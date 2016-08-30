Бендтнер, Освальдо, Касерес и еще 9 бесплатных игроков для «Локомотива»

Сразу несколько игроков нынешнего состава «Локомотива» появились в клубе по свободному трансферу. Крупные траты, вроде покупок Диарра и Буссуфа, приходилось отбивать подобными ходами. Благодаря связям с агентами и возможностью приглашать людей на хорошую зарплату, прежнее руководство заполучило Тарасова, Денисова, Михалика, Фернандеша, Коломейцева, а последним выманило из «Кубани» Игнатьева.

Сейчас «железнодорожникам» необходимо усиление в атаку и защиту. До закрытия трансферного окна осталось два дня, и новые управленцы работают в цейтноте. Бюджет на приобретения крайне скудный. «Локомотив» получит от «Галатасарая» пять миллионов штрафа, который задолжал Лассана Диарра, однако это случится позже, когда стороны договорятся о порядке выплат. Лучший вариант, чтобы пригласить футболистов со стороны – рынок свободных агентов.

Даниэль Освальдо

Позиция: нападающий

Возраст: 30 лет

Стоимость: €5 млн

Бэкграунд. Некогда главный хипстер мирового футбола ударился в приключения и последние два года едва успевает менять клубы. «Саутгемптон», «Ювентус», «Интер», «Бока Хуниорс», «Порту» – аренд и трансферов у него было примерно столько же, сколько результативных действий. Дошло до того, что на него даже в «Боке» махнули рукой.

Что может дать «Локо». Освальдо должен понимать, что его карьера искрила недолго. Покуролесив в «Роме», он быстро потух, поддерживая интерес к своей персоне исключительно благодаря жизни вне поля. Но и фрики быстро надоедают, когда перестают давать результат. Спросите у Марио Балотелли, он точно знает. Россия – прекрасное место, чтобы все переосмыслить и либо написать отличный финал своей карьеры, либо исчезнуть с футбольной карты в 30 лет. Решать надо сейчас, пока есть силы на движение.

Кого можно было бы купить, будь у клуба деньги: Адриан Рамос, «Боруссия Дортмунд» – €6 млн.

Маруан Шамах

Позиция: нападающий

Возраст: 32 года

Стоимость: €2 млн

Бэкграунд. Завоевание Англии провалилось. Маруан Шамах уезжал в «Арсенал» в статусе звезды французского чемпионата и лидера «Бордо», но столкнулся с конкуренцией и удушающей игрой в обороне. «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» ситуацию исправить не смогли. Там Шамаха вообще стали ссылать на фланг.

Что может дать «Локо». Единственным конкурентом за место в нападении для Шамаха будет Петар Шкулетич. Эзекиэль Хенти все-таки больше игрок фланга. Даже при своем возрасте Шамах более пластичный и резкий игрок, чем Шкулетич. Отсутствие конкуренции и активная помощь партнеров – то, чего Шамах не видел со времен «Бордо»-2009/10.

Кого можно было бы купить, будь у клуба деньги: Вагнер Лав, «Монако» – €3 млн.

Джуниор Хойлетт

Позиция: левый полузащитник, нападающий

Возраст: 26 лет

Стоимость: €3,5 млн

Бэкграунд. Один из самых перспективных игроков «Блэкберна» вырос в главную звезду сборной Канады. Не самая крутая строчка в резюме, но и у Джуниора Хойлетта еще есть время на что-то помасштабнее. Ему надоело в Чемпионшипе, но пока с клубами серьезнее не особо вяжется.

Что может дать «Локо». Хойлетт универсален – может играть слева или в оттяжке. У него есть сходство с Хенти, но нигериец пока не делал подобные штуки:

Кого можно было бы купить, будь у клуба деньги: Владимир Вайсс, «Аль Гафара» – €2,8 млн.

Виктор Аничебе

Позиция: крайний полузащитник, нападающий

Возраст: 28 лет

Стоимость: €2 млн

Бэкграунд. Выращенный в академии «Эвертона» Виктор Аничебе тоже считался «новым Руни» и по юношеству крутил соперниками. На высоком уровне превосходство в физике исчезло, как и достижения. Парня надломила еще и тяжелая травма.

Что может дать «Локо». Отношения с нигерийцами у «Локомотива» давние – достаточно вспомнить Джеймса Обиору и Питера Одемвингие. Аничебе, правда, еще в 2012 году решил сосредоточиться на клубной карьере и ушел из сборной. Пообещал вернуться, но пока предпосылок к этому мало. Вернуть его в большой футбол и заставить забивать голы – это будет тренерская победа для учебника по психологии.

Кого можно было бы купить, будь у клуба деньги: Сандро Вагнер, «Хоффенхайм» – €3 млн.

Никлас Бендтнер

Позиция: форвард

Возраст: 28 лет

Стоимость: €1 млн

Бэкграунд. Хотя вряд ли есть вызов круче, чем спасение Никласа Бендтнера. Когда в прошлом сезоне Лорд забил «Баварии» и помог «Вольфсбургу» выиграть Суперкубок, мир окутала иллюзия, что Бендтнер взялся за ум. Туман рассеялся так же быстро, как дым от сигар, которые он так любит.

Что может дать «Локо». Подписание Бендтнера – пиар-ход, который заставит говорить о клубе. Эмоции будут большей частью негативными, если, конечно, датчанин не согласится убираться на стадионе, чтобы ему разрешали играть. Иногда плохие парни начинают делать то, что лучше всего умеют, хотя и остаются сволочами. Бендтнер, когда его не преследуют голоса, может удрать даже от Жерома Боатенга.

Кого можно было бы купить, будь у клуба деньги: Лукас Подольски, «Галатасарай» – €8 млн.

Матье Фламини

Позиция: полузащитник

Возраст: 32 года

Стоимость: €4 млн

Бэкграунд. Топ-период для Матье Фламини завершился. В «Арсенале» теперь слишком много игроков в центре поля, а француз по-прежнему слишком часто травмируется. При этом его зовут сразу несколько итальянских клубов, в том числе серьезные ребята вроде «Ромы» и «Торино».

Что может дать «Локо». Появление Фламини растормошит центральных полузащитников «Локомотива» и добавит команде креативности. Тарасов, Михалик и Ндинга предпочитают обороняться, в атаке от них мало толку. Фернандеш, видимо, пока не определился, надо ли играть в футбол. Фламини не найдет себе топ-клуб, зато сможет быть топ-игроком в средней команде.

Кого можно было бы купить, будь у клуба деньги: Игорь Денисов, «Динамо» – €4 млн.

Илья Максимов

Позиция: полузащитник

Возраст: 29 лет

Стоимость: €4 млн

Бэкграунд. Контракт Ильи Максимова с «Анжи» истек этим летом, и клуб якобы не был готов продлевать его на тех же условиях. Футболист провел яркий сезон, дебютировал в сборной, и «Зенит» планировал вернуть его в статусе свободного агента. Планы Мирчи Луческу в итоге поменялись.

Что может дать «Локо». Максимов преодолел трагичный период, связанный со смертью дочери, и стал хладнокровнее на поле. Он уже работал с Семиным в «Анжи» и добавит тренеру возможностей для маневра: Максимов хорош как в центре, так и на правом фланге.

Кого можно было бы купить, будь у клуба деньги: Миле Единак, «Астон Вилла» – €5 млн.

Чарльз Н’Зогбиа

Позиция: крайний полузащитник

Возраст: 30 лет

Стоимость: €1 млн

Бэкграунд. Реактивный правый крайний из добродушного «Уигана»-2009-2011. Шарль Н’Зогбиа должен был вырасти в большого игрока, но запутался в своих финтах. Он был неплох в «Астон Вилле», но посыпались травмы, затем поплыла «Вилла». Последние три года Н’Зогбиа провел на скамейке запасных, хотя на уровне Англии он все равно котируется.

Что может дать «Локо». Прежнюю скорость он вряд ли вернет, даже если сбросит лишний вес, но интересные вещи на поле он все еще может выкинуть. И это будет мотивация для Александра Самедова, у которого сейчас нет конкурентов.

Кого можно было бы купить, будь у клуба деньги: Александр Рязанцев, «Зенит» – €2,8 млн.

Мартин Касерес

Позиция: защитник

Возраст: 29 лет

Стоимость: €5 млн

Бэкграунд. Ухватистый защитник, за которого «Барселона» серьезно переплатила. 16,5 млн евро, которые получил «Вильярреал» в 2008 году, отражали надежду каталонцев. Мартин Касерес был усерден, но банально не дотягивал до нужного уровня. В «Севилье» ему было попроще, а еще одна попытка покорить большой клуб, на этот раз «Ювентус», снова провалилась. Как игрок поддержки, всегда готовый закрыть позицию в защите, он был хорош, но не более.

Что может дать «Локо». Сохранив Ведрана Чорлуку, «Локомотив» обезопасил себя как минимум от одной большой проблемы. Но всего в команде сейчас два полноценных центрдефа, плюс Михалик, который может подстраховать. Идти в сезон с таким набором – самоубийство. Касерес сейчас долечивает травму ахилла и договаривается о контракте с «Ромой». Как оно там получится в Риме, неизвестно, а вот в «Локо» его почти наверняка ждет место рядом с Чорлукой.

Кого можно было бы купить, будь у клуба деньги: Федерико Фацио, «Рома» – €5 млн.

Кристофер Самба

Позиция: центральный защитник

Возраст: 32 года

Стоимость: €3 млн

Бэкграунд. Времена, когда Крис Самба был одним из лучших защитников в Англии и – временами – лучшим в России, потрачены вместе с деньгами «Динамо». Конголезец вне игры с прошлого сезона. После травмы он вышел на поле в четырех матчах, и бело-голубые лишь однажды сыграли вничью, проиграв трижды.

Что может дать «Локо». Если Самба сможет привести себя в форму, у него еще будет шанс зацепиться за футбол. Хотя ему уже и в единоборства можно податься.

Кого можно было бы купить, будь у клуба деньги: Иван Маркано, «Порту» – €6 млн.

Филипп Сендерос

Позиция: центральный защитник

Возраст: 31 год

Стоимость: €900 тысяч

Бэкграунд. Еще один бывший игрок «Арсенала», чья карьера удивительно быстро рухнула. После «Милана», «Эвертона», «Фулхэма» и «Валенсии» у Сендероса что-то начало получаться в «Астон Вилле». Однако швейцарец продолжал регулярно ошибаться. Итог – оказался не нужен даже «Грассхопперу».

Что может дать «Локо». По поводу Сендероса задумывались немцы («Айнтрахт» и «Мюнхен»), но пока даже шотландский «Рейнджерс», который собирает известные имена (Бартон, Кранчар), не предложил защитнику контракт. Для «Локо» даже такой защитник лучше, чем ничего.

Кого можно было бы купить, будь у клуба деньги: Факундо Ронкалья, «Сельта» – €4 млн.

Папа Гуйе

Позиция: центральный защитник

Возраст: 32 года

Стоимость: €2 млн

Бэкграунд. Сенегалец, чуть было не ставший украинцем. Этим летом он оказался в числе игроков, оставшихся без контракта с «Днепром». ПАОК с ним так и не договорился.

Что может дать «Локо» Папа Гуйе играл на Украине с 2005 года, так что прекрасно знает, что такое Восточная Европа, и сносно говорит по-русски. Вариант из серии «дешево и сердито».

Кого можно было бы купить, будь у клуба деньги: Деде, «Крузейро» – €4 млн.

Кого подписать ради пиара: Кевин Кураньи (34 года), Жозе Босингва (33), Николя Анелька (37), Томаш Росицки (35), Димитар Бербатов (35), Мирослав Клозе (38), Эммануэль Адебайор (32), Рауль Мейрелеш (33).