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    • «Спартак» обыграл «Урал». «Терек» выиграл у «Рубина». Ключевые моменты 11-го тура РФПЛ

    «Спартак» обыграл «Урал». «Терек» выиграл у «Рубина». Ключевые моменты 11-го тура РФПЛ


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    Голосов: 1
    22.10.2016 17:00
    «Уфа» и «Ростов» голов не забили, а «Томь» разгромно уступила «Анжи». «Бомбардир» следил за ключевыми моментами матчей РФПЛ.

    «Терек» – «Рубин» – 3:1

    И третий мяч под занавес встречи влетает в ворота «Рубина».

    Грозав реализует одиннадцатиметровый удар. У «Рубина» уже два удаления.

    Жонатас сравнял счет.

    Балай забил в ворота Рыжикова.

    Стартовые составы.

    «Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Брызгалов, Кузяев, Иванов, Грозав, Митришев, Балай.

    Запасные: Годзюр, Гудиев, Торже, Родолфо, Плиев, Кен, Лебеденко, Мирзов, Кадыров, Роши, Мбенгуе.

    «Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.

    Запасные: Нестеренко, Санчес, Бергстрем, Устинов, Сонг, Саму, Оздоев, Лестьенн, Ахметов, Жемалетдинов, Карадениз, Девич.

    «Урал» – «Спартак» – 0:1

    Мельгарехо забивает победный гол

    Стартовые составы команд.

    «Урал»: Заболотный, Данцев, Динга, Панков, Фидлер, Емельянов, Подоксенов, Кулаков, Павлюченко, Ставпец, Лунгу.

    Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Фонтанелло, Павленко, Новиков, Чантурия, Коробов, Жуков, Конате.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Ромуло, Фернандо, Зобнин, Попов, Джано, Мельгарехо.

    Запасные: Песьяков, Маурисио, Таски, Кутин, Тимофеев, Зуев, Давыдов.

    «Уфа» – «Ростов» – 0:0

    Обзор матча.

    Стартовые составы команд мы представили, а голов в этом матче так и не дождались.

    «Ростов»: Джанаев, Мевля, Гранат, Папа Гуйе, Киреев, Байрамян, Препелицэ, Нобоа, Эзатолахи. Григорьев, Думбия.

    Запасные: Медведев, Комиссаров, Терентьев, Скопинцев, Полоз, Ерохин, Азмун, Ярошенко.

    «Уфа»: Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Стоцкий, Обляков, Ванек, Абдулавов, Фатай.

    Запасные: Бородько, Никитин, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Батютин, Кротов, Де Оливейра, Марсиньо, Слай.

    «Томь» – «Анжи» – 0:3

    Бериша доводит счет до разгромного.

    Он же и удвоил преимущество гостей.

    На 66-й минуте счет открыл Иличевич.

    Стартовые составы.

    «Томь»: Коченков, Враньеш, Дьяков, Жиров, Баляйкин, Комбаров, Тишкин, Ковальчук, Дроппа, Бикфалви, Касьян.

    Запасные: Солосин, Яблонски, Кузнецов, Голышев, Самодин, Кудряшов, Тен, Попов, Погребняк, Дудиев.

    «Анжи»: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич, Боли.

    Запасные: Юрченко, Шафинский, Белов, Гаджибеков, Шандао, Эбесилио, Щербак, Амаду, Будковский, Магомедов.

    «Крылья Советов» – «Арсенал» – 1:1

    Обзор матча.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (14)
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    pik54
    1477149075
    Анжи молодчина.
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    СТАЛКЕР7
    1477153568
    урал спартак - смотрим на двух защитников, которые играли против мельгарехо, когда он забивал. 15 номер урала во время навеса наоборот от игрока бежал
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    Adob
    1477156557
    ребята спасибо!!!!
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    GeorgeXIII
    1477173555
    Анжи удивил
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    magg27
    1477195005
    Анжи 3 гола молорики
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    Strig
    1477196345
    Рубин сезон завалил с тренером неувязочка вышла
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    KB_Krasnogorsk
    1477199363
    У Спартака чистый второй гол отняли..
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    lihindic
    1477204982
    сёня болею за электрички
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    pik54
    1477211279
    локомотив идет под откос.
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    KB_Krasnogorsk
    1477282623
    Палыч с заменой угадал
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