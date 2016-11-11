«Надеюсь, что чья-то мечта тоже осуществится». Как футбольные клубы приносят детям счастье

Английский клуб «Рочдейл», выступающий в третьем дивизионе, внес в заявку на матч кубка Checkatrade trophy необычного игрока. Им стал пятилетний Джошуа Маккормак. В прошлом году ему диагностировали смертельное заболевание – опухоль головного мозга. У Джошуа будет свое собственное место в раздевалке команды и свой номер 55, правда, на скамейке запасных он присутствовать не будет.

Такие благотворительные поступки со стороны футбольных клубов не единичны. Они происходят постоянно, но, увы, не привлекают столько внимания, как договорные матчи, скандалы или дорогие приобретения игроков. Как сказал Дэмьен Дафф, активно участвующий в благотворительности: «Мне повезло, что у меня было любимое дело, которое позволило мне заработать достаточно для беззаботной жизни. Я хотел отдать что-то взамен». Так, к счастью, думает не только он.

Подобный случай произошел в Испании в 2014 году. В одном из благотворительных матчей между «Вильярреалом» и «Селтиком» на поле вышел 13-летний мальчик Гохан, болеющий раком. Его мечта – хоть раз в жизни сыграть за любимую команду – сбылась. В тот день он вышел на поле в футболке «Вильярреала» и даже открыл счет, после чего попал в радостные объятия своих одноклубников, ставших таковыми на один день.

«Я надеюсь, что чья-то мечта тоже осуществится», – сказал Гохан после матча. «Вильярреал» показал, что один, казалось бы, небольшой поступок может в корне изменить жизнь одного отдельно взятого человека.

В нашем чемпионате благотворительные поступки также имеют место. Футбольный клуб «Терек» заключил настоящий контракт с юношей, который физически не мог играть в футбол, но страстно этого хотел. Несколько лет назад юный игрок Гриша Симонян получил серьезную травму головы, после чего врачи обнаружили у него рак головного мозга. Его мечте – стать профессиональным футболистом – не суждено было сбыться. Однако грозненский «Терек» смог ее реализовать. Клуб заключил с 18-летним юношей профессиональный контракт, который позволил его семье оплатить дорогостоящее лечение. К сожалению, он так и не смог выйти на поле в футболке своей команды. И уже никогда не сможет.

Не так давно футбольный клуб «Кубань» провел специальный благотворительный матч, собранные средства от которого перешли на лечение 13-летней девочки Ани. Ей нужны были деньги на операцию по пересадке костного мозга. «Кубань» сыграла с «Балтикой», благодаря стараниям болельщиков, которые донесли эту необходимость до клуба. И которые пришли на стадион, заплатив за билеты, а также жертвуя те или иные суммы денег.

Спасти жизнь удалось и «Уралу. Руководство клуба решило провести благотворительный мини-футбольный матч с «Синарой» для сбора средств на лечение 13-летнего Данилы, у которого был обнаружен рак крови. Данила является учеником футбольной школы «Урала», и собранные на лечение деньги могут дать ему надежду на то, что рано или поздно он станет профессиональным футболистом. Вскоре ему предстоит операция по пересадке костного мозга, донором которого станет его старший брат. Клубу удалось собрать 337 тысяч рублей.