Почему отказ от Бердыева – имиджевый позор руководства «Спартака»

Нет опыта работы главным тренером

Оговоримся сразу, к Каррере – как к специалисту и человеку – нет абсолютно никаких претензий, только лишь уважение, как к бывшему футболисту, отыгравшему более ста матчей за «Ювентус». Слово «позор» к нему не относится никоим образом. Итальянец, наоборот, весьма симпатичен как тренер и личность. Но есть объективность и факты: Массимо Каррера – второй тренер. Да, он руководил «Юве», пока Антонио Конте таскали по судам, но принимал решения именно Конте. На Каррере впервые в его карьере теперь вся команда. Но мы же знаем, что «Спартак» всегда был полигоном экспериментов для Федуна, так что удивляться тут нечему. Эконом-вариант в плане финансов, «а вдруг получится» именно с этим тренером, словом, типичный Федун. Вот только Карреру почему-то становится жалко уже сейчас.

Первый зарубежный опыт

Довелось прочитать вчера грустную шутку от фаната «Спартака»: «то мы брали неопытных тренеров, то тренеров-гастарбайтеров, а вот неопытных гастарбайтеров еще не брали». Так оно и есть. Российские реалии поглотили Микаэля Лаудрупа и сожрали Унаи Эмери. Мурат Якин держался более стойко благодаря характеру, но в итоге не сдюжил. Ставить главным тренера-иностранца, не имеющего опыта работы главным, ни разу не работавшего за рубежом и абсолютно отличающегося по менталитету – и громадный риск, возможно, и огромная глупость. Потому что ни один иностранный специалист в «Спартаке» по разным причинам ничего не добился. И дело здесь в самом «Спартаке». Что уж говорить про неопытного иностранца.

Нет командной связки в руководстве

Мы уже тысячу раз приводили в пример «Бенфику» времен Жорже Жезуша, когда крепкая команда в руководстве стойко терпела трудности, а затем творила чудеса. Заслуга там, прежде всего, не тех, кто зажигал на поле, а тех, кто вне его создавал условия. Во многом благодаря этому «Бенфика» выигрывала трофеи и гремела в Европе: владелец, гендиректор, тренерский штаб – это одно целое. Теперь поставьте рядом эти фамилии: Федун, Родионов, Каррера. Чувствуется командный дух? Первый Карреру не приглашал, да и не особо в восторге от работы Родионова. Второй хотел работать только с Аленичевым. А третьему сейчас вообще бы разобраться в новой для себя реальности. Но помогать ему никто не поспешит, как это было и в случае, например, с Эмери. Команды в руководстве в таком сочетании нет. Ее и не будет. При Федуне это не принято.

Нет тренерского штаба

Еще одна дополнительная головная боль. Сейчас у «Спартака» помимо Карреры остался тренер вратарей Риомми, тренер по физподготовке Нойя Сальсес и изучающий соперников Пилипчук. Каррере – работать над защитой, как-то что-то пытаться подкорректировать в атаке, сводить все в единое целое, и так далее. Конечно, если Карреру вдруг не выгонят через пару недель, штаб он себе наберет. Но, во-первых, уже пройдет драгоценное время, во-вторых, команде опять привыкать к новым тренерам, в-третьих, остается проблема языкового барьера. Ну очень вовремя.

Очередной удар по имиджу

Каждый год Леонид Федун обязательно веселит чужих и злит своих какими-нибудь совершенно неуместными, а порой и откровенно дилетантскими высказываниями. Чего стоит хотя бы давнее заявление про то, что тренер – это 10%. Можно сварганить гигантскую подборку или даже небольшую книгу под названием «перлы Федуна». Но ладно, если б дело было только в нелепых фразах. На деле же снова пострадал имидж клуба, и так уже давным-давно подпорченный бестрофейностью, ежегодными скандалами, а в последние годы еще и раздражающими позорами в еврокубках. Сага с Бердыевым не была доведена до ума. Зато все снова посмеялись над «Спартаком». Ну а самую точную характеристику подобрал коллега из «Советского спорта» Михаил Борзыкин.

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Поддержки в прессе не будет

Бердыева при всей его «антиспартаковской игре» хотя бы уважают, поэтому жаждущие стеночек и забеганий были бы согласны подождать, да присмотреться. В случае с Каррерой никто терпеть не будет – при первых же неудачах начнут распинать, как это было с предыдущими иностранцами. Понятное дело, итальянец не знает русского и не будет это читать, но вопросы на послематчевых интервью и пресс-конференциях зазвучат жестче при первых же неудачах.

Поддержки на трибунах тоже не будет

В лучшем случае спартаковские фанаты просто не будут мешать – станут громко и дружно поддерживать команду дома и на выезде, уж это они умеют здорово. Но если персонально Карпина и Аленичева поддерживали очень долго, то Каррера уж вряд ли поначалу добьется такой же всенародной любви. Ладно, острые вопросы, но свист с трибун эмоциональные итальянцы всегда воспринимают близко к сердцу. И если команда будет продолжать так проваливаться, как на последних минутах первого тайма с «Рубином» или матча с «Крыльями» (а она наверняка и будет, судя по физподготовке), то и с результатами будет беда.

Что делать с трансферами?

Вот правда, какую кадровую политику теперь вести, если Каррера становится главным тренером, а все понимают, что долго во главе он не протянет? Куда деть футболистов, которых он захочет прикупить? Команде не помешал бы вратарь, центральный защитник (а если по-честному, то и оба крайних), еще один нападающий. Если с приходом Фернандо покупки уже закончились, то разбавлять состав Каррере так или иначе придется молодыми футболистами (и приходится уже даже сейчас, когда еще нет травм и дисквалификаций). В борьбе за зону еврокубков может и сработает, а за Лигу чемпионов – едва ли. Условно говоря, если «скамейку» «Спартака» отправить на матч с резервистами «Краснодара» (в числе которых – Жоаозиньо, Вандерсон и так далее) или «Локомотива», то для красно-белых все закончится болезненным разгромом. Потому что в плане глубины состава команда здорово уступает конкурентам.

Иллюзия двух матчей

Против «Крыльев Советов» и «Рубина» «Спартак» смотрелся достойно. Он хотя бы добился неплохого результата, при этом не скучая, не занудствуя. С другой стороны, хочется поразиться людям, которые уверены, что Каррера за два этих матча кардинально поменял спартаковскую игру. Потому что так просто не бывает. Можно добавить эмоций, разбавить кое-какие мелочи, но полностью исправить недостатки – однозначно нет. На эмоциях команда отбегает несколько матчей, возможно, обыграет «Краснодар» (если он будет действовать так же бестолково, как в очных встречах прошлого сезона), а дальше начнется рутина. Мрачная и всепоглощающая. Лишь бы началась она где-нибудь зимой или вообще в следующем сезоне. Но никто не знает, когда именно.

Словом, со всех сторон назначение Карреры – очередной эксперимент над «Спартаком», поставленный его же руководством. Уникальная ситуация, когда плюсов нет вообще. Может, на сей раз круг замкнется, а «Спартак» выиграет тогда, когда кажется, что выиграть невозможно. Но сказочный лимит на годы вперед в футболе забрал себе английский «Лестер». Чудес больше не будет.

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