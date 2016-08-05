Защитник «Борнмута» расколошматил ноутбук после поражения в Football Manager

Сколько ж этих историй могут поведать любители Championship/Football Manager и других футбольных менеджеров. Нанесли в финале Евро 30 ударов, но проиграли сопернику в серии пенальти, вели 3:1 в финале еврокубка минут за 10 до конца, но умудрились проиграть 3:4, судья удалил в важнейшем матче аж троих ваших футболистов и так далее.

Что уж говорить, если даже у профессиональных спортсменов, захотевших поразвлекаться, нервы тоже не выдерживают. 25-летний защитник «Борнмута» Стив Кук за пропущенный на последней минуте гол в Football Manager отомстил экрану ноутбука. Месть удалась, но теперь компьютеру пора в ремонт, за который самому Куку и придется платить.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Тут же вспомнилась история, произошедшая несколько лет назад в АПЛ, когда Ромелу Лукаку расколотил джойстик, проиграв Кевину Миральясу матч в FIFA 14. Забавно, что тогда EA Sports прислала Лукаку новый контроллер. Может и Стив Кук дождется какого-нибудь подарка от Sports Interactive?