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  • «Зенит» выиграл у «Спартака». «Ростов» дважды забил в ворота ЦСКА. Ключевые моменты 9-го тура РФПЛ (ВИДЕО)

«Зенит» выиграл у «Спартака». «Ростов» дважды забил в ворота ЦСКА. Ключевые моменты 9-го тура РФПЛ (ВИДЕО)

«Ростов» – ЦСКА – 2:0

Второй мяч влетает в ворота Акинфеева под занавес встречи. Кристиан Нобоа отличился.

Красивая контратака «Ростова» завершается голом.

«Краснодар» – «Рубин» – 1:0

Открывает счет «Краснодар». Ари отличился перед самым перерывом.

«Зенит» – «Спартак»

Жулиано реализует пенальти. Со счетом 4:2 теперь выигрывает «Зенит».

Аксель Витсель забивает третий мяч в ворота Реброва. Хозяева впереди!

Зе Луиш сравнял с углового. Лодыгин не дотянулся. Счет 2:2 после первого тайма у нас.

Дзюба снова выводит «Зенит» вперед!

Лодыгин допускает очередную ошибку, отбив мяч перед собой. Первым на добивании был Боккетти. Счет равный.

Кришито реализует одиннадцатиметровый удар. «Зенит» выходит вперед.

Вот такой красочный перфоманс подготовили петербургские фанаты!

Стартовые составы на игру.

«Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин.

Запасные: М. Кержаков, Обухов, Анюков, Ломбертс, Могилевец, Маурисио, Юсупов, А. Кержаков, Чернов.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Маурисио, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Таски, Пуцко, Кутин, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.

«Уфа» – «Амкар» – 1:1

Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Зенит
Комментарии (26)
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Strig
1475421677
Судье бы сменить фамилию на козлов или лучше пидармотов
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sochi-2013
1475421951
Иванов победил!
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nik55
1475422031
не эенит победил а судья пидор гнойный
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Beshanai_svin
1475422288
Иванов губит второй матч подряд!!!! Причём он не за Зенит судил, а просто снова потерялся на поле "тут вижу - тут не вижу..."
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Дон Посей
1475422392
Зенит, так надо было стричь щетину с самого начала игры!
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Krics
1475422613
Таких судей нам не надо.
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oyabun
1475422653
Итоги встречи. Спартак винить не за что. Да были конечно, ошибки, так же как и со стороны Зенита. Просто их было чуть больше. Но на поле были достойные друг друга команды. В равнодушии спартаковцев обвинить нельзя, они боролись, и боролись отчаяно. Просто Зенит сегодня был сильнее. И главное увереннее в себе, в своих силах. Плюс, конечно, 12-й игрок Зенита в лице судьи, который все мелкие, спорные и не очень фолы трактовал в пользу Зенита. А уж про очевидный фол Смольникова на Промесе в конце встречи, вовремя "незамеченный" судьей, это вообще просто "классика" российского футбола. Зенит поздравляю с победой. А Спартак, как это ни странно, наверное сейчас звучит, Молодцы!!! Ничего еще не потеряно! Вся борьба впереди. Только не падайте духом.
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Маэстро3440
1475424419
Как теперь футбол смотреть с такими судейством??
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Dguffin
1475427481
Боже. этот вой... Судья ошибался в обе стороны. И были там моменты, когда кто-то из Спартаковцев мог получать вторую жёлтую и уходить с поля. Но разумеется они все будут помнить только один момент. Когда до этого судьи в играх явно топили за Спартак вы все кричали что "это футбол, играть уметь надо". А теперь к одному эпизоду привязались и всё. При том что оба пендаля - по делу и с этим даже упоротые не спорят.
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1cent
1475431144
да блять. серега иванов че та начудил сегодня
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