«У нас не получается держать темп». Как «Шальке» скатился на дно

Тяжелый старт

Перед стартом сезона «Шальке» накупил игроков на 36,8 миллионов евро, совершив еще несколько арендных сделок. Бенталеб, Эмболо, Стамбули, Коке, Коноплянка и Баба — футболисты, на которых теперь строится игра основного состава команды. Предсезонка прошла удачно, но на старте Бундеслиги команда проиграла сразу пять матчей, показав интересный футбол лишь в матче с грозной по именам «Баварией» и «Хоффенхаймом».

«Лестер», «Шальке», «Локомотив» и другие клубы, рухнувшие на старте сезона

«У нас не получается держать высокий темп игры все 90 минут. Мы отлично начали матч и забили прекрасный мяч. В дальнейшем опять совершили много ошибок в атаке и обороне, подарив сопернику шансы. На уровне Бундеслиги таким способом невозможно выиграть матч. Больше нечего добавить», – комментировал поражение от «Хоффенхайма» капитан команды Бенедикт Хеведес. Ту встречу «Шальке» проиграл со счетом 1:2, допустив кучу ошибок в обороне.

Тренеру команды Маркусу Вайнцирлю приходится тасовать линию защиты, наигрывая самый лучший вариант. Сомнению не подвергается только наличие на поле Хеведеса. Ритер, Баба, Настасич и Колашинац играют с переменным успехом и часто оказываются на скамейке. Новичок «кобальтовых» испанский защитник Коке вообще умудрился травмироваться и пропустит четыре месяца. Молчит при этом и атака. Четыре мяча «Шальке» забил в ворота гладбахской «Боруссии», но за пять стартовых матчей сезона команда огорчила соперников всего дважды. Зато в Лиге Европы «Шальке» идет без поражений. Это, наверное, единственный позитивный момент.

Раскованность в еврокубках

16 сентября в выездном матче Лиги Европы «Шальке» нанес минимальное поражение «Ницце». Французам в той встрече не помог даже Марио Балотелли. В еврокубках «Шальке» играет раскованно, поэтому Вайнцирль может тасовать состав без ущерба для результата. В ворота «Ниццы» вообще забил еще только адаптирующийся в команде защитник Баба.

Вторым европейским заходом для немцев стала игра против «Зальцбуга». Здесь команда выиграла еще увереннее — 3:1. Отличился капитан Хеведес, а «Шальке» вместе с «Краснодаром» теперь возглавляет таблицу группы. «Успешный исход сегодняшнего матча доставил нам удовольствие.

«Когда ты долго не побеждаешь, давление с каждым матчем становится все больше. Сейчас мы празднуем, но теперь настраиваемся на повторение такого же успеха уже в матчах Бундеслиги», – рассуждал после той встречи полузащитник команды Алессандро Шепф. Первая победа в чемпионате Германии пришла сразу. Разгром гладбахской «Боруссии» вроде бы показал реальный потенциал игроков «Шальке». Но не все так однозначно.

История и символы

Символично, что первый успех в чемпионате пришел именно в матче с «Боруссией». В прошлом сезоне именно подопечным Шуберта покорился «подвиг» в пять поражений кряду в пяти стартовых турах. Усталость игроков «Боруссии» после матча с «Барселоной», а также всего одно набранное очко команды в гостевых играх — оправдание того, почему успех дался «Шальке» так легко по счету. Команда Вайнцирля ушла из зоны прямого вылета, поднявшись на 16 место.

Два мяча Эмболо должны придать уверенность атакующей группе, но чувствуется, что механизм отлажен еще не до конца. На его фоне неудачником выглядит Коноплянка, которого признавали худшим игроком команды даже в матче Лиги Европы с «Зальцбургом». Все остальные приобретения пока тоже не оправдывают ожиданий. Летнее трансферное окно уже сейчас можно считать неудачным временем для «Шальке». Но терпеть имеющийся состав, где преобладают несыгранность и индивидуализм, команде придется минимум до зимы.

Дальше все сложно. Впереди тяжелая игра против «Аугсбурга», в этом сезоне уже набравшего семь очков в пяти турах. Маркус Вайнцирль тут будет противостоять своему предыдущему клубу, в котором он сделал себе тренерское имя. Далее «Шальке» ждет непростой «Майнц», дерби с Дортмундом и вдохновленный сменой тренера «Вердер». Прогнозы по набранным очкам для ставшего аутсайдером «Шальке» в этих матчах выглядят утопическими.