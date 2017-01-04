Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Трансфер Обамеянга станет рекордным в истории. Орлов прогнозирует крах футбола в России. Дайджест событий дня


    5
    Голосов: 2
    04.01.2017 21:05
    Марк Гонсалес едва не лишился ноги в ЦСКА. «Спартак» расстанется с Таски. Пепе может перейти в «МЮ». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Обамеянг идет на рекорд

    Готовится рекорд по сумме трансфера и личного контракта. Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг вызвал интерес китайского клуба «Шанхай СИПГ». Азиаты готовы выложить за форварда 150 миллионов евро, а самому игроку платить в год более 41 миллиона. «Шанхай СИПГ» – команда, где уже выступают Халк, Оскар и Одил Ахмедов, а тренирует всю эту компанию Андре Виллаш-Боаш. Говорят, клубы уже согласовали между собой условия сделки, слово – за самим футболистом.

    Торрес, Кэрролл, Думбия и еще 8 ужасных зимних трансферов

    «Спартак» расстается с Таски

    Защитник «Спартака» Сердар Таски подписал контракт с турецким «Трабзонспором» на 3,5 года. О трансфере пока еще не объявили официально. Сообщается, что Таски согласился на зарплату в 2,3 миллиона евро за сезон. Напомним, за «Спартак» немецкий футболист выступал с лета 2013 года, а вторую часть сезона-2015/16 провел в аренде в «Баварии».

    Орлов предрекает смерть российскому футболу

    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что футбол в России находится на грани вымирания. На его взгляд, это происходит из-за недостатка ответственности к профессии со стороны российских игроков.

    «Мы сейчас на пороге того, что рухнет вся система нашего профессионального футбола! Потому что те бюджетные деньги, которые вливаются в клубы – это ложный профессионализм. Видно, как наши игроки относятся к своей профессии. Вот эти все истории, которые происходят на отдыхе. В ресторанах и прочих местах. Ребята не думают, что их профессия – это смысл жизни. Тренируются спустя рукава, «физику» не держат», – считает Орлов.

    Агент Самариса отрицает контакт «Зенита» с футболистом

    Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может перейти в «Зенит» за 20 миллионов евро в качестве замены Акселю Витселю, однако агент игрока Иоаннис Эммануилидис поспешил опровергнуть эту информацию. «Андреас – профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с «Бенфикой», и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями «Зенита», так что данная информация всего лишь слухи», – отметил агент.

    Окупится ли стадион «Зенита»?

    «Рубин» предложил контракт Миранчуку

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, как и сообщалось ранее, может продолжить карьеру в «Рубине». Сегодня о подробностях возможной сделки поведал источник, близкий к ситуации. «Рубин» намерен заплатить три миллиона евро «Локомотиву», а футболисту – предоставить оклад в размере 2,5 миллиона евро, а также три миллиона в виде подъемных/выплаты агентам. Сообщается также, что «Локо» требует восемь миллионов от казанского клуба, который пока является единственным, сделавшим конкретное предложение.

    Эменике может поменять РФПЛ на АПЛ

    Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике в скором времени покинет Турцию. Один из вариантов продолжения карьеры – это переход в английский «Сандерленд». При этом частью сделки может стать форвард «черных котов» Джермейн Ленс. Ранее сообщалось, что на нигерийца также претендуют «Спартак» и «Локомотив».

    «МЮ» заинтересовался Пепе

    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Реала» Пепе, но при этом будет вынужден побороться с китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун», который намерен соблазнить португальца зарплатой в размере 15 миллионов евро в год. Контракт Пепе с «Реалом» закончится летом 2017 года.

    «Лестер» покупает Ндиди. «Мидлсбро» усилился лидером «Астон Виллы». Таблица зимних трансферов АПЛ

    Марк Гонсалес чуть не потерял ногу, выступая за ЦСКА

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов вспомнил страшную историю о полузащитнике Марке Гонсалесе. «На одной из тренировок Марк получил несильный удар в область бедра. Мы оказали первую помощь, ему стало лучше, и он уехал домой. Вечером того же дня Гонсалес позвонил мне и сказал, что его бедро стало больше в два раза плюс появилась сильная боль и поднялась температура, которая не уменьшалась от принятия обезболивающих. Естественно, мы сразу его забрали в клинику. Осмотрев бедро, приняли решение оперировать, так как он мог потерять ногу. После первой операции ему пришлось перенести еще две. Судьба вновь улыбнулась Марку, а далее уже последовал тяжелейший период реабилитации», – рассказал Керимов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Mirror
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +821

      diktatop 5 января 2017, 12:49

      китайцы обрушат может быть рынок)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 5 января 2017, 05:21

      Купите Самедова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 5 января 2017, 02:05

      китайцы жгут!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 5 января 2017, 01:09

      Геннадий Орлов прав, бюджетные средства необходимо расходовать в минимальном количестве. А еще зарплаты многим "горе профессионалам" урезать, может быть тогда играть начнут, вспомнят о болельщиках.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +252

      Рыпя 5 января 2017, 00:43

      и не такое переживали!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 января 2017, 23:25

      Оказывается российский футбол ещё не умер, а только умирает? Отрадно енто слышать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 4 января 2017, 23:08

      старый пердун.всякую чешь несёт.пора валить давно на пенсию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 января 2017, 22:00

      Когда Орел хочет сказать плохо о Зине, он говорит плохо о всем российском футболе. Как будто зина и есть весь рос футбол )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33451

      oyabun 4 января 2017, 21:41

      Насколько мне известно в китайских клубах ограничения на легионеров еще жестче чем у нас. Могут играть только максимум 4 лега. В связи с этим интересно как в Шанхай СИПГ наряду с такими признанными звездами мировой величины как Халк, Оскар и возможно Обамеянг затесался четвертым Одил Ахмедов? При всем уважении - футболисты несопоставимы по своему уровню.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > oyabun 5 января 2017, 00:06

      В основе у них только три лега играть могут ... Так что для лавки Ахмедов в самый раз ... Ну а если серьезно , то выигрывают в Китае обычно не звезды , а игроки которые просто приезжают - ОТРАБАТЫВАТЬ , свои деньги ...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11