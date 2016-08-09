Катя Григорьева – бывшая модель Victoria's Secret и новая девушка Антона Шунина

Недавно первая в истории русская модель Victoria's Secret Екатерина Григорьева опубликовала в своем инстаграме фото с Антоном Шуниным и подписью «счастье в моих глазах». Трудно трактовать это двояко – так и не реализовавший свой футбольный потенциал вратарь продолжает быть успешным на личном фронте. Совсем недавно он встречался с моделью Аленой Шишковой, затем ставшей супругой Тимати, который уж слишком часто связан с девушками русских футболистов. Также вы должны помнить о громком скандале с бывшей женой, изрядно сказавшийся на карьере и репутации обоих. От того брака у Антона есть сын. Интересно, что и Екатерина тоже состояла в браке, причем с обычным военнослужащим. Отношения продлились недолго, и теперь мировая знаменитость нашла себе мужчину поизвестнее.

Екатерина Григорьева, так же известная в мире моды, как Kate G, принимала участие во множестве модельных конкурсов и проектов. Набирая популярность, с 2014-го года она начала участвовать в престижных показах, а в 2015-ом стала одним из ангелов Victoria's Secret. Она – первая русская девушка, представляющая самый престижный мировой бренд женского белья. Однако Катя продержалась на высоте всего год – в 2016-ом ее уволили. Возможно, это видео объяснит почему, а заодно замотивирует наших читательниц учить английский:

Зато Григорьева успела засветиться рядом с мировыми знаменитостями, в том числе и главной любимицей всех футбольных болельщиков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А еще Катя очень любит футбол. И даже русский.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ну а теперь то, зачем вы открыли этот пост. Ниже – несколько причин, по которым Григорьева представляла Victoria's Secret, а также множество поводом завидовать Антону Шунину.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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