«Ростов», «Арсенал» и еще три клуба, которые ближе всего к вылету из РФПЛ

«Уфа»

Почему может вылететь: слабая игра, подбор игроков

Вероятность: 45%

В прошлом сезоне казалось, что от вылета «Уфе» уже не спастись. Но тяжелое положение удалось поправить в концовке сезона. В заключительном туре «Уфа» справилась со «Спартаком», оставшись в элите. Но проблемы в межсезонье не исчезли.

Виктор Гончаренко пришел в команду и попытался было пригласить известных игроков. Но из качественного усиления можно отметить только центрального защитника Васина. Пока это никак не решает беду с атакой. Забивного форварда в команде все еще нет, а Зинченко, будучи главным креативщиком и талантом, уехал на повышение в английский «Манчестер Сити». Сейчас именно «Уфа» видится одним из главных кандидатов на то, чтобы через год выйти на поле уже в ФНЛ.

«Томь»

Почему может вылететь: странная трансферная политика

Вероятность: 35%

Томичи нынешним летом пережили тотальное обновление состава. В команду пришли больше десятка новых футболистов. От костяка команды, выходившего в Премьер-лигу, фактически ничего не осталось. Теперь это будет абсолютно новый коллектив, перед которым поставлены амбициозные задачи.

В случае с «Томью» сложно понять, как на команде скажутся столь глобальные изменения. Но где-то мы уже видели истории, когда большое количество новичков шло клубам только во вред. И вылет в ФНЛ станет логичным завершением при такой неоднозначной политике по переходам.

Таблица летних трансферов РФПЛ

«Оренбург»

Почему может вылететь: неготовность к РФПЛ

Вероятность: 30%

Дружина Евдокимова ударно выступила в ФНЛ, легко завоевав первое место. Но сделать следующий шаг может оказаться труднее, чем этого ожидают болельщики. Номинально «Оренбург» выглядит самым слабым по подбору футболистов. Слишком много неизвестных имен увидят перед собой люди, дальше второй восьмерки РФПЛ не заглядывавшие.

Сложно понять уровень готовности «Оренбурга» к реалиям Премьер-лиги. Возможно, что команду прорвет и она сразу ворвется в стан середняков. Но еще более вероятным вариантом выглядит то, что свидание с РФПЛ окажется недолгим. За скорый вылет команду не осудят, но попытаться остаться все-таки стоит.

«Арсенал»

Почему может вылететь: ошибки прошлого

Вероятность: 20%

Тульский «Арсенал» уже это проходил. Ворвалась команда в элиту, показывая крутой и атакующий футбол. В РФПЛ ее игра нравилась многим, но результата не было. Дмитрий Аленичев до последнего слепо верил, что его модель принесет клубу счастье. Однако когда «Арсенал» канул в ФНЛ, Аленичев быстро ушел в «Спартак», где пока тоже не показывает хороших результатов.

Главный промах туляков – неумение перестроиться с одних реалий на другие. В РФПЛ игроки все-таки более мастеровитые, чем дивизионом ниже. Против них играть надо по-другому. Если в предстоящем сезоне «Арсенал» наступит на такие же грабли, то вылета снова не избежать. Дело здесь даже не в конкретных персоналиях, а в общей картине происходящего.

«Ростов»

Почему может вылететь: проблемы с финансами, скандалы, возможный уход Бердыева, игра на два фронта

Вероятность: 5%

После прошлогодней сказки в вылет «Ростова» на первый взгляд верится с большим трудом. Но перед нами еще жив пример московского «Динамо», погрязшего в финансовых проблемах, а затем отправившегося в ФНЛ. Из иностранных клубов можно вспомнить «Вильярреал», сначала доросший до Лиги чемпионов, а потом оказавшийся в Сегунде.

У «Ростова» шаткое финансовое положение. Курбан Бердыев все еще ждет от руководства стабильности и денежных гарантий. Если главный творец ростовского успеха устанет спорить и покинет команду, то она рискует развалиться и покатиться вниз. И это еще скандал с трансфером в «Ростов» форварда Сердара Азмуна только набирает обороты. Иранский Месси может превратиться из героя в настоящую проблему и обузу клуба. А там не так далеко и до падения вниз всей команды.

Дурман Бердыева. Почему болеть за «Ростов» все равно не надо

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