Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Почему отказ от Бердыева – имиджевый позор руководства «Спартака»

Почему отказ от Бердыева – имиджевый позор руководства «Спартака»

Нет опыта работы главным тренером

Оговоримся сразу, к Каррере как к специалисту и человеку нет абсолютно никаких претензий, только лишь уважение, как к бывшему футболисту, отыгравшему более ста матчей за «Ювентус». Слово «позор» к нему не относится никоим образом. Итальянец, наоборот, весьма симпатичен как тренер и личность. Но есть объективность и факты: Массимо Каррера – второй тренер. Да, он руководил «Юве», пока Антонио Конте таскали по судам, но принимал решения именно Конте. На Каррере впервые в его карьере теперь вся команда. Но мы же знаем, что «Спартак» всегда был полигоном экспериментов для Федуна, так что удивляться тут нечему. Эконом-вариант в плане финансов, «а вдруг получится» именно с этим тренером, словом, типичный Федун. Вот только Карреру почему-то становится жалко уже сейчас.

Первый зарубежный опыт

Довелось прочитать вчера грустную шутку от фаната «Спартака»: «то мы брали неопытных тренеров, то тренеров-гастарбайтеров, а вот неопытных гастарбайтеров еще не брали». Так оно и есть. Российские реалии поглотили Микаэля Лаудрупа и сожрали Унаи Эмери. Мурат Якин держался более стойко благодаря характеру, но в итоге не сдюжил. Ставить главным тренера-иностранца, не имеющего опыта работы главным, ни разу не работавшего за рубежом и абсолютно отличающегося по менталитету – и громадный риск, возможно, и огромная глупость. Потому что ни один иностранный специалист в «Спартаке» по разным причинам ничего не добился. И дело здесь в самом «Спартаке». Что уж говорить про неопытного иностранца.

Нет командной связки в руководстве

Мы уже тысячу раз приводили в пример «Бенфику» времен Жорже Жезуша, когда крепкая команда в руководстве стойко терпела трудности, а затем творила чудеса. Заслуга там, прежде всего, не тех, кто зажигал на поле, а тех, кто вне его создавал условия. Во многом благодаря этому «Бенфика» выигрывала трофеи и гремела в Европе: владелец, гендиректор, тренерский штаб – это одно целое. Теперь поставьте рядом эти фамилии: Федун, Родионов, Каррера. Чувствуется командный дух? Первый Карреру не приглашал, да и не особо в восторге от работы Родионова. Второй хотел работать только с Аленичевым. А третьему сейчас вообще бы разобраться в новой для себя реальности. Но помогать ему никто не поспешит, как это было и в случае, например, с Эмери. Команды в руководстве в таком сочетании нет. Ее и не будет. При Федуне это не принято.

Нет тренерского штаба

Еще одна дополнительная головная боль. Сейчас у «Спартака» помимо Карреры остался тренер вратарей Риомми, тренер по физподготовке Нойя Сальсес и изучающий соперников Пилипчук. Каррере – работать над защитой, как-то что-то пытаться подкорректировать в атаке, сводить все в единое целое, и так далее. Конечно, если Карреру вдруг не выгонят через пару недель, штаб он себе наберет. Но, во-первых, уже пройдет драгоценное время, во-вторых, команде опять привыкать к новым тренерам, в-третьих, остается проблема языкового барьера. Ну очень вовремя.

Очередной удар по имиджу

Каждый год Леонид Федун обязательно веселит чужих и злит своих какими-нибудь совершенно неуместными, а порой и откровенно дилетантскими высказываниями. Чего стоит хотя бы давнее заявление про то, что тренер – это 10%. Можно сварганить гигантскую подборку или даже небольшую книгу под названием «перлы Федуна». Но ладно, если б дело было только в нелепых фразах. На деле же снова пострадал имидж клуба, и так уже давным-давно подпорченный бестрофейностью, ежегодными скандалами, а в последние годы еще и раздражающими позорами в еврокубках. Сага с Бердыевым не была доведена до ума. Зато все снова посмеялись над «Спартаком». Ну а самую точную характеристику подобрал коллега из «Советского спорта» Михаил Борзыкин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Поддержки в прессе не будет

Бердыева при всей его «антиспартаковской игре» хотя бы уважают, поэтому жаждущие стеночек и забеганий были бы согласны подождать, да присмотреться. В случае с Каррерой никто терпеть не будет – при первых же неудачах начнут распинать, как это было с предыдущими иностранцами. Понятное дело, итальянец не знает русского и не будет это читать, но вопросы на послематчевых интервью и пресс-конференциях зазвучат жестче при первых же неудачах.

Поддержки на трибунах тоже не будет

В лучшем случае спартаковские фанаты просто не будут мешать – станут громко и дружно поддерживать команду дома и на выезде, уж это они умеют здорово. Но если персонально Карпина и Аленичева поддерживали очень долго, то Каррера уж вряд ли поначалу добьется такой же всенародной любви. Ладно, острые вопросы, но свист с трибун эмоциональные итальянцы всегда воспринимают близко к сердцу. И если команда будет продолжать так проваливаться, как на последних минутах первого тайма с «Рубином» или матча с «Крыльями» (а она наверняка и будет, судя по физподготовке), то и с результатами будет беда.

Что делать с трансферами?

Вот правда, какую кадровую политику теперь вести, если Каррера становится главным тренером, а все понимают, что долго во главе он не протянет? Куда деть футболистов, которых он захочет прикупить? Команде не помешал бы вратарь, центральный защитник (а если по-честному, то и оба крайних), еще один нападающий. Если с приходом Фернандо покупки уже закончились, то разбавлять состав Каррере так или иначе придется молодыми футболистами (и приходится уже даже сейчас, когда еще нет травм и дисквалификаций). В борьбе за зону еврокубков может и сработает, а за Лигу чемпионов – едва ли. Условно говоря, если «скамейку» «Спартака» отправить на матч с резервистами «Краснодара» (в числе которых – Жоаозиньо, Вандерсон и так далее) или «Локомотива», то для красно-белых все закончится болезненным разгромом. Потому что в плане глубины состава команда здорово уступает конкурентам.

Иллюзия двух матчей

Против «Крыльев Советов» и «Рубина» «Спартак» смотрелся достойно. Он хотя бы добился неплохого результата, при этом не скучая, не занудствуя. С другой стороны, хочется поразиться людям, которые уверены, что Каррера за два этих матча кардинально поменял спартаковскую игру. Потому что так просто не бывает. Можно добавить эмоций, разбавить кое-какие мелочи, но полностью исправить недостатки – однозначно нет. На эмоциях команда отбегает несколько матчей, возможно, обыграет «Краснодар» (если он будет действовать так же бестолково, как в очных встречах прошлого сезона), а дальше начнется рутина. Мрачная и всепоглощающая. Лишь бы началась она где-нибудь зимой или вообще в следующем сезоне. Но никто не знает, когда именно.

Словом, со всех сторон назначение Карреры – очередной эксперимент над «Спартаком», поставленный его же руководством. Уникальная ситуация, когда плюсов нет вообще. Может, на сей раз круг замкнется, а «Спартак» выиграет тогда, когда кажется, что выиграть невозможно. Но сказочный лимит на годы вперед в футболе забрал себе английский «Лестер». Чудес больше не будет.

[poll id=1100]

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (48)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1471443329
Жалко Спартак. Надеялся, что будет команда, за которую в Европе не стыдно.
Ответить
momwig_
1471443552
И всё-таки хорошо, что не Бердыев. И я действительно лучше ещё 10 лет не увижу трофеев, чем буду смотреть на это антифутбольное позорище в исполнении любимой команды.
Ответить
Romio-xxx
1471443766
Самое интересное то,что спустя несколько минут,после того как объявили,уже написана такая большая статья)))Автор,а куда ты дел ту статью,если бы объявили Бердыева??)))Склочники хреновы,заранее пишут свои домыслы и сплетни!!
Ответить
greck
1471446037
Лёв тоже был 2-м при Клинсмане...а когда назначили главным стало понятно на ком сборная Германии держалась....Вот мы и посмотрим, что получится у Конте в Челси, а что у Карреры в Спартаке....
Ответить
Semargl18
1471446270
Федун продай Спартак хватит нам уже без побед сидеть
Ответить
Dgad
1471447961
Жаль Спартак, пока Федун руководит болелы не ждите перемен к лучшему. Лучше "закажите" Федуна,)))))))
Ответить
prtcs
1471448079
Без свиячей вони и визга ни чего не могут сделать.
Ответить
Batiqol
1471448834
Думаю он сделает Спартак чемпионом
Ответить
Taps
1471449529
"Спартак" - посмешище и позор российского футбола. Продайте "Спартак" китайцам за горсть юаней !
Ответить
kurskih
1471462610
C Бердыевым не договорился - оно и к лучшему, рад такому повороту
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+