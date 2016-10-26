«Пошли вы на!». Игроки «Барселоны» провоцировали фанатов «Валенсии», прежде чем их ударили бутылкой

Празднуя победный гол, игроки «Барселоны» оказались слишком близко к трибунам. Болельщики «Валенсии» бросили в их направлении несколько зажигалок и другой мусор, но в цель попала лишь почти пустая бутылка от воды. Суарес, Неймар и Маскерано тут же рухнули на газон, хотя бутылка попала в Месси. Тот пережил нападение и стал возмущаться.

Однако впоследствии оказалось, что во время празднования гола футболисты много кричали в адрес болельщиков, а Неймар произнес: «Vai tomar no cu!», что значит «Идите на ...[к черту]!».

Отреагировать на «трагедию» игроков «Барселоны» пришлось даже Федерации футбола Испании, которая выпустила специальное заявление:

«Поведение некоторых игроков «Барселоны» дискредитирует и высмеивает их самих. Их поведение, демонстрация определенных жестов и выкриков в адрес болельщиков после обычного забитого гола не должны остаться незамеченными и должны быть осуждены».

Еще ярче выступил Президент Ла Лиги Хавьер Тебас: «Это было похоже на боулинг. И ведь миллионы детей видели, что произошло. Если бы мои дети увидели, что я симулирую, мне было бы перед ними стыдно. Мне не понравилось, [как игроки «Барселоны» праздновали гол перед чужими болельщиками]. Нужно избегать такого поведения, когда много людей смотрит на вас».

Примечательно, что инциденты между фанатами на «Месталье» и футболистами «Барсы» случаются регулярно, причем главное действующее «лицо» всегда именно пластиковая бутылка.

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