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  • Защитник «Борнмута» расколошматил ноутбук после поражения в Football Manager

Защитник «Борнмута» расколошматил ноутбук после поражения в Football Manager

Сколько ж этих историй могут поведать любители Championship/Football Manager и других футбольных менеджеров. Нанесли в финале Евро 30 ударов, но проиграли сопернику в серии пенальти, вели 3:1 в финале еврокубка минут за 10 до конца, но умудрились проиграть 3:4, судья удалил в важнейшем матче аж троих ваших футболистов и так далее.

Что уж говорить, если даже у профессиональных спортсменов, захотевших поразвлекаться, нервы тоже не выдерживают. 25-летний защитник «Борнмута» Стив Кук за пропущенный на последней минуте гол в Football Manager отомстил экрану ноутбука. Месть удалась, но теперь компьютеру пора в ремонт, за который самому Куку и придется платить.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Тут же вспомнилась история, произошедшая несколько лет назад в АПЛ, когда Ромелу Лукаку расколотил джойстик, проиграв Кевину Миральясу матч в FIFA 14. Забавно, что тогда EA Sports прислала Лукаку новый контроллер. Может и Стив Кук дождется какого-нибудь подарка от Sports Interactive?

Англия. Премьер-лига Англия Борнмут Кук Стив
Комментарии (4)
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FanatSerj
1470410673
Нормуль статья, уж лучше вот такие писать, когда нет новостей, чем горячею желтизну подхватывать.
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egrrr
1470411206
интересно он снова будет играть в этот менеджер?)
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egrrr
1470411242
"Малыш, я куплю тебе тысячу люстр " (с) Карлсон
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88serega88
1470470183
)))) в менеджере бывают моменты когда хочется просто даже кого нибудь убить))))))
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