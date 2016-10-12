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  • Всему Головин. Кого юный армеец опередит в гонке за премию Golden Boy

Всему Головин. Кого юный армеец опередит в гонке за премию Golden Boy

Премия Golden Boy вручается авторитетным итальянским изданием Tuttosport, и это вполне статусная награда. На нее претендуют 40 игроков со всего мира в возрасте до 21 года. Ранее Golden Boy получали Руни, Месси, Фабрегас, Агуэро, а последние три титула достались Погба, Стерлингу и Марсьялю.

Доннарумма, Дембеле и другие школьники современного футбола

Каждый уже добился чего-то существенного, так что итоги не вызывают споров. Однако в этом и недостаток Golden Boy: выделяя четыре десятка человек, Tuttosport опрашивает журналистов, которые все равно голосуют за состоявшихся игроков. Доннарумма, Брандт или Ихеаначо, конечно, достойны быть лучшими, но уж слишком предсказуемым получается результат. Среди русских игроков четверо попадали в лонг-лист, однако Акинфеев, Оздоев, Щенников и Дзагоев не добрались даже до первой десятки.

Из нынешнего списка сразу несколько талантливых игроков точно не лучше Александра Головина.

Габриэль Барбоза («Интер»)

Бразильский форвард этим летом перешел в миланский «Интер». До этого времени он более десяти лет крутился в системе «Сантоса», с которым два раза подряд становился чемпионом Бразилии. Габигол интересовал таких грандов, как «Барселона», «Челси» и «Ювентус». Непонятно, что повлияло на его выбор, но в составе «Интера» он вышел на поле только в конце сентября. И несмотря на то, что на родине он уже зовется не иначе, как «второй Неймар», Олимпийскому чемпиону-2016 пока очень не хватает игрового времени для того, чтобы раскрыться.

Марко Груич («Ливерпуль»)

Сербский полузащитник больше полугода ждал дебюта за «Ливерпуль». Прошлой зимой развернулась настоящая драма: «Црвена Звезда» согласилась на предложение красных о покупке футболиста, но отец Груича запретил сыну уезжать из команды и отобрал у него паспорт. Резонансная история в итоге закончилась положительно, и серб подписал четырехлетнее соглашение с «Ливерпулем». Это стало первой покупкой Клоппа на посту главного тренера. Правда, по условиям контракта, Груич смог перебраться в Англию только летом. Сейчас у него есть шансы стать игроком основы, но пока Клопп позволяет ему разве что выходить на замену более именитым партнерам.

Алекс Ивоби («Арсенал»)

Вингер из Нигерии наверняка знаком фанатам английской премьер-лиги, ведь его фамилия на табло «Эмирэйтс» красуется уже не первый год. Пройдя всю систему подготовки «Арсенала», нигериец наконец-то дошел до стартового состава. В прошлом сезоне Ивоби успел дебютировать в Лиге чемпионов, а в начале текущего чемпионата уже активно раздает голевые передачи партнерам. Недавно появилась информация о том, что «Арсенал» продлит соглашение с футболистом до 2020-го года. Строит ли Венгер далекоидущие планы и оправдают ли они себя, сказать пока сложно, ведь в жизни молодого футболиста наступил самый ответственный период – первый полноценный сезон в большом клубе.

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Эмануэль Маммана («Лион»)

Аргентинский защитник стал своим в «Ривер Плейте» и уже к 18 годам дебютировал за национальную команду. Но этим летом он решился на кардинальные перемены и уехал покорять «Лион». Главный тренер пока так и не определился, куда же вписать игрока в схеме с тремя защитниками, и поэтому аргентинец сидит в глубоком запасе. Это, увы, может серьезно подорвать его перспективы и ставит под вопрос пребывание в национальной сборной.

Оливье Нтчам («Дженоа»)

Французский хавбек три года провел в «Манчестер Сити», перейдя туда из «Гавра», но ни разу не появился на поле. В 2015-м году его за символическую сумму приобрел «Дженоа», в котором он не смог стать открытием Серии А. В том сезоне он отличился только одной результативной передачей, сыграв при этом в 17 матчах. Но сейчас он снова подает надежды – в матче с «Кальяри» Нтчама забил свой первый в Италии гол. Идя по достаточно хрупкому льду, полузащитник может в этом году наконец-таки зажечь в Европе.

Алмами Туре («Монако»)

Пожалуй, после появления Кануте про игроков из Мали никто больше ничего и не слышал, однако теперь у болельщиков этой страны есть повод надеяться на появление нового лидера сборной. Алмами Туре – воспитанник «Монако», который вот уже третий год пытается стать футболистом основного состава. Правда, пока он проводит за сезон всего по 5-10 матчей. Тем не менее, у защитника есть действующий контракт с французами до 2019-го года, а чтобы не поехать путешествовать по арендам, он начал раздавать голевые передачи. Но надо помнить, что он играет на позиции защитника, и его основные функции заключаются все-таки в обороне собственных ворот.

Карлос Фернандес Луна («Севилья»)

У этого испанского форварда судьба складывается весьма интересным образом. Начиная с 2013-го года, Фернандес Лунато то отправляется в «Севилью Атлетико», выступающую в третьем испанском дивизионе, то возвращается в основную команду «Севильи». И так каждые полгода. Недавно его скитания по третьей испанской лиге окончательно завершились – он был переведен в главную команду города, где наконец-то забил свой первый гол. Теперь у молодого таланта появилась возможность закрепиться в основной команде, пусть даже пока и на вторых ролях.

А что с Головиным?

Россиянин выступает на высоком уровне, по сути, полтора года. В 2015-м году полузащитник дебютировал в чемпионате России, а уже в товарищеском матче с командой Беларуси тогдашний главный тренер российской сборной Фабио Капелло выпустил Головина на поле. И он забил гол. Тогда-то о футболисте заговорили все. На этом история не закончилась, и Леонид Слуцкий, зная потенциал полузащитника, взял его с собой на чемпионат Европы во Франции. Поездка на большой турнир стала крайне важным опытом для Александра.

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Итоговая неудача сборной России не позволила никому из наших футболистов привлечь внимание топ-клубов, поэтому Головин остался в ЦСКА: он забивает в матчах РФПЛ, бьется в Лиге чемпионов и пытается стать одним из лидеров армейцев. Станислав Черчесов также вызвал игрока национальную команду, но в матче с Коста-Рикой он не был в заявке – из-за травмы. В любом случае, такого яркого молодого таланта в российском футболе не было со времен расцвета Алана Дзагоева, который, кстати, в 2010-м году тоже был номинирован на Golden Boy и занял 14-е место. А сейчас у Головина есть шансы обойти своего одноклубника в этом заочном соревновании.

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ЦСКА Интер Арсенал Севилья Ливерпуль Лион Дженоа Монако Груич Владан Головин Александр Фернандес Луна Карлос Ивоби Алекс Туре Алмами Нтчам Оливье Маммана Эмануэль Барбоза Габриэл
Комментарии (8)
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fantom23
1476238104
За нашего,однозначно!
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каа
1476247492
Болеем за головина, но выиграет Санчес...(Алле)
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ПФК ЦСКА Моscow
1476249793
Алли выйграет)
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Strig
1476249972
Не смешите мои седины ... головин? Лучший среди худших! Среди кого?
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dimid
1476254831
болеем за Саню, однозначно!!!
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ivanthebest
1476266353
Выше Дзагоева? Вы о чём вообще? Я помню первый год Дзаги, он феерил не по-детски... С Вагнером они в ЛЕ (кубке уефа тогда ещё) раскатывали будь здоров любую команду. Тогда даже Реал им интересовался... Но, занял 14-е место... Сейчас Саня объективно не тянет выше, чем на 30-е место. А победителем станет кто-то из троицы Доннарумма, Рэшфорд и Алли. И скорее всего первый...
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Hangeldi
1476278733
Reshforrdddddddd
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Kristina_Vishnevskaya
1476294299
Хотелось бы чтобы Деле Алли, один из лидеров Тоттенхема.
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