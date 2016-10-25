«Счастлив, что я уезжаю?». Какая девушка дразнит молодую звезду «Ливерпуля»

Джорджия Гиббс – австралийская 21-летняя модель, сейчас проживает в Лондоне. Пара рассекретилась несколько недель назад, и теперь понятно, на кого тратит свое время не попадающий даже в заявку «Ливерпуля» Дэнни Ингс. В отличие от своей новой пассии, добравшейся до финала конкурса «Мисс Вселенная», футболист пока менее успешен. Но сегодня речь не о нем.

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«Ты счастлив, что я уезжаю?», – игриво написала Джорджия рядом с откровенным снимком в своем Instagram, где также запечатлен довольный Ингс. Смотрите дальше, и тогда поймете, почему очень скоро игрок сильно заскучает.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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