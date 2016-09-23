Цифра дня. Парень, которого Дортмунд дорого продаст, и который опять красиво забил

Португалец Рафаэль Геррейру никогда не играл на родине. Воспитываясь во французском «Кане», он застал будущего форварда «Милана» М’Байе Ньянга, в первом же взрослом сезоне в Лиге 2 сыграл сразу все матчи, а затем отбыл за 2,5 миллиона евро в «Лорьян». А там еще три года и целых десять забитых мячей.

В сборной Португалии Геррейру дебютировал пару лет назад в игре против армян (1:0), а через несколько дней уже забил победный гол в ворота Аргентины в товарищеском матче. В 2015-м помог молодежной команде Португалии выиграть серебро Евро (U-21), а уже следующим летом стал чемпионом Европы с главной национальной сборной.

«Боруссия» еще за месяц до этого триумфа утащила Геррейру к себе за 12 миллионов евро и уж вряд ли когда-то пожалеет об этом трансфере. Смотрите, как португалец влился в свой новый коллектив:

Посмотреть на Геррейру и его команду, забившую аж 17 голов в трех предыдущих матчах, можно было сегодня в игре против идущего девятым «Фрайбурга» в очередном туре немецкой Бундеслиги. Португалец вышел на замену во втором тайме при счете 2:1 и великолепным ударом в дальний угол снял все вопросы о победителе этой встречи.