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  • «Ростов», «Арсенал» и еще три клуба, которые ближе всего к вылету из РФПЛ

«Ростов», «Арсенал» и еще три клуба, которые ближе всего к вылету из РФПЛ

«Уфа»

Почему может вылететь: слабая игра, подбор игроков

Вероятность: 45%

В прошлом сезоне казалось, что от вылета «Уфе» уже не спастись. Но тяжелое положение удалось поправить в концовке сезона. В заключительном туре «Уфа» справилась со «Спартаком», оставшись в элите. Но проблемы в межсезонье не исчезли.

Виктор Гончаренко пришел в команду и попытался было пригласить известных игроков. Но из качественного усиления можно отметить только центрального защитника Васина. Пока это никак не решает беду с атакой. Забивного форварда в команде все еще нет, а Зинченко, будучи главным креативщиком и талантом, уехал на повышение в английский «Манчестер Сити». Сейчас именно «Уфа» видится одним из главных кандидатов на то, чтобы через год выйти на поле уже в ФНЛ.

«Томь»

Почему может вылететь: странная трансферная политика

Вероятность: 35%

Томичи нынешним летом пережили тотальное обновление состава. В команду пришли больше десятка новых футболистов. От костяка команды, выходившего в Премьер-лигу, фактически ничего не осталось. Теперь это будет абсолютно новый коллектив, перед которым поставлены амбициозные задачи.

В случае с «Томью» сложно понять, как на команде скажутся столь глобальные изменения. Но где-то мы уже видели истории, когда большое количество новичков шло клубам только во вред. И вылет в ФНЛ станет логичным завершением при такой неоднозначной политике по переходам.

Таблица летних трансферов РФПЛ

«Оренбург»

Почему может вылететь: неготовность к РФПЛ

Вероятность: 30%

Дружина Евдокимова ударно выступила в ФНЛ, легко завоевав первое место. Но сделать следующий шаг может оказаться труднее, чем этого ожидают болельщики. Номинально «Оренбург» выглядит самым слабым по подбору футболистов. Слишком много неизвестных имен увидят перед собой люди, дальше второй восьмерки РФПЛ не заглядывавшие.

Сложно понять уровень готовности «Оренбурга» к реалиям Премьер-лиги. Возможно, что команду прорвет и она сразу ворвется в стан середняков. Но еще более вероятным вариантом выглядит то, что свидание с РФПЛ окажется недолгим. За скорый вылет команду не осудят, но попытаться остаться все-таки стоит.

«Арсенал»

Почему может вылететь: ошибки прошлого

Вероятность: 20%

Тульский «Арсенал» уже это проходил. Ворвалась команда в элиту, показывая крутой и атакующий футбол. В РФПЛ ее игра нравилась многим, но результата не было. Дмитрий Аленичев до последнего слепо верил, что его модель принесет клубу счастье. Однако когда «Арсенал» канул в ФНЛ, Аленичев быстро ушел в «Спартак», где пока тоже не показывает хороших результатов.

Главный промах туляков – неумение перестроиться с одних реалий на другие. В РФПЛ игроки все-таки более мастеровитые, чем дивизионом ниже. Против них играть надо по-другому. Если в предстоящем сезоне «Арсенал» наступит на такие же грабли, то вылета снова не избежать. Дело здесь даже не в конкретных персоналиях, а в общей картине происходящего.

«Ростов»

Почему может вылететь: проблемы с финансами, скандалы, возможный уход Бердыева, игра на два фронта

Вероятность: 5%

После прошлогодней сказки в вылет «Ростова» на первый взгляд верится с большим трудом. Но перед нами еще жив пример московского «Динамо», погрязшего в финансовых проблемах, а затем отправившегося в ФНЛ. Из иностранных клубов можно вспомнить «Вильярреал», сначала доросший до Лиги чемпионов, а потом оказавшийся в Сегунде.

У «Ростова» шаткое финансовое положение. Курбан Бердыев все еще ждет от руководства стабильности и денежных гарантий. Если главный творец ростовского успеха устанет спорить и покинет команду, то она рискует развалиться и покатиться вниз. И это еще скандал с трансфером в «Ростов» форварда Сердара Азмуна только набирает обороты. Иранский Месси может превратиться из героя в настоящую проблему и обузу клуба. А там не так далеко и до падения вниз всей команды.

Дурман Бердыева. Почему болеть за «Ростов» все равно не надо

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Россия. Премьер-лига Россия Ростов Томь Арсенал Оренбург Уфа
Комментарии (41)
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Total Football
1469809261
В пизду ваш сайт. Одни долбаебы статьи постят. Не только в отношении Сельмаша, а вообще. Понабрали говнарей в редакцию. Всем пока)
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sold93
1469824074
Бомбардир опять Ростов троллит? неужели Москвобадские конкуренты и Пидерская нежить так их боятся?
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арейская
1469836281
В отношении новичков ещё можно поверить, неизвестно как они начнут сезон, а вот на счет "Ростова" и "Уфы", извините меня, бред сивой кобылы, даже если допустить финансовые заморочки, да, "Ростов" может скатиться, но не вылет-же прогнозировать
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Igorello97
1469857475
А где Анжи?
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Denros
1469880002
Это же нужно было такое говно ещё и написать..Даже подумать!Те у человека реально говно в голове вместо мозгов..Стыдно,бомбардир...Хоть не заходи сюда..
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vbrezhneff
1469909131
Бомбардир скурвился, давай досвидания
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kudrin
1469911455
Лучше удалите это все. Статью в первую очередь. Какой срам...
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cska-62
1469912294
Я просто не представляю, как можно давать какие-то оценки, не посмотрев хотя бы несколько матчей команды... Только по именам? Ну тогда в прошлом сезоне "Лестеру" светило не завоёванное золото Английской Премьер-Лиги, а борьба за выживание... Ну а "Челси" во главе с Моуриньо, как минимум, медали... Вышло же всё с точностью до наоборот! Вот посмотрел я дебютный матч "Оренбурга" на выезде... Игра выстроена, команда тренерская, хотя и есть игроки, которые достойно могут выступать в РФПЛ, но не посмотрев её домашних матчей, давать прогнозы самонадеянно и глупо... Думаю, что это крепкий орешек, и ещё попортит кровь не только середнякам РФПЛ, но и лидерам... Но чтобы в этом убедиться, нужно посмотреть несколько матчей команды и дома, и на выезде...
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Юрий Венедиктович
1469918356
К 5% вероятности формулировка "может вылететь"? Нормально все у вас?))) Я это давно хотел сделать, но сегодня пришло время все-таки удалить из закладок этот сайт.)
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compka
1469959891
понабрали новостников из школоты, вот и результат
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