «Барселоны» могли забить Месси и Неймар, а за «Вильярреал» был близок к голу Дос Сантос. Отметим и активность форварда хозяев Алешандре Пато.

Второй тайм начался с гола «Вильярреала», созданного все тем же Пато. Бразилец сделал голевой пас на Сансоне, который и открыл счет.

Лионель Месси не позволил «Барселоне» проиграл. На 90-й минуте каталонцы восстановили равновесие.