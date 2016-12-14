«У них один Погба стоит дороже, чем наш аэропорт». Как Одесса на нервах принимала «МЮ»

Жозе Моуринью не расставался с курткой. Даже на пресс-конференцию перед матчем с «Зарей» тренер пришел, утеплившись.

– Думаю, что УЕФА знает о состоянии поля и о том, что в середине декабря условия в Украине и Восточной Европе более сложные, – привычно рубил Жозе. – Если бы УЕФА обеспокоился [условиями], они не проводили бы матчи в середине декабря в Восточной Европе и Украине. Поле здесь ледяное.

Настолько большой футбол в Одессе – редкость, хотя сборные и еврокубки город принимает регулярно. Кипр, Финляндия, «Црвена Звезда», «Лудогорец», даже «ПСВ», который три года назад играл с «Черноморцем» в рамках Лиги Европы, на топовый статус не тянут. «Манчестер Юнайтед» тут не должен был появиться, если бы не «Заря». Из-за вооруженного конфликта клуб из Луганска проводит домашние еврокубковые матчи в Одессе.

Переполошился весь город. Особенно, когда стало понятно, что «МЮ» приедет вполне основным составом. Пресс-служба «Зари» предупреждала аккредитованных журналистов: «Оставайтесь профессионалами. Не берите автографы у футболистов в смешанной зоне и не делайте с ними селфи. За это вас могут лишить аккредитации! УЕФА очень строго за этим следит».

«Тут Бекхэм играл!»

– Извините за неудобства, такие правила, – кривит улыбкой сотрудник службы безопасности аэропорта и проверяет мою сумку металлоискателем. – В обычные дни мы никого не проверяем. Но сегодня приезжают… Как их?.. Ну, звезды.

– Не дай Бог что случиться, у них один Погба стоит в разы дороже, чем наш аэропорт со всеми потрохами, – подтверждает стоящий рядом напарник.

Одесский аэропорт первым намучился с английским суперклубом и его миллионерами. «Манчестер Юнайтед» прилетел на Boeing 767, а самолеты подобного класса здесь ни разу не обслуживались. Аэропорт просто не был сертифицирован для приема таких машин, и мог сделать это лишь в порядке исключения.

Посмотреть на «Манчестер Юнайтед» собралось полтысячи болельщиков. Помимо доминирующих болельщиков «Юнайтед», были и охотники за селфи. Новость о заезжих звездах разлетелась быстро. «Друг предложил поехать и посмотреть на «Манчестер». Тут раньше Бекхэм играл! Значит это легендарная команда!», – делится юная девушка с айфоном, листая свежие селфи.

Перед посадкой, впрочем, всех фанатов традиционно по-восточноевропейски отсекли металлическим забором. Дополнительно стеной встали полицейские. Для МВД гастроли «Манчестер Юнайтед» стали огромной мигренью. После жуткой организации матча Лиги чемпионов между «Динамо» и «Бешикташем», где украинские и турецкие болельщики колошматили друг друга по всему Киеву, английских гостей требовалось холить и лелеять.

В «МЮ» к поездке тоже отнеслись с максимальной серьезностью. Первыми в Одессе появились работники клуба в узнаваемых красных куртках, которые перевозили с десяток огромных металлических ящиков. Помимо личного повара «Юнайтед» привез на Украину не только питание, но и воду.

Разрушив мифы об отзывчивых европейских футболистах, «Манчестер» в полном составе проследовал из аэропорта в подготовленный автобус. Исключая Жозе Моуринью. Подойдя к оцеплению, португалец расписался в двух десятках блокнотах и постерах, сделал селфи и последним зашел в автобус.

Почти 600 млн долларов

– По какому адресу едем? – уточняет водитель, настраивая счетчик.

– Гоните за тем автобусом, – кивает один из болельщиков в красном шарфе, создавая атмосферу погони. За автобусом «МЮ», который сопровождали полицейские, ломанулась вся толпа. Болельщики, у которых не было личного автомобиля, набивались в попутчики, тормозили частников и такси. Мне удалось втиснуться в машину с двумя фанатами «МЮ» из Минска – Егором и Антоном.

– Мы должны приехать [к гостинице] раньше, чем они! – торопит таксиста Егор.

– Мы студенты, пришли на первый курс, – рассказывает Антон. – Когда узнали, что «Манчестер» сыграет в Одессе, устроились на подработку после учебы. Купили самые дорогие билеты на центр, скопили на дорогу и на гостиницу. Будем жить в Одессе, пока команда не улетит обратно.

– Почему не взяли билеты дешевле? – уточняю.

– Чтоб сидеть на левых местах за воротами? И ничего не видеть? На фига такая экономия? Я хочу посмотреть на любимых футболистов и ловить кайф! Когда еще выпадет такой шанс?

Обогнать автобус в итоге смогли многие, но и перед гостиницей полиция Одессы выставила ограждения. Перебдев на безопасности, «Юнайтед» забронировал для себя целый этаж. Причем не все номера были заняты.

Охрана отеля настроилась на выявление любой болельщицкой наружности. «К нам приехало почти 600 миллионов долларов. И мы отвечаем за их безопасность», – констатировал один из охранников.

На коленях

В день матча Одесса окрасилась в красно-бело-черные цвета. По флагам болельщиков «МЮ» можно играть в города: Минск, Кишинев, Варшава, Астана. Были Киев, Львов, Днепропетровск, Бухарест, Будапешт и даже Москва, несмотря на запрет «Манчестер Юнайтед». Клуб аннулировал все билеты, купленные болельщиками из России, но те все равно нашли путь на стадион. Около тысячи фанатов прилетели из Манчестера.

– Мы очень дорожим и ценим наших фанатов и знаем, что в России их очень много. Но на Украине мы не можем отвечать за их безопасность. УЕФА всегда разводит украинские и российские клубы при жеребьевке, потому что не может взять на себя ответственность за безопасность зрителей и участников матчей. Так почему мы должны брать на себя такую ответственность? Мы отвечаем за наших болельщиков в гостевом секторе и не можем подвергнуть их опасности, – объяснила пресс-атташе «Юнайтед» Карен Шутболт.

Без скандала все-таки не обошлось. Массовый проход болельщиков «МЮ» омрачился несколькими стычками с украинскими «ультрас». Около десятка фанатов получили легкие травмы, а больше полусотни человек либо оказались в отделении полиции.

А вот любители футбола, которые пришли на трибуны поболеть за свои команды по-настоящему, создали великолепную атмосферу на стадионе. Удивительно, но в последнее время «Манчестер Юнайтед» не выигрывает серьезных трофеев не то что в Европе, а даже в своем чемпионате. Но клуб все равно популярен и собирает полный стадион, даже тот, который находится в трех тысячах километров от родного «Олд Траффорда».

Атмосфера на стадионе тоже омрачилась грязными выходками. Пока футболисты «Зари» за счет самоотдачи и глубоких окопов в обороне вязали по ногам игроков «Юнайтед», возле Серхио Ромеро рванула петарда. Вратарь находился далеко, отделался испугом и, к счастью, не стал требовать от арбитра санкций. Однако делегат матча выходку фанатов отметил, и теперь в «Заре» ждут штраф от УЕФА.

Символично, что Генрих Мхитарян забил первый гол за «МЮ» именно на Украине. Вернув свой 2012-й, армянин поломал всю защиту «Зари».

Жозе Моуринью после матча снова мерз, но похвалил соперника и его тренера за достойную игру и пообещал не подавать жалоб из-за петарды. Хотя служба безопасности, стюарты и работники УЕФА всячески пытались оградить португальца от излишнего внимания прессы и фанатов, тот не был похож на себя. Гордый, временами хамоватый тренер даже встал на колени, чтобы расписаться на бутсах местных детишек.