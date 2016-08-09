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  • Катя Григорьева – бывшая модель Victoria's Secret и новая девушка Антона Шунина

Катя Григорьева – бывшая модель Victoria's Secret и новая девушка Антона Шунина

Недавно первая в истории русская модель Victoria's Secret Екатерина Григорьева опубликовала в своем инстаграме фото с Антоном Шуниным и подписью «счастье в моих глазах». Трудно трактовать это двояко – так и не реализовавший свой футбольный потенциал вратарь продолжает быть успешным на личном фронте. Совсем недавно он встречался с моделью Аленой Шишковой, затем ставшей супругой Тимати, который уж слишком часто связан с девушками русских футболистов. Также вы должны помнить о громком скандале с бывшей женой, изрядно сказавшийся на карьере и репутации обоих. От того брака у Антона есть сын. Интересно, что и Екатерина тоже состояла в браке, причем с обычным военнослужащим. Отношения продлились недолго, и теперь мировая знаменитость нашла себе мужчину поизвестнее.

Екатерина Григорьева, так же известная в мире моды, как Kate G, принимала участие во множестве модельных конкурсов и проектов. Набирая популярность, с 2014-го года она начала участвовать в престижных показах, а в 2015-ом стала одним из ангелов Victoria's Secret. Она – первая русская девушка, представляющая самый престижный мировой бренд женского белья. Однако Катя продержалась на высоте всего год – в 2016-ом ее уволили. Возможно, это видео объяснит почему, а заодно замотивирует наших читательниц учить английский:

Зато Григорьева успела засветиться рядом с мировыми знаменитостями, в том числе и главной любимицей всех футбольных болельщиков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А еще Катя очень любит футбол. И даже русский.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ну а теперь то, зачем вы открыли этот пост. Ниже – несколько причин, по которым Григорьева представляла Victoria's Secret, а также множество поводом завидовать Антону Шунину.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (13)
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андрей андреев
1470765508
У нас такие по 500 рублей
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арейская
1470788631
А что с глазами у нашей мировой известности, по-моему они смотрят в разные стороны, или это такой неудачный кадр получился?
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Foxitkuban
1470800091
Куда деньги на еду скидывать?
Ответить
gennadiy
1470805237
Как всё это опостылило.
Ответить
Garrincha58
1470810582
игроку ФНЛ именно такая и подойдет
Ответить
headdevil
1470824323
Им не больно костями биться?
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o33uk
1470836833
Антоша найди себе приличную обычную девушку.
Смотрю на всех этих игрочишек и диву даюсь как будто одни мозги на всех (Комбар ,Глушак, Керж, Мамаев и тд. список можно продолжать бесконечно)
айфон за ним следует телега а потом костлявая тёлка бывшая мисс чо нить, хотя кого ещё кроме этих б...ей можно встретить в клубах, монаках и тд. Мне эти ребята чем-то новых русских начала 90-ых в малиновых пиджаках манерами напоминают, та же вычурная идея пафоса понтов и тому подобное.
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опус 2
1470892573
Для всяких лярв, российские футболисты ,это кормовая база ! Дурачки ,да ещё с деньгами
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Pourport
1470902489
Как показывает история,любовь-денежный развод-новая модель. На старые грабли наступали и будут наступать,старо как мир. А для моделей.да-золотая жила вне сомнений)
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отдай мои вещи
1470909923
ну так...в 24 все девушки хороши !))
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