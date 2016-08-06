Цифра дня. РФПЛ выбирается из кризиса?

Два сезона назад клубы РФПЛ раскошелились в летнее трансферное окно на 73 миллиона евро. При этом показатели расходов неуклонно падали. В нашем футболе захватил власть кризис. Однако нынешнее трансферное окно является скорее исключением из устоявшихся правил. Всего за половину периода переходов наши команды вложили финансы в новых игроков на 71,4 миллиона евро. Больше всех усердствовал «Рубин», подписавший за деньги сразу семерых новых футболистов. «Спартак» оформил трансфер Фернандо за рекордные для себя 12 миллионов евро. Имеет потенциал для трат «Зенит», уже подписавший двух, а интересующийся еще несколькими футболистами. Такая тенденция намекает, что РФПЛ определенно выходит из наступившего кризиса.

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