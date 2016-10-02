«Зенит» выиграл у «Спартака». «Ростов» дважды забил в ворота ЦСКА. Ключевые моменты 9-го тура РФПЛ (ВИДЕО)

«Ростов» – ЦСКА – 2:0

Второй мяч влетает в ворота Акинфеева под занавес встречи. Кристиан Нобоа отличился.

Красивая контратака «Ростова» завершается голом.

«Краснодар» – «Рубин» – 1:0

Открывает счет «Краснодар». Ари отличился перед самым перерывом.

«Зенит» – «Спартак»

Жулиано реализует пенальти. Со счетом 4:2 теперь выигрывает «Зенит».

Аксель Витсель забивает третий мяч в ворота Реброва. Хозяева впереди!

Зе Луиш сравнял с углового. Лодыгин не дотянулся. Счет 2:2 после первого тайма у нас.

Дзюба снова выводит «Зенит» вперед!

Лодыгин допускает очередную ошибку, отбив мяч перед собой. Первым на добивании был Боккетти. Счет равный.

Кришито реализует одиннадцатиметровый удар. «Зенит» выходит вперед.

Вот такой красочный перфоманс подготовили петербургские фанаты!

Стартовые составы на игру.

«Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин.

Запасные: М. Кержаков, Обухов, Анюков, Ломбертс, Могилевец, Маурисио, Юсупов, А. Кержаков, Чернов.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Маурисио, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Таски, Пуцко, Кутин, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.

«Уфа» – «Амкар» – 1:1