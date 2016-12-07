4 выезда и 3600 км за 11 дней. Подвиг болельщиков «Динамо К»

Киев – Неаполь – 2500 км

Первые 2500 километров ультрас «Динамо» преодолели, добираясь на игру Лиги чемпионов против «Наполи». Только на сам матч смогли попасть всего 20-30 человек. Остальных задержали, конфисковали ракеты и ножи, продержав в полицейском участке до четырех утра.

Киев – Луцк – 400 км

400 километров пришлось проехать, чтобы поддержать команду в матче против «Волыни». Интересно, что на трибуны динамовских ребят снова не пустили из-за запрета, наложенного на хозяйскую команду. Динамовские фанаты сначала встретили команду у отеля, а затем смотрели игру на большом экране рядом со стадионом.

Киев – Ахтырка – 360 км

Кубковая игра против «Нафтовика» не состоялась из-за плохой погоды. Но решение об этом было принято в последний момент. Еще 360 километров к тому моменту болельщики гостей уже преодолели, приехав в еще один город. Их наградили за это возможностью пройти на стадион и сделать групповую фотографию.

Киев – Полтава – 340 км

В матче против «Воркслы» в Полтаве фанатам пришлось еще и поработать. Сами болельщики, покорившие еще 340 километров, очищали от снега трибуну, чтобы посмотреть матч. Игру отменять не стали, а «Динамо» сыграло с соперником вничью со счетом 2:2. Фанаты, преодолев 3600 километров, вернулись домой. Уже в домашней встрече киевляне отблагодарили болельщиков за такую самоотверженную поддержку классным матчем против «Бешикташа», забив сопернику шесть безответных мячей.

Расписки, запрет «имперок», Центр «Ф». Как власть крушит фанатское движение перед ЧМ-2018