«Ему не нужно время на адаптацию, он по-спортивному злой». Кто тащит «Терек» в еврокубки

Чемпионат России начал преподносить сюрпризы уже осенью: «Спартак» убедительно идет на первом месте в чемпионате, «Локомотив» болтается в нижней части турнирной таблицы, а «Терек» борется за еврокубки и как никогда ранее близок к первой тройке. Но грозненцы не добились бы такого успеха, если бы не Беким Балай – один из лучших форвардов сезона.

Заниматься спортом албанец стал поздно – в 11 лет. Будучи мальчишкой, Беким пришел на тренировку команды «Влазнии», где его заметил тренер Астрит Премчи. В Балае увидели навыки голкипера и попробовали его на этой позиции, но спустя несколько тренировок стало очевидным, что призвание парня не защищать свои ворота, а поражать чужие. Так, через 6 лет, он дебютировал в составе «Влазнии» в высшей албанской лиге.

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Отбегав год за свою родную команду, Балай отправился на просмотр в «ПСЖ». Там он встретил своего соотечественника Одисе Роши. С тех пор они стали друзьями, однако парижан мало интересовали эти сентиментальные истории – оба игрока отправились домой. Подписав четырехлетний контракт с «Генчлербирлиги», Беким вряд ли предполагал, что сыграет за турецкую команду один матч, после чего отправится в «Тирану», которая предложила ему наилучшие условия из всех возможных на тот момент – 70 тысяч евро за сезон.

Футбольные путешествия албанца продолжились в Чехии, где он нашел себе место в «Спарте». Он был доволен этим переходом: «Прага – очень красивый город, а «Спарта» – лучшая команда в чешском футболе, так что я очень счастлив быть здесь». Отбегав один сезон за «Спарту», он перебрался на правах аренды в польскую «Ягеллонию», где стал лидером команды с 7-ю мячами. Но сложилась неприятная ситуация: футболист оказался не нужен ни одним, ни другим. Решение проблемы он выбрал не самое удачное – ушел в «Славию», к принципиальному сопернику «Спарты». Фанаты не полюбили албанца, помня его слова о пражской команде. Карьера форварда в Чехии застопорилась, и он решил отправиться в чемпионат Хорватии – в «Риеку». Там он провел два крепких сезона, вошел в состав сборной Албании на чемпионат Европы во Францию, где сыграл всего один матч, а его команда закончила выступление на турнире после группового этапа.

В межсезонье у Балая было несколько предложений. По сути, у него еще перед Евро стоял выбор между «Лацио» и «Тереком», и ему было необходимо принять решение до крупного старта: «Очень важно было отправиться на чемпионат Европы с чистой головой. Мне не нужно было одновременно играть на турнире и размышлять о каких-то вариантах продолжения карьеры». История умалчивает, почему он выбрал именно грозненскую команду. Скорее всего, немаловажную роль сыграло то, что Рашид Рахимов планировал использовать албанца в качестве основного нападающего. К тому же, в команду перешел его давний друг – Одисе Роши. В любом случае, футболист отстался доволен переходом: «Когда возник вариант с «Тереком», я подумал, что российская лига очень сильная и серьезная, и я смогу сделать шаг вперед в своей карьере. Тренерский штаб и футболисты очень доброжелательны ко мне». Президент клуба Магомед Даудов объяснил, почему летом при поиске нападающего выбор пал на албанца: «Когда я с ним познакомился, мне лично стало понятно, что этому молодому человеку много времени на адаптацию не понадобится. Парень он с характером, напористый, по-спортивному злой».

Рахимов не изменил себе, и сезон 2015/16 «Терек» играет при прошлогодней схеме 4-2-3-1. Балая специалист использует на острие атаки, а тройка выдвинутых вперед полузащитников помогает ему в нападении. Трио варьируется из четырех игроков – Митришев, Иванов, Грозав и Роши. Беким начал сезон неуверенно: первые два тура он не забивал, а в домашней игре против «Локомотива» и вовсе не вышел на поле. Однако из последующих 10-ти матчей он забил в 7-ми, а затем оформил два дубля (один из них – в ворота «Зенита»).

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Форвард чем-то напоминает по стилю Марио Гомеса во времена его выступления за «Баварию». Балай активно открывается в чужой штрафной и подавляющее число мячей забивает после переводов с фланга: либо замыкает прострельные передачи низом (как в матче с «Уралом»), либо играет головой (как во встрече с «Ростовом»). Притом эти голы, безусловно, трудовые, ведь центральные защитники буквально теряют его у себя за спиной, а ни один из голкиперов даже кончиками пальцев не смог дотянуться до его мощных ударов.

Балай забил уже 8 голов. Всего грозненцы в этом чемпионате отличились 18 раз. Албанец не отдал ни одной результативной передачи, но это и не должно удивлять. Во-первых, его функция на поле явно не подразумевает скидывание мяча партнерам или проникающие передачи в штрафную. Во-вторых, за всю свою карьеру Беким не сделал ни одного голевого паса. И не потому что он жуткий индивидуалист. Все тренеры, под чьим руководством он играл, понимали, что его сильные стороны заключаются в завершении атак, а не в их развитии.

По возвращении Федора Смолова Балай потерял лидерство в бомбардирской гонке, но шанс опередить российского нападающего у него еще есть. Свои успехи Беким оценивает скромно: «Конечно, я был рад увидеть свою фамилию одной из первых в списке бомбардиров чемпионата. Это приятное чувство, но я не намерен расслабляться. Для меня важно продолжать усердно работать». В свою очередь, у «Терека» в связи с кризисом в ЦСКА, нестабильной игрой «Локомотива» и «Краснодара» и неготовностью «Ростова» играть на несколько фронтов появилась надежда на попадание в еврокубки на следующий сезон.