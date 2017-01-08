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  • «Барселона» ушла от поражения в матче с «Вильярреалом». Ключевые моменты (ВИДЕО)

«Барселона» ушла от поражения в матче с «Вильярреалом». Ключевые моменты (ВИДЕО)

Сразу скажем, что Денис Черышев участие в матче не принимает. Россиянина, продолжающего испытывать проблемы с травмами, нет даже в заявке.

Первый тайм прошел в равной борьбе. У «Барселоны» могли забить Месси и Неймар, а за «Вильярреал» был близок к голу Дос Сантос. Отметим и активность форварда хозяев Алешандре Пато.

Второй тайм начался с гола «Вильярреала», созданного все тем же Пато. Бразилец сделал голевой пас на Сансоне, который и открыл счет.

Лионель Месси не позволил «Барселоне» проиграл. На 90-й минуте каталонцы восстановили равновесие.

Испания. Примера Европа Вильярреал Барселона
Комментарии (7)
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de bruyne
1483910877
А говорят суди барсе помогают... я вижу две сто процентов пенальти не поставив ворота вели кому помогают
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Ronaldinho R10
1483911789
Безотносительно судейства - отвратительная игра Барселоны,беззубая и бесхарактерная.Опять выехали на индивидуальном великолепии Месси.Учитывая ближайший календарь это уже 100% упущенная Примера.А судья,конечно,феерил.
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Alex Flash
1483913740
Устали выигрывать.В этом году с первым местом почти ясно.Нужно вливать свежую кровь.
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franck_ribery
1483924593
Гол Месси в любом случае отличный
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х.. моржовый
1483928833
Главная беда Барсы в том , что при наличии такого блестящего подбора игроков они совсем не бьют из за пределов штрафной ! А если и бьют, то не точно и коряво. Как и в этом матче ! В Англии, безумные дальнобои бьют даже команды из Чемпионшипа. Кстати такова и сборная Испании
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vetalio
1483942901
Барса совсем расклеилась.
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sega77+
1483944686
дааа барса уже не та
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