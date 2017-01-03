Просто Коста. О том, почему именно форвард «Челси» – лучший в АПЛ

Место в жизни

На пресс-конференции журналист спросил у молодого бразильского нападающего, только что подписавшего контракт с «Атлетико»: «За кого вы играли на родине?»

Юноша смутился. Он сам по себе был не особо разговорчив, а тут еще в присутствии десятка незнакомых людей предстояло подобрать слова, чтобы объяснить, что в Бразилии, по большому счету, ни за кого он и не играл. В родном городишке Лагарту, штат Сержипи, Диего вместе со старшим братом носился по запыленным улочкам трущоб, гоняя обшарпанный до грыжи мяч. Диего был главной звездой района, успешно играл за местные любительские команды, однако футбол никогда всерьез не воспринимал.

Когда будущей звезде «Челси» стукнуло 16, его семья переехала в Сан-Паулу, один из крупнейших городов страны. Старший брат Жаир пропадал на вечеринках и зарабатывал на жизнь не самыми легальными способами. Бросивший футбол Диего хотел не отставать от брата, поэтому устроился в компанию к дяде Эдсону, с которым катался на грузовике до границы с Парагваем, скупал украшения и перепродавал их в Сан-Паулу.

Диего Коста в период выступлений за «Сельту» (на правах аренды из «Атлетико»).

По дороге дядя каждый раз «промывал» племяннику мозги, повторяя, что с его талантом тот не должен бросать футбол. Тот все отнекивался, заявляя, что не хочет терять время, а вместе с тем и деньги. В итоге Эдсон заплатил Диего на месяц вперед, устроил в местную команду «Барселона Эспортиво Капела» и вместе с ней отправил на турнир в соседний город. Там на крепкого не по годам мальчика по фамилии Коста обратили внимание скауты «Юракана», предложившие поехать в составе их команды на юниорский чемпионат Сан-Паулу. Дядя Эдсон вновь подтолкнул племянника к этому шагу и уже через месяц наблюдал, как Диего забивает в каждой игре, нарывается на четырехматчевую дисквалификацию в полуфинале за грубую игру, каким-то чудом все же появляется в финале и забивает победный мяч.

Вскоре после того матча на почту Диего поступило предложение от клуба «Сан-Каэтано». Отец, брат и дядя уговаривали парня не задумываясь подписывать контракт, однако тот все тянул резину. Тянул до того самого момента, когда на его пороге появился солидно одетый мужчина, представившийся как Жорже Мендеш. С собой у него был контракт от португальской «Браги». Несмотря на нежелание матери Диего отпускать сына за океан, Коста все же сорвался с места и зубами уцепился за свой шанс.

Через год Мендеш устроил Косту в «Атлетико», где тот на протяжении пяти лет катался по арендам и пытался бороться за место в составе. Постоянно удалялся, орал на судей, летел прямыми ногами на соперников, а после игр собирал партнеров на барбекю, участвовал в покерных турнирах и смотрел порно на полной громкости, не обращая внимания на жалобы престарелой соседки. Диего привык отдавать всего себя как футболу, так и самой жизни. На улицах бразильских трущоб Косте не суждено было вырасти в парня с примерным характером, на которого равнялись бы остальные. Зато удалось стать прекрасным форвардом, умеющим (за счет страсти к игре) забивать тогда, когда никто другой сделать этого уже не может.

Тяга к футболу у него проснулась поздно, но с тех пор, как Диего получил свой шанс в «Браге», она не ослабевает. После первой серьезной травмы крестообразной связки он целыми днями бегал по лестнице на базе клуба, подпрыгивая на больной ноге, чем выводил из себя физиотерапевта, боявшегося потерять работу, если игрок получит рецидив. Не желая пропускать финал Лиги чемпионов, Коста лечил мениск лошадиной плацентой, что помогло ему выйти, правда, только на семь минут игры с «Реалом».

Карьера Косты в «Атлетико» сложилась не благодаря, а вопреки: из-за финансовых проблем клуб хотел продать Диего в «Бешикташ», но за день до подписания контракта тот порвал крестообразные связки; в 2012-м Симеоне сделал ставку на Сальвио, а Косту выставил на трансфер, однако в тот же момент «Бенфика» предложила за португальца 11 миллионов евро, и Диего пришлось остаться, чтобы закрыть позицию. Только после ухода Фалькао, когда у Симеоне уже не оставалось выбора, он сделал ставку на безбашенного парня, который постоянно удалялся и вляпывался в неприятные истории. И тот отплатил ему победой в Ла Лиге, Кубке Испании и финалом Лиги чемпионов.

Впереди была Англия.

Место в построениях «Челси»

Не так давно все английские спортивные издания облетело это видео:

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«Как так? Футболист после матча «глушит» пиво? Куда смотрит тренер?» – недоумевали журналисты. Однако Антонио Конте быстро разрядил ситуацию: «Выпить пиво хорошо для регидратации. Можно выпить одно пиво, это хорошо для восстановления, но только одно, не более. Сразу после игры, а не через час. У меня в команде собраны профессионалы. Менеджер или тренер не должны говорить «делайте то» или «не делайте это». Они профессионалы, и я уверен в их отношении к делу и поведении в данной ситуации».

Именно умение найти с игроками общий язык, а не тактический гений, позволило Конте заставить Косту играть на максимуме. Показателен эпизод, случившийся в октябрьской игре с «Лестером». К 70-й минуте разгоряченный Диего вел себя агрессивно, рискуя нарваться на четвертую желтую в сезоне и пропустить следующий матч с «МЮ». Понимали это все, в том числе и сам форвард, в резкой манере потребовавший у тренера замену. Однако Конте проигнорировал его просьбу и оставил Диего на поле до конца игры, тем самым послав ему сообщение: «Я знаю, ты можешь держать себя в руках, и сам понимаешь, что сейчас не имеешь права ошибиться».

Диего доиграл до конца и в следующем туре поучаствовал в разгроме «Юнайтед» 4:0.

Конте морально раскрепостил Косту. И если на старте сезона Диего занимался привычным делом, забивая и нарываясь на «горчичники», то позже сосредоточился только на первом. 14 голов и 5 ассистов в 19 играх АПЛ – и Коста на данный момент является лучшим бомбардиром турнира.

Не обошлось, конечно, и без тактических изысков Конте. Антонио перевернул «Челси» с ног на голову, заставив многих игроков по-новому взглянуть на игру. Ведущий защитник-плеймейкер Луис, лучшие латерали лиги Мозес и Маркос Алонсо, сдвоенная опорная зона Матич-Канте, раскрепощенный Педро и диспетчер Азар – все это стало фишками современного «Челси». Изменилась и роль Диего Косты. Если раньше он перемещался по всему фронту атаки – смещался на фланги, оттягивался вглубь – то сейчас играет исключительно на острие. Свободные зоны на подступах к штрафной прекрасно заполняет атакующая группа креативщиков во главе с Азаром, задача Косты – делать скидки на фланги после забросов из глубины, играть в стеночки с игроками атаки и, конечно, забивать.

Слова самого Конте: «Диего – форвард, он знает, что в моих взглядах на футбол форвард должен быть отправной точкой для команды. Мне не нравится, когда нападающий крутится у краев поля, я люблю, когда он на своем месте. Его задача – забивать».

В итоге по сравнению с предыдущими сезонами у Косты заметно упала точность передач (74,7 против 77,8 в прошлом сезоне), и тут нет его вины – он просто делает больше обостряющих пасов на передней линии и редко делает передачи назад полузащитникам. Зато намного чаще бьет по воротам – 3 удара в среднем за игру против 2,4 ранее – и выполняет большее количество ключевых пасов. Таким образом, важна не только результативность Косты, но его игра на команду в целом. Сравнение лучших форвардов Европы (на 12 декабря):

В плане ключевых пасов, созданных моментов и отобранных в среднем за матч мячей Диего нет равных. Можно плеваться от мерзких выходок Косты, ненавидеть его за грубую игру, но именно животная и необузданная страсть делает Диего самым крутым форвардом АПЛ – а может, и всей Европы. Такие, как он, делают разницу. Такие, как он, делают игру.

«Арсенал» Венгера, «Юнайтед» Фергюсона, «Челси» Конте и другие самые длинные победные серии в АПЛ