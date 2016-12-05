Без лимита. Каким был чемпионат, когда в нем забивали россияне

Дмитрий Кириченко, «Москва» (2005)

Тот самый Дмитрий Кириченко, который сейчас тренирует «Ростов», играл за ФК «Москва» всего два сезона. Но это не помешало ему записать в статистику «горожан» 26 мячей и стать лучшим нападающим России 2005 года. Тогда в РФПЛ не играл Халк, и конкурировать нужно были лишь с Дерлеем из московского «Динамо». А замыкал тройку бомбардиров Игорь Семшов из «Торпедо».

Кириченко играл хорошо, но так и не смог стать «своим» игроком в столичных командах. Из ЦСКА он ушел, когда перестал появляться в старте, в «Москве» тоже не задержался. Его сильно тянуло в родной «Ростов». Но до «Ростова» еще был раменский «Сатурн», у которого тогда хватало средств, чтобы платить лучшему бомбардиру 2005 года больше двух миллионов рублей в месяц.

В последних сезонах «ростовской карьеры» Кириченко уже не забивал как раньше, но зато по-настоящему почувствовал себя лидером и капитаном. И поэтому так органично вписался в структуру команды как тренер.

Сейчас его положение в клубе не совсем понятно. Никто не спорит с тем, что реальным тренером все еще остается Бердыев, и, говоря о победе над «Баварий», Кириченко вспоминают последним. Если все это психологически не сломит Дмитрия, он обязательно останется в «Ростове». Потому что уже стал важной частью клубной истории.

Роман Павлюченко, «Спартак» (Москва) (2006, 2007)

У «Спартака» тогда был прекрасный период надежд, когда команда два сезона подряд занимала второе место, играла в финале Кубка и вот-вот должна была стать чемпионом. Павлюченко в этой команде чувствовал себя прекрасно. Болельщики его любили, с тренером и одноклубниками конфликтов практически не было. Хорошему нападающему большего и не нужно.

Поэтому Павлюченко дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата, забивая то 18 (2006), то 14 голов (2007). Его еще до триумфа сборной хотели видеть в своем составе некоторые европейские команды. А после того, как Роман трижды отличился на Евро, «Тоттенхэм» согласился отдать за него почти 20 миллионов.

В Лондоне Павлюченко провел четыре года. Тут как раз были конфликты с главным тренером Гарри Реднаппом, хотя Роман забивал часто, хоть и нестабильно, периодически травмировался. Вероятно, дело было не только в профессиональных, но и в личных отношениях нападающего и тренера. В какой-то момент все было настолько плохо, что Павлюченко заявил: «У меня вообще такое ощущение, что наш главный тренер надо мной издевается». Многие спартаковцы тогда искренне жалели Романа, вспоминая, как он дарил им надежду на чемпионство.

Сейчас уже понятно, что Павлюченко надо было раньше менять клуб, оставаясь в Европе. Все-таки предложений было много. Нападающего хотели видеть у себя и «Валенсия», и «Рома», и даже «Ливерпуль».

Но в итоге Роман совсем перестал выходить на поле и в 2012 году вернулся в Россию. Сейчас, в 34 года, он все еще остается тем футболистом, который когда-то играл в лучшей лиге мира, но по-настоящему утвердиться там не сумел.

Роман Адамов, «Москва» (2007)

Тогда в России, чтобы стать лучшим бомбардиром, достаточно было забить 14 голов. Роман Адамов разделил титул с Павлюченко в 2007-м. Играл он за несуществующий теперь уже ФК «Москва». Клуб выглядел очень неплохо и в конце сезона занял четвертое место, получив возможность выступить в Кубке УЕФА.

Адамов после этой личной победы получил приглашение в сборную, ездил в 2008 году на Евро, но там запомнился только неудачной передачей. Потом это назвали «пасом Хиддинку».

Впрочем, эта ошибка не помешала нападающему перейти в «Рубин». Но с того момента Адамов на звания лучшего бомбардира не претендовал – была лишь аренда в «Крылья Советов» и возвращение в родной «Ростов».

В 2012 году Адамов неожиданно уехал в чешскую «Викторию», где впервые стал чемпионом страны. Но в конце сезона Роман сломал ногу и смог вернуться только в ФНЛ. Он закончил карьеру в 32 года. Решил «не дурить себя и болельщиков». Теперь бывший футболист поддерживает в трудные минуты Слуцкого, одного из своих первых наставников, слушает тяжелый металл и шутит, что тренировать согласен только «Челси».

Федор Смолов, «Краснодар» (2015/2016)

До перехода в «Краснодар» Смолов официально принадлежал только «Динамо», но в московской команде раскрыться не получалось. За восемь лет в бело-голубой форме он забил всего три мяча. Зато поездил по арендам, поиграл в Голландии за «Фейеноорд», два сезона провел в «Анжи». Но ни в Нидерландах, ни в Махачкале его выступление нельзя назвать удачным – очень мало голов.

Мячи посыпались в «Урале». В 2014-м. Восемь голов в 22 играх не вытащили команду из зоны стыковых матчей, но Федор дважды признавался лучшим игроком месяца и обратил на себя внимание футбольной общественности.

Перед сезоном-2015/16 у Смолова закончился контракт с «Динамо», и тут оперативно подключился «Краснодар». Кононов забрал нападающего к себе и соорудил лучшую атакующую связку прошлого сезона – «Мамаев-Смолов».

Атакующий стиль «Краснодара» вышел на руку нападающему. Смолова не случайно без конца называли «наконечником» краснодарских атак. В итоге к концу сезона Федор назабивал 20 мячей. РФС признал его футболистом года.