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  • Цифра дня. Парень, которого Дортмунд дорого продаст, и который опять красиво забил

Цифра дня. Парень, которого Дортмунд дорого продаст, и который опять красиво забил

Португалец Рафаэль Геррейру никогда не играл на родине. Воспитываясь во французском «Кане», он застал будущего форварда «Милана» М’Байе Ньянга, в первом же взрослом сезоне в Лиге 2 сыграл сразу все матчи, а затем отбыл за 2,5 миллиона евро в «Лорьян». А там еще три года и целых десять забитых мячей.

В сборной Португалии Геррейру дебютировал пару лет назад в игре против армян (1:0), а через несколько дней уже забил победный гол в ворота Аргентины в товарищеском матче. В 2015-м помог молодежной команде Португалии выиграть серебро Евро (U-21), а уже следующим летом стал чемпионом Европы с главной национальной сборной.

«Боруссия» еще за месяц до этого триумфа утащила Геррейру к себе за 12 миллионов евро и уж вряд ли когда-то пожалеет об этом трансфере. Смотрите, как португалец влился в свой новый коллектив:

Посмотреть на Геррейру и его команду, забившую аж 17 голов в трех предыдущих матчах, можно было сегодня в игре против идущего девятым «Фрайбурга» в очередном туре немецкой Бундеслиги. Португалец вышел на замену во втором тайме при счете 2:1 и великолепным ударом в дальний угол снял все вопросы о победителе этой встречи.

Германия. Бундеслига Германия Боруссия Д Геррейру Рафаэль
Комментарии (3)
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cezar87
1474647315
удачная находка.
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marslond
1474656380
Играет и в защите и в полузащите. Отличный трансфер.
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сергей тимошенко
1474662349
снова забил!!!!!!!!!!!
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