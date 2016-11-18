«Монако», «Ливерпуль» и еще 3 самые результативные команды Европы

«Боруссия Д» – в среднем 2,5 гола

Всего забито в лиге: 25 голов в 10 матчах

Лучший бомбардир: Пьер-Эмерик Обамеянг, 11 голов

Герой второго плана: Рафаэль Геррейру

Самая крупная победа в сезоне: «Дармштадт» дома – 6:0

«Боруссия» прекрасна в своей нестабильности, как литий. Выстраиваясь по необычной схеме 3-4-3, она блестяще выискивает свободные зоны и Обамеянга. Парни Томаса Тухеля могут поколотить «Дармштадт» или «Вольфсбург», но споткнуться о вышколенную оборону «Лейпцига», «Байера», «Шальке» или «Герты». Зато в Дортмунде снова открывают таланты. Пасслак, Вайгль, Геррейру, Пулишич, Мор, Дембеле – начинайте болеть за них уже сейчас. Нынешний сезон наверняка последний для Обамеянга, и габонец старается извлечь максимум кайфа. Дубли, покер – с каждым голом «Боруссия» повышает ценник.

За яркой игрой забывается, что Дортмунд пока далек от выполнения задачи на сезон. В чемпионскую гонку ввязались даже «Лейпциг» с «Хоффенхаймом», а «Боруссии» каждая потеря очков может стоить места в еврокубках.

«Ливерпуль» – в среднем 2,7 гола

Всего забито в лиге: 30 голов в 11 матчах

Лучший бомбардир: Садьо Мане, 6 голов

Герой второго плана: Фелипе Коутиньо

Самая крупная победа в сезоне: «Уотфорд» дома – 6:1

Команда Юргена Клоппа выдала лучший тизер сезона, зарубившись с «Арсеналом» в первом туре Премьер-лиги – 4:3. Казалось, что «Ливерпуль» все тот же. Разболтанный, а теперь еще и с примесью дикости Клоппа. Затем было поражение от «Бернли» (0:2), и все – беспроигрышная серия с августа.

Как только схема 4-3-3 разогналась, посыпались победы. Сейчас «Ливерпуль» – самая играющая и атакующая команда Англии. Сочетание Коутиньо – Фирмино – Мане окончательно изгнало с «Энфилда» призрак Суареса и может вынудить уйти Старриджа. «Посмотрите на наших игроков – мы так много всего умеем. Голы «Ливерпуля» приходят со всех участков поля. Даже Милнер забивает, хотя он играет на левом фланге защиты!» – светится защитник Натаниэль Клайн.

Больше всего хвалят «десятку». «Я всегда знал, что Коутиньо – особенный игрок, а под руководством Клоппа он перешел на новый уровень. Если судить по текущей форме, в Европе нет полузащитников, которые лучше него», – рецензировал Хави. Невоспетый герой «Ливерпуля» – Адам Лаллана. Англичанин скрепляет полузащиту и атаку, отвечая за огромный пласт работы.

«Реал» – в среднем 2,8 гола

Всего забито в лиге: 31 гол в 11 матчах

Лучшие бомбардиры: Роналду, Бэйл – оба по 5 голов

Герой второго плана: Альваро Мората

Самая крупная победа в сезоне: «Бетис» в гостях – 6:1

Больничные койки в лазарете «Реала» не успевают освобождаться. Рамос, Варан, Пепе, Карвахаль, Сильва, Каземиро, Кроос, Бензема, а теперь еще и Мората – были травмированы или продолжают лечение. Мадридцы в такой ситуации сражаются более отчаянно. «Реал» – самая бьющая команда топовых чемпионатов (около 20,5 ударов за игру). Примерно 8 ударов приходятся в створ.

У трио ВВС в «Реале» появились конкуренты: AML – Асенсио, Мората, Лукас Васкес. Испанцы не сильно проигрывают в результативности и даже более успешны в пересчете забитых голов на количество минут.

«Барселона» – в среднем 2,9 гола

Всего забито в лиге: 32 гола в 11 матчах

Лучшие бомбардиры: Суарес, Месси – оба по 8 голов

Герой второго плана: Неймар

Самая крупная победа в сезоне: «Спортинг Хихон» в гостях – 5:0

У Лео Месси много проблем: новый контракт с «Барселоной», роль мессии в Аргентине, новая татуировка, скандалы с прессой в Испании и на родине. При этом он продолжает колошматить голы. И в целом MSN работает исправно. Особенно стоит отметить Неймара, который блестяще исполняет разыгрывающего. В 13 матчах этого сезона во всех турнирах бразилец отдал 11 голевых передач. Результативность в Ла Лиге: один балл за матч – 4 гола и 5 ассистов.

Луис Энрике, кажется, пока не разобрался с центром поля. Гомеш, Ракитич, Суарес, Туран – лучший дуэт никак не собирается. Из-за сложностей с составом «Барса» четыре игры в Примере закончила лишь с одним забитым мячом.

«Монако» – в среднем 3 гола

Всего забито в лиге: 36 голов в 12 матчах

Лучший бомбардир: Фабиньо, 5 голов

Герой второго плана: Тома Лема

Самая крупная победа в сезоне: «Метц» в гостях – 7:0

Давно «Монако» не был так хорош, а Лига 1 – настолько интересна. Пока Унаи Эмери только осознает себя топ-тренером, «ПСЖ» дает порезвиться конкурентам. «Ницца» воспитывает Марио Балотелли и лидирует, «Монако» лупит слабых, и даже «Генгам» задумался о еврокубках.

Амбиции лидера «Ницца» в итоге сбросит, а вот «Монако» точно потреплет нервы «ПСЖ» в борьбе за чемпионство. Леонарду Жардим, которому всего 42 года, на второй год пребывания в Княжестве выстроил интересную систему. «Монако» похож на чемпионский «Лестер» в плане структуры. Команда играет 4-4-2 и напирает на скоростные атаки. Против слабой защиты красно-белые неудержимы: «Лилль», «Ренн», и особенно «Метц» (7:0), «Монпелье» (6:2) и «Нанси» (6:0) были расщеплены на атомы.

На радостях даже Радамель Фалькао начал возвращаться к лучшей форме. Пока важнейшим игроком команды является Фабиньо. Жардим перевел бразильца с правого фланга обороны в центр поля и активировал его лучшие качества. Пока Фабиньо лучший бокс-ту-бокс полузащитник лиги. Потенциально самый опасный игрок команды – Тома Лема. Монегаски выманили его у «Кана», и недавно 20-летний хавбек получил первый вызов в сборную Франции.