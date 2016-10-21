«Когда город бомбили, мы просто играли в футбол и не всегда прятались». История боснийца Ведада Ибишевича

Детство в войне

Босниец Ведад Ибишевич родился в Югославии в городе Власеница, где большую часть населения составляли боснийцы. Война в стране оставила неизгладимый след на маленьком Ведо. Его семье пришлось пережить тяжелое время, и не все из Ибишевичей смогли остаться в живых. Солдаты сожгли усадьбу, которую построил его отец в местечке Джерове, неподалеку от Власеницы, где проживала семья. В деревне Пиюке погиб дедушка Ведада и другие родственники. Сам Ведо в это время прятался в лесу от солдат в вырытой матерью яме. Боясь привлечь к себе внимание, он крепко прижимал к себе сестру.

Покинуть этот кошмар получилось, только уехав в Тузлу. В руках сербских солдат на КПП были списки тех, кто мог покинуть город и отправиться в лагеря для мусульман. Лишь те, кто что-то мог предложить взамен, могли туда попасть. Другие направлялись в Сребреницу, в место массового геноцида боснийцев, как это стало известно позднее. Мать Ведада Мирсада умоляла сербского солдата на посту пропустить ее в автобус, идущий в лагерь. Она предложила ему ключи от дома, и он согласился. Оставив все, на руках с маленькой сестрой Ведад отправился в Тузлу.

«Я все это хорошо помню. Когда у нас началась война, было очень трудно. Мы должны были прятаться несколько недель в лесу. С родственниками, семьями, маленькими детьми. Потом нас привезли на автобусе в Тузлу на севере Боснии. Нам просто повезло все это пережить и уехать», — вспоминает Ведад.

Семья проживала в доме вместе с другими пятью семьями. Именно здесь, Ведад искал зеленое поле, которое бы напоминало ему о родном городе. В Тузле он нашел и поле, и тренера.

Невзет Хасанбашич, бывший профессиональный футболист, который никогда не тренировал, рассказывал детям о чем-то магическом, называемом профессиональным футболом. Как в сказке – это то место, где дети никогда не вырастают. Это нравилось всем окружающим. «Они были слишком маленькими, и нашим заданием было как-то их защитить», – вспоминает сейчас тренер.

«Когда Тузлу бомбили, мы просто играли в футбол и не всегда прятались. Если за десять минут падало не много бомб, мы просто продолжали играть дальше. Война – это ужасная вещь, но в детстве мы находили футбол занятием, позволяющим чувствовать себя свободно. Желание играть в футбол было сильнее страха перед бомбами», – рассказывает Ведад о своем детстве.

Начало карьеры

В Тузле Ведо начал играть в команде «Пролетер Славиновици» и футбол стал его «всем». Прошло немного времени, и он перешел в клуб первого дивизиона «Змай од Босне». Там, в лагере, маленький босниец понял, что футбол в его жизни занимает особенное место. «Я принял футбол как спорт, который люблю. Футбол стал способом познакомиться с людьми и как-то влиться в общество», – говорит Ведад. В 7 лет Ибишевич был приглашен в сборную страны своего возраста.

Так как гражданская война продолжалась, родители приняли решение покинуть страну и перебрались в Швейцарию в другой лагерь для беженцев. Там юный нападающий стал играть за местную команду «Баден». Но на этом переезды не закончились – семье пришлось переехать в США в один из кварталов Сент-Луиса, где проживали их родственники. Ибишевич стал играть в «соккер» в колледже и в университете.

Играть профессионально босниец начал в «Сент-Луисе», а затем в «Чикаго Файр». Будучи регулярно вызываемым в сборную страны, а также после 18 голов в одном сезоне Ведад привлек внимание «ПСЖ». Это были парижане «до-шейховского периода», имеющие одну из лучших академий во Франции. Еще один значительный шаг к тому сказочному месту, в котором дети никогда не вырастают.

Молодой босниец провел всего 4 матча за команду Вахида Халилходжича и был отправлен в аренду в «Дижон». В «Дижоне», хотя это и была Лига 2, нападающий наиграл 33 матча, отличившись 10 раз. Далее последовал переход в «Алеманию», которая отчаянно пыталась сохранить место в бундеслиге и заинтересовалась молодым игроком.

С первой попытки закрепиться в немецкой элите у Ибишевича и его клуба не получилось. Всего шесть мячей было на его счету в сезоне-2006/07, и клуб отправился во вторую бундеслигу. Однако оставаться в этом коллективе босниец не захотел. Как нельзя вовремя пришло приглашение от Ральфа Рангника, и Ведад перебрался в «Хоффенхайм». О чем, кажется, ни разу не пожалел.

«Лев Хоффенхайма», ставший капитаном «Герты»

Рангник говорил об Ибишевиче так: «Пример Ибишевича – типичный случай, когда вера в себя сворачивает горы. Ведад забивает и в матчах, и на тренировках. Он знает, что при любом раскладе обязательно пошлет мяч в сетку, и понимает: даже если какие-то матчи проведет хуже, чем обычно, все равно сразу из основы не вылетит. У Ибишевича огромная уверенность в собственных силах, желание проявить себя. Ну а то, что у него несомненный талант, я увидел еще год назад. У парня ясная голова, он твердо стоит на земле и знает: чтобы по-настоящему быть на одной ступеньке со звездами, надо играть столь же результативно в течение еще нескольких лет».

Сотрудничество Ибишевича с «Хоффенхаймом» стало успешным. Несмотря на неудачный первый сезон в команде и пять голов во второй бундеслиге, в своем втором сезоне игрок заметно прибавил, забив 18 мячей в первом круге. Своими голами он помог команде уйти на перерыв «осенним чемпионом». Но, к сожалению, травма крестообразной связки подкосила его, и он вылетел до конца сезона. Этот период был также отмечен дебютом за взрослую национальную сборную Боснии и Герцеговины.

Альянс Ибишевич – «Хоффенхайм» во втором сезоне продолжал радовать игрой, и команда укрепилась в статусе середняка лиги. За период нахождения Ведо в «Хоффенхайме» он сыграл в 123 матчах, забив 48 голов. Неплохо, с учетом травм и дисквалификаций. В первый сезон им интересовалась «Бавария», сравнившая его с великим Гердом Мюллером. Последующие сезоны, как для команды, так и для игрока были не столь успешны: «Сине-белые» держались в середине таблицы, балансируя на грани вылета. Сравнений с «бомбардиром нации» больше не было.

В 2012 году Ведад перешел в «Штутгарт». К сожалению, переход игрока совпал с дальнейшим падением команды и ее вылетом во вторую бундеслигу. Если сезон-2011/12 команда закончила на шестом месте, то в 2015/16 – вылетела. Ибишевич при этом забивал, но нечасто, ко всем остальным проблемам добавились конфликты в команде и длительные дисквалификации в бундеслиге. В последний сезон он вообще перестал попадать в стартовый состав и появился на поле лишь в 14 матчах. Как итог – руководство «Штутгарта» планировало избавиться от игрока, который зарабатывал три миллиона евро в год, но в основе практически не выходил. Игра в «Штутгарте» у боснийца была не столь феерична, потому расставание для всех сторон прошло безболезненно.

Несмотря на интерес со стороны «Трабзонспора», «Вест Хэма» и других клубов, Ведо решил принять предложение «Герты».

Предыдущий сезон-2014/15 для берлинцев, мягко скажем, не удался. Команда чуть не вылетела во вторую Бундеслигу, оставшись только благодаря разнице мячей. Произошла смена тренера: Йос Лухукай, тренировавший берлинцев три года, ушел с поста, и был назначен ветеран клуба Пал Дардаи. Этот жесткий, но справедливый тренер и пригласил Ибишевича.

Уже с первых матчей Ведо стал приносить пользу команде. Показательным был момент, когда игрок был дисквалифицирован на три матча, и «Герта» начала пробуксовывать. Вернулся босниец, и команда опять понеслась. Он как будто стал переживать вторую молодость, и вера тренера только поспособствовала этому. Похоже, после томления в «Штутгарте» Ведо нашел свой клуб. Тандем Дардаи – Преетц (спортивный директор), строит команду с привлекательным стилем игры. Но во главе угла ставится результат. Именно поэтому команда в сезоне-2015/16 заняла шестое место, а сейчас идет на третьем. Между прочим, Ибишевич – сейчас один из лидеров в списке бомбардиров бундеслиги. Более того Пал назначил Ведо капитаном команды, что дополнительно характеризует важность этого игрока.

Пал Дардаи: «Я как тренер хотел бы, чтобы Ведад был с нами. Он знает наше отношение к нему, и мы знаем, как он относится к нам», – сказал венгр после ничьей с «Боруссией» (1:1). 15 голов и семь голевых за 33 матча бундеслиги – результат нападающего в сезоне-2015/16. Это уже было похоже на игру в том магическом месте, которое зовется «профессиональный спорт».

Другой Ибишевич

Босниец, прошедший тяготы беженцев, бережно относится к истории своей страны и к тем, кто вынужден бежать из родных мест. Именно потому, что он привязан к своей стране, Ведад отказался в свое время выступать за сборную США, выбрав Боснию и Герцеговину. 15 октября 2013-го его гол помог сборной победить Литву и выиграть первую в истории страны поездку на чемпионат мира. Марьян Мияйлович с TV Face, комментируя матч, неистово радовался: «Ведо-Ведо-Ведаторе! Босния едет в Бразилию. Ради этого стоило жить. Ведо, сегодня мы сотворили историю».

«Люди из других стран не понимают важность моего гола. Для них это просто удар и просто игра. Но это не так. Я думаю для людей, которые знают меня и мою семью, гол вызывает такие же ощущения. Это намного больше, чем просто гол. Это целая история», – поделился впечатлениями Ведад,

Вместе с женой Зериной Ведо воспитывает сына Исмаила. Ее родственники также погибли во время войны, и она понимает мужа и поддерживает его всегда в любой ситуации. Они регулярно фотографируют своего сына, чтобы запомнить все моменты его детства, так как у них самих сохранилось мало детских фотографий. Война, забравшая близких, всегда находилась где-то рядом. На его средства были построены мемориальные комплексы жертвам войны в Власенице и Джерови, чтобы вспомнить о погибших могли те, кто расстался с ними в тяжелое время. Он также отдает дань памяти жертвам Сребреницы – массового геноцида боснийцев армией Ратко Младича.

Помимо всего, Ведад поддерживает проект Go Volunteer, оказывающий помощь беженцам. В Боснии он помогает людям со строительством домов, покупкой техники или мячей для футбольных команд. В Германии он перечислил 50 тысяч евро для беженцев. На эти деньги будет построен спортивный зал, кафе, комната для уроков немецкого и курсов адаптации. Также будет построен зал, где смогут помочь тем, кто ищет работу.

«Я давно планировал помочь беженцам. Только тот, кто сам прошел через такое, может понять, что они чувствуют. Люди приезжают в Германию и испытывают культурный шок. Для них все новое и непривычное. Хочу помочь их интеграции в немецкое сообщество», – комментирует свой поступок Ибишевич в интервью немецкой прессе.

Ведад Ибишевич – человек, бывший беженцем и ставший звездой берлинского клуба. Это навсегда останется с ним, и если он может что-то изменить для других, он обязательно постарается сделать это. А футбол навсегда будет той мечтой, что помогла ему забыть о бомбах над головами во время войны. Ему 32 года, и, кажется, впереди еще много того, чего может достичь этот талантливый нападающий берлинской «Герты».