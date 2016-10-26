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  • «Пошли вы на!». Игроки «Барселоны» провоцировали фанатов «Валенсии», прежде чем их ударили бутылкой

«Пошли вы на!». Игроки «Барселоны» провоцировали фанатов «Валенсии», прежде чем их ударили бутылкой

Празднуя победный гол, игроки «Барселоны» оказались слишком близко к трибунам. Болельщики «Валенсии» бросили в их направлении несколько зажигалок и другой мусор, но в цель попала лишь почти пустая бутылка от воды. Суарес, Неймар и Маскерано тут же рухнули на газон, хотя бутылка попала в Месси. Тот пережил нападение и стал возмущаться.

Однако впоследствии оказалось, что во время празднования гола футболисты много кричали в адрес болельщиков, а Неймар произнес: «Vai tomar no cu!», что значит «Идите на ...[к черту]!».

Отреагировать на «трагедию» игроков «Барселоны» пришлось даже Федерации футбола Испании, которая выпустила специальное заявление:

«Поведение некоторых игроков «Барселоны» дискредитирует и высмеивает их самих. Их поведение, демонстрация определенных жестов и выкриков в адрес болельщиков после обычного забитого гола не должны остаться незамеченными и должны быть осуждены».

Еще ярче выступил Президент Ла Лиги Хавьер Тебас: «Это было похоже на боулинг. И ведь миллионы детей видели, что произошло. Если бы мои дети увидели, что я симулирую, мне было бы перед ними стыдно. Мне не понравилось, [как игроки «Барселоны» праздновали гол перед чужими болельщиками]. Нужно избегать такого поведения, когда много людей смотрит на вас».

Примечательно, что инциденты между фанатами на «Месталье» и футболистами «Барсы» случаются регулярно, причем главное действующее «лицо» всегда именно пластиковая бутылка.

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«Месси для меня умер как мужчина после педерастического окраса». История главной фанатки «Барселоны» в России

Испания. Примера Испания Валенсия Барселона Месси Лионель Бускетс Серхио Неймар
Комментарии (27)
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Шаен
1477496405
Долго смеялся после просмотра! Пол команды безстыжые симулянты! Позор!))) Вот она истинная барселона!
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Ar4eRR
1477496785
Какой позор!! Маскерано, Суарес. Им бы в фильме сняться. Как не стыдно, показывая классный футбол, так вести себя на поле! Как еще Бускетс в обморок не упал..
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Jois91
1477537554
Я вот так логически поразмышлял: а у вас не закрадывалась мысль, что они так поступили, из за испуга, шока, а вдруг это какая-то петарда? или бомбочка? И как результат стали закрывать лицо. Я не пытаюсь их защитить, но это так просто мысли вслух))
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KB_Krasnogorsk
1477540385
Кирпич надо было метнуть
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Zenit & MU
1477545084
Надо было до финального свистка валяться и корчиться от боли!)))
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XaXatyn
1477547463
Одной бутылкой всей Барсе травму нанесли , вот это клоуны , надо было еще всем упасть !
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yudinvitalik
1477548696
Жесть, симулянты)))
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ffmsu
1477557157
Все бросились критиковать футболистов, но никто не осудил действия болельщиков
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Kybik-Pybik
1477585492
Маскерано вообще клоун... Такое впечатление что бутылка упала, а потом кто-то сказал: "давайте быстро все падаем, вот с нас в инете поржут"
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Mariner
1477610500
Блин, симпатизирую Барсе, но это уже перебор конечно с падениями ))) Мне кажется упали ещё и те, которые на скамейке сидели )))
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