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  • «Реал» обыграл лучшую команду КОНКАКАФ и вышел в финал клубного чемпионата мира (ВИДЕО)

«Реал» обыграл лучшую команду КОНКАКАФ и вышел в финал клубного чемпионата мира (ВИДЕО)

«Америка» – «Реал» – 0:2

Первый гол в матче на 45+2 забил Карим Бензема.

А уже в добавленное ко второму тайму время Криштиану Роналду вогнал еще один гвоздь в гроб мексиканской команды – 0:2. Этот гол стал для португальца 500-м на клубном уровне.

«Атлетико Насьональ» – «Касима» – 0:3

В финале мадридский гранд сыграет с японской командой «Касима Антлерс», которая вчера одержала крупную победу над «Атлетико Насьональ» (Колумбия) – 0:3.

К слову, в этом матче Виктор Кашшаи назначил в ворота колумбийцев пенальти, посмотрев видеоповтор.

Финал состоится 18 декабря.

Пять причин, почему все ненавидят «Золотой мяч»

Клубный чемпионат мира Весь мир Америка Реал Касима Антлерс Атлетико Насьональ
Комментарии (2)
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Юрий Басов
1481816693
Придумали какую-то чушь с таким турниром.
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Тим2015
1481821006
хороший турнир
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