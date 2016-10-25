Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Счастлив, что я уезжаю?». Какая девушка дразнит молодую звезду «Ливерпуля»

«Счастлив, что я уезжаю?». Какая девушка дразнит молодую звезду «Ливерпуля»

Джорджия Гиббс – австралийская 21-летняя модель, сейчас проживает в Лондоне. Пара рассекретилась несколько недель назад, и теперь понятно, на кого тратит свое время не попадающий даже в заявку «Ливерпуля» Дэнни Ингс. В отличие от своей новой пассии, добравшейся до финала конкурса «Мисс Вселенная», футболист пока менее успешен. Но сегодня речь не о нем.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Ты счастлив, что я уезжаю?», – игриво написала Джорджия рядом с откровенным снимком в своем Instagram, где также запечатлен довольный Ингс. Смотрите дальше, и тогда поймете, почему очень скоро игрок сильно заскучает.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ванда Нара – женщина, из-за которой Марадона оскорбил Икарди

Инна Ярмоленко – личный вдохновитель лидера киевского «Динамо»

Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Ингс Дэнни
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dudarik
1477415578
Понятное дело ему не до футбола....
Ответить
AndresLoko
1477416864
очередное порно в студию..
Ответить
Raxor
1477424711
да че ему скучать, пока ее не будет закажет силиконовых шлюх и все
Ответить
sciline10
1477426119
а фото в одежде нету? Или образ дорогой шлюхи самое то?Или быть может это совсем и не образ?)
Ответить
Igorello97
1477469003
Кстати вчера он вышел против Тотенхэма и неплохо сыграл, после ее отъезда может играть начнет.
Ответить
Неймар19
1477477020
За щеку дать и хватит
Ответить
phobos
1477507938
Мышара
Ответить
спартак спартаков1
1477633740
хороша.нет слов
Ответить
morkovka
1477737639
Есть кем увлечься...
Ответить
Zigagurt
1477752059
Хороша девочка
Ответить
Главные новости
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+